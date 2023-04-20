Країни "Великої сімки" готують повне ембарго на експорт до Росії, – Bloomberg

Деякі з ключових союзників України, включаючи США, розглядають запровадження повної заборони експорту до Росії, щоб посилити економічний тиск на режим Владіміра Путіна.

За даними джерел Bloomberg, цю пропозицію обговорюють представники країн "Великої сімки" напередодні саміту лідерів G7, який має відбутися у Японії в травні.

Мета обговорень наразі полягає в тому, щоб переконати країни ЄС долучитися до цих обмежень, але початкова пропозиція все ще може змінитися.

Співрозмовники агентства пояснюють, що запропонований підхід змінить режим санкцій, заборонивши будь-який експорт до Росії, за винятком окремих позицій. Чинний режим санкцій передбачає, що будь-який експорт до Росії дозволений, якщо не ухвалено рішення про його заборону.

Якщо лідери G-7 підтримають цю пропозицію, тоді їм доведеться погодити винятки з цієї заборони, які поширюватимуться на ліки та сільськогосподарську продукцію, включаючи продукти харчування, зауважує одне із джерел агентства.

Однак існують серйозні перешкоди для впровадження такого підходу, вказують співрозмовники Bloomberg. Адже щоб затвердити його, нові критерії мають підтримати всі члени Євросоюзу, а це спровокує гостру дискусію з огляду на ймовірну негативну реакцію низки компаній, які все ще експортують товари до Росії. Якщо ж буде запроваджено майже повне ембарго на експорт, значна частина торгових потоків із цих країн із Росією зникне.

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Наразі санкції майже вдвічі зменшили вартість експорту з країн ЄС і G-7 до Росії у різних сферах, від електроніки до предметів розкоші. За даними швейцарської компанії Trade Data Monitor, минулого року країни Європи, США, Канада та Японія все ж експортували до Росії товарів на $66 мільярдів.

Країни G-7 вважають, що навіть обмежений санкціями експорт приносить занадто багато вигод для економіки Владіміра Путіна під час війни з урахуванням того, що Москва знаходить способи обійти санкції, імпортуючи потрібні товари через треті країни.

Німеччина, Італія та Польща залишаються серед найбільших європейських експортерів товарів до Росії, свідчать дані Trade Data Monitor. У G-7 найбільше можуть постраждати немедичні та несільськогосподарські продукти, як автомобілі, шоколад, пиво, взуття, квіти та косметика. Водночас європейські країни прагнуть імпортувати з РФ деякі сировинні товари, зокрема паладій, мідь, залізо та нікель.

Посилення зусиль щодо обмеження економічного впливу Путіна, ймовірно, буде ключовим пунктом на саміті G-7. Очікується, що лідери також досягнуть прогресу в механізмі відстеження російських алмазів, що врешті-решт прокладе шлях для обмежень на торгівлю ними.