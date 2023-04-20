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G-7 (142) Росія (11616) санкції (3439) експорт (3421) ембарго (141)

Країни "Великої сімки" готують повне ембарго на експорт до Росії, – Bloomberg

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росія,санкції

Деякі з ключових союзників України, включаючи США, розглядають запровадження повної заборони експорту до Росії, щоб посилити економічний тиск на режим Владіміра Путіна.

За даними джерел Bloomberg, цю пропозицію обговорюють представники країн "Великої сімки" напередодні саміту лідерів G7, який має відбутися у Японії в травні.

Мета обговорень наразі полягає в тому, щоб переконати країни ЄС долучитися до цих обмежень, але початкова пропозиція все ще може змінитися.

Співрозмовники агентства пояснюють, що запропонований підхід змінить режим санкцій, заборонивши будь-який експорт до Росії, за винятком окремих позицій. Чинний режим санкцій передбачає, що будь-який експорт до Росії дозволений, якщо не ухвалено рішення про його заборону.

Якщо лідери G-7 підтримають цю пропозицію, тоді їм доведеться погодити винятки з цієї заборони, які поширюватимуться на ліки та сільськогосподарську продукцію, включаючи продукти харчування, зауважує одне із джерел агентства.

Однак існують серйозні перешкоди для впровадження такого підходу, вказують співрозмовники Bloomberg. Адже щоб затвердити його, нові критерії мають підтримати всі члени Євросоюзу, а це спровокує гостру дискусію з огляду на ймовірну негативну реакцію низки компаній, які все ще експортують товари до Росії. Якщо ж буде запроваджено майже повне ембарго на експорт, значна частина торгових потоків із цих країн із Росією зникне.

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Наразі санкції майже вдвічі зменшили вартість експорту з країн ЄС і G-7 до Росії у різних сферах, від електроніки до предметів розкоші. За даними швейцарської компанії Trade Data Monitor, минулого року країни Європи, США, Канада та Японія все ж експортували до Росії товарів на $66 мільярдів.

Країни G-7 вважають, що навіть обмежений санкціями експорт приносить занадто багато вигод для економіки Владіміра Путіна під час війни з урахуванням того, що Москва знаходить способи обійти санкції, імпортуючи потрібні товари через треті країни.

Німеччина, Італія та Польща залишаються серед найбільших європейських експортерів товарів до Росії, свідчать дані Trade Data Monitor. У G-7 найбільше можуть постраждати немедичні та несільськогосподарські продукти, як автомобілі, шоколад, пиво, взуття, квіти та косметика. Водночас європейські країни прагнуть імпортувати з РФ деякі сировинні товари, зокрема паладій, мідь, залізо та нікель.

Посилення зусиль щодо обмеження економічного впливу Путіна, ймовірно, буде ключовим пунктом на саміті G-7. Очікується, що лідери також досягнуть прогресу в механізмі відстеження російських алмазів, що врешті-решт прокладе шлях для обмежень на торгівлю ними.

Автор: Михайло Орлюк
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Я думаю будет тяжело переубедить такие ************* страны как : Франция, Германия, Италия, про венгерских ********* вообще молчу.
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20.04.2023 16:11 Відповісти
Я думаю біда криється як раз в "за винятком окремих позицій". А чого раптом орки мають лікуватися західними ліками? А я вам скажу, чогго. Бо фармокомпанії не бажають втрачати прибуток)) хоча логічно було б як раз НЕ продавати ліки і хай орки максимально дохнуть в своїх ******.
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20.04.2023 17:25 Відповісти
💯
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21.04.2023 14:43 Відповісти
Мечтаю об этом с 1998г.Только наш народ,в основном кто голосовал -за регионалов,слуг народа,опзж и родственные им партии, а также большая часть отдававших свои голоса за альтернативные партии, не видели примитивного, грубейшего давления на разрушение экономики Украины со стороны рф. Первоочередной задачей для Украины считал и считаю, как можно дальше дистанцироваться от экономики рф.А для того чтобы победить мировое зло примитивными санкциями не решить проблему, а вот предлагаемая изоляция правильное направление вплоть до полной изоляции со стороны цивилизованных государств.
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20.04.2023 19:03 Відповісти
"Дайте мені таблєток от жадності і побільше" ©️
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21.04.2023 00:41 Відповісти
Доки є Угорщина-під][уйловщина, повного Ембарго важко буде досягти.
А ще Китай, Турція .....
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21.04.2023 01:09 Відповісти
О-оо! Все цікавіше і цікавіше! Розумна ідея!
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21.04.2023 03:17 Відповісти
Якась маячня ,лікувати та годувати цих вбивць це норм виходе ..
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21.04.2023 11:53 Відповісти
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21.04.2023 18:16 Відповісти
 
 