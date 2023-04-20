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Канада (444) посвідчення водія (106)

Канадська провінція дозволила обмінювати українські посвідчення водія без іспиту

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посвідчення

Уряд канадської провінції Альберта дозволив з 18 квітня та впродовж року обмінювати українські посвідчення водія категорії B (BE) на альбертські без складання додаткового іспиту.

Про це повідомляє Генеральне консульство України в Едмонтоні у Facebook.

Зазначається, що генконсул Олександр Данилейко взяв участь в урядовому заході з цієї нагоди та подякував уряду Альберти за суттєву підтримку українців в провінції.

Також він обговорив з міністром транспорту Девідом Дрішеном і парламентським секретарем з питань допомоги українцям Джекі Армстронґ-Гоменюк подальшу взаємодію щодо підтримки українців, які прибувають до Альберти.

Як повідомлялося, у березні уряд Канади оголосив про продовження дії Канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки (CUAET) – програми підтримки біженців з України – ще на рік. 

Автор: Юлiя Недашківська
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