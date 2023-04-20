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Новини Енергетика
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В ОП готують підвищення тарифів на електроенергію для населення вдвічі, а для бізнесу – на третину, – ЗМІ

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електроенергія

В Офісі президента в середині квітня під час наради обговорювали варіант підвищення тарифів для населення майже удвічі до 2,88 грн/кВт-год та для бізнесу на третину, до 4,5 грн/кВт.

Про це пише Forbes із посиланням керівника однієї з енергетичних компаній та співрозмовника у Міністерстві енергетики.

За словами очільника енергокомітету Верховної Ради Андрія Геруса, для відновлення енергосистеми до наступного опалювального сезону необхідно понад $1 млрд, або близько 40 млрд грн. Бюджетні витрати йдуть на військові потреби, допомога західних партнерів обмежена. Тож, серед варіантів – підняття цін на електроенергію, зазначив він.

Як повідомив керівник однієї з енергетичних компаній, на нараді в Офісі президента у квітні обговорювали підвищення тарифу для населення з 1,44-1,68 грн/кВт-год до 2,88 грн/кВт-год, а ціни на електрику для бізнесу – з 3,3 грн/кВт до 4,5 грн/кВт.

Він наголосив, що підвищення тарифу для населення дасть додатково 39 млрд грн тарифної виручки – це дозволить збалансувати "Енергоатом" та теплову генерацію, які торік мали великі збитки.

"Підвищення до 2,88 грн за кВт-год дозволить енергокомпаніям вийти в нуль, і цього вистачить на ремонтну кампанію", – додав співрозмовник у Міненерго.

Ще один варіант, який розглядається, – розбивка за рівнем споживання: ті, хто споживає понад 1000 кВт, платитимуть ринковий тариф, а решта – знижений. За цей варіант виступають Міністерство енергетики та НКРЕКП, каже керівник енергетичної компаній.

У Нацкомісі та Міненерго від коментарів відмовилися, поки рішення не фіналізовано.

Наразі в Україні діє тариф 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год за місяць, а понад цей обсяг – 1,68 грн/кВт-год. "Це менше, ніж собівартість транспортування електроенергії", – пояснює директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Дія чинних тарифів закінчується 1 травня. 

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+44
А коли тариХВи на зарплати та пенсії піднімати будуть?
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20.04.2023 15:19
+43
Бені нада гроші
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20.04.2023 15:17
+43
Не сплачуйте премії керівникам пару років! Все відновите без збільшення тарифів.

Доречі, куди поділись обладнання й кошти, що вже світ надавав нашій енернетичній галузі???
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20.04.2023 15:23
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проти себе щоб налаштувати, не проти держави. Держава належить народові, і, як би нормальне керування - була би досить ефективна.
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21.04.2023 15:27 Відповісти
Ціна нічого не говорить про вартвсть товару
Є така мірка для порівняння
Скільки громодянин пповинен проробити часу
Щоб купить товар чи послугу /зрозуміло не кобелев /
А робітник з мінімалкою /на данний час дуже
багато робітників перевели на мінімалку /
І ще хай дадуть повну росшифровку вартості
1 квт елетроєнергії
І стане зрозуміло де /дірка/
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21.04.2023 08:37 Відповісти
Дуже багато знайомих виїхало. І майже всі вони щасливі. Так дорого жити, але - жити, а не існувати, як щур у царстві олігархів.
Тепер жінки чекають своїх чоловіків.
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21.04.2023 09:28 Відповісти
І це правильно. Із Бубоном і мудрим нарідом Україна - пропаща країна. А життя одне. Тому з Богом, головне - максимально швидко вивчайте мову країни перебування і буде все Ок.
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21.04.2023 13:37 Відповісти
неправильно, віддасте свою землю, потім куди? За кордоном теж до влади можуть прийти якісь ....., і що? на Місяць летіти?
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21.04.2023 14:55 Відповісти
Ну тобі ж наче в Польщі норм. То чому інші не можуть переїхати та жити там, де це справді життя а не існування? Десятки мільйонів людей в світі щорічно стають громадянами інших країн, по тим чи іншим причинам. А у нас що, козлостан тільки шашличний, де ти повинен горбатитись за копійки на зеленого сцаря аж до смерті?
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21.04.2023 16:13 Відповісти
Платить - НЕ БУДУ !!!
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21.04.2023 10:43 Відповісти
вас відріже мосенерго, товариш майор.
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21.04.2023 18:55 Відповісти
А Ляшко занепокоєний зростанням споживання населенням заспокійливих засобів...
Тут вже треба лізти у льох, діставати гранати.
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21.04.2023 11:04 Відповісти
та по#уй!

хоть поржемо...
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21.04.2023 12:36 Відповісти
Не трендіть до 4,75. Я зараз орендую в державному інституті виставляють за єлектроєнергію по 6,02
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21.04.2023 12:36 Відповісти
Мудрий нарід має сповна заплатити ціну свого вибАра 2019. Амінь.
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21.04.2023 13:34 Відповісти
й.. .... ....ь! його олігархи обрали, а не народ, ті 73% це тільки в папірцях цвк да в соцопитуваннях були. До дідька їх було в соцмережах - і "спілкувалися" вони як типічні тролі. По виборах за місяць-два вони всі щезли. Потім годі було знайти когось хто би голосував за нього, тільки одного разу людина якась вибачалася.
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21.04.2023 14:54 Відповісти
А яке відношення ОП має до тарифів?Що це взагалі за структура яка керує державою?
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21.04.2023 14:00 Відповісти
ну й прошу, хиба не сукі? з одного боку роблять все, щоб люди не могли навіть одну дитину собі народити, а з другого боку "нужни ли нам новиє гражданє"? своєю жадобою до бабла і влади зроблять те, чого не змогли зробити кацапи - випруть нас з країни вже остаточно, щоб потім землі золоті китайцям продати, чи хто там дорожче дасть.

Чи все ж таки їм нічого не вийде?
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21.04.2023 14:51 Відповісти
Це занадто дорого. Ще б 2 гривні якось потягнули, але це вже критично. Погодьтеся, що не у всіх тих хто потребує субсидії, вона є. Знаходиться тисячі причин, щоб її не дати. Якщо є безробітний то шиш вам, а не субсидія. Хоч і лежала людина в лікарні, а потім відновлює здоров'я - все рівно відмови у субсидії. І таких випадків мільйони.Краще б пільги зняли з усіх чиновників, попів та олігархів. Бо дехто маючи 600 тис доходу, ні копійки за пентхаус не платить, а пенсіонеру з 2500 пенсії має 3 за комунальні платити.
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21.04.2023 16:42 Відповісти
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