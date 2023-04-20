У Коломойського знайшли квартири і середньовічний замок у Франції. ФОТО

Сестра Ігоря Коломойського – Лариса Черток – виявилася власницею кількох квартир та апартаментів у центрі Парижа та середньовічного замку у Франції.

Про це повідомляє проєкт "Схеми" (Радіо Свобода).

Зокрема, на французьку компанію Beethoven VI, якою через фірму з Монако Beethoven Holding володіє сестра Коломойського, записані два паркомісця за адресою 14 Sq. Alboni у Парижі й апартаменти на шостому поверсі будинку на 1 Rue Beethoven.

За цією ж адресою (1 Rue Beethoven) інша французька компанія – Beethoven ІІІ – володіє квартирою на третьому поверсі, а також чотирма апартаментами та двома підвалами. Засновником компанії є та ж фірма Beethoven Holding Лариси Черток з Монако.

Нерухомість розташована поруч із історичними садами Трокадеро, навпроти знаходиться Ейфлева вежа. Паризьку нерухомість родина Коломойського придбала у 2018 році.

Крім того, у селищі Люллі (за 10 кілометрів від Женевського озера, французький департамент Верхня Савоя) Лариса Черток володіє замком Буффавен (Château de Buffavens).

Цей замок зведений у 15 столітті, на краєзнавчих сайтах зазначають, що він є однією з небагатьох споруд, які "найкраще зберегли характер того часу". На стінах замку залишилися сліди від снарядів женевських солдатів, які захопили Буффавент у 1590 році, а всередині мав зберегтися герб засновників – родини Ланженів.

Комплексом загальною площею 109,37 тис. кв. м, до якого входить сам замок (підвальний поверх і ще три над ним), прибудова і земельна ділянка, володіє компанія SCI DE Buffavent. Її засновником із 2014 року є компанія із Монако – Lully Real Estate, якою володіє сестра Ігоря Коломойського.

До осені 2014 року замок був власністю Оксани Палиці (дружини Ігоря Палиці – соратника Коломойського). У документах, що стосуються передачі майна від Палиці до Черток, ідеться про те, що на території довкола замку заплановані масштабні перетворення.

"Прибудова під назвою "амбар" – призначена для перетворення на будівлю, житлову площу на двох рівнях з оздоровчою зоною та відкритим басейном", "невелика будівля в саду, призначена для перетворення на садовий сарай або місце для барбекю", "прилеглий ландшафт після перетворення включатиме тенісний, баскетбольний і футбольний майданчики".

Спортивні майданчики, відповідно до супутникових знімків, з’явилися біля замку в 2016 році.

Журналісти "Слідство Інфо" раніше з'ясували, що саме на Ларису Черток оформлена нерухомість родини олігарха Ігоря Коломойського у Франції і Швейцарії. У лютому 2022 року швейцарський суд відхилив позов Черток проти імміграційних органів, які відмовили їй у натуралізації (процес надання іноземцю громадянства) через сумніви щодо походження її капіталу.