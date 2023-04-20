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У Коломойського знайшли квартири і середньовічний замок у Франції. ФОТО

Новини БізнесЦензор Нерухомість

черток

Сестра Ігоря Коломойського – Лариса Черток – виявилася власницею кількох квартир та апартаментів у центрі Парижа та середньовічного замку у Франції.

Про це повідомляє проєкт "Схеми" (Радіо Свобода).

Зокрема, на французьку компанію Beethoven VI, якою через фірму з Монако Beethoven Holding володіє сестра Коломойського, записані два паркомісця за адресою 14 Sq. Alboni у Парижі й апартаменти на шостому поверсі будинку на 1 Rue Beethoven.

За цією ж адресою (1 Rue Beethoven) інша французька компанія – Beethoven ІІІ – володіє квартирою на третьому поверсі, а також чотирма апартаментами та двома підвалами. Засновником компанії є та ж фірма Beethoven Holding Лариси Черток з Монако.

Нерухомість розташована поруч із історичними садами Трокадеро, навпроти знаходиться Ейфлева вежа. Паризьку нерухомість родина Коломойського придбала у 2018 році.

У Коломойського знайшли квартири і середньовічний замок у Франції 01

Крім того, у селищі Люллі (за 10 кілометрів від Женевського озера, французький департамент Верхня Савоя) Лариса Черток володіє замком Буффавен (Château de Buffavens).

Цей замок зведений у 15 столітті, на краєзнавчих сайтах зазначають, що він є однією з небагатьох споруд, які "найкраще зберегли характер того часу". На стінах замку залишилися сліди від снарядів женевських солдатів, які захопили Буффавент у 1590 році, а всередині мав зберегтися герб засновників – родини Ланженів.

У Коломойського знайшли квартири і середньовічний замок у Франції 02

Комплексом загальною площею 109,37 тис. кв. м, до якого входить сам замок (підвальний поверх і ще три над ним), прибудова і земельна ділянка, володіє компанія SCI DE Buffavent. Її засновником із 2014 року є компанія із Монако – Lully Real Estate, якою володіє сестра Ігоря Коломойського.

До осені 2014 року замок був власністю Оксани Палиці (дружини Ігоря Палиці – соратника Коломойського). У документах, що стосуються передачі майна від Палиці до Черток, ідеться про те, що на території довкола замку заплановані масштабні перетворення.

"Прибудова під назвою "амбар" – призначена для перетворення на будівлю, житлову площу на двох рівнях з оздоровчою зоною та відкритим басейном", "невелика будівля в саду, призначена для перетворення на садовий сарай або місце для барбекю", "прилеглий ландшафт після перетворення включатиме тенісний, баскетбольний і футбольний майданчики".

Спортивні майданчики, відповідно до супутникових знімків, з’явилися біля замку в 2016 році.

У Коломойського знайшли квартири і середньовічний замок у Франції 03

Журналісти "Слідство Інфо" раніше з'ясували, що саме на Ларису Черток оформлена нерухомість родини олігарха Ігоря Коломойського у Франції і Швейцарії. У лютому 2022 року швейцарський суд відхилив позов Черток проти імміграційних органів, які відмовили їй у натуралізації (процес надання іноземцю громадянства) через сумніви щодо походження її капіталу.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+5
"Честный" олигарх, "кресный отец" самого "найвеличнішого ЛідОра **********"....
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20.04.2023 17:42
+4
Тоже мне новость. Ну у кого из наших олигархов нет замка во Франции. Может нет только у тех у кого есть в Италии или Испании... Же чего уж там, даже у их детей есть по замку...
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20.04.2023 15:15
+4
А шо ему, бородатому влагалищу, Бене КАЛ.омойскому бояться? Такой крыши, как у него в Украине, когда это бородатое влагалище крышует САМ найвелычнишый, нет ни у кого в мире.
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20.04.2023 18:34
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Тоже мне новость. Ну у кого из наших олигархов нет замка во Франции. Может нет только у тех у кого есть в Италии или Испании... Же чего уж там, даже у их детей есть по замку...
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20.04.2023 15:15 Відповісти
Замок в Европе стоит 60 тысяч евро. Я серьезно. Цена обычного авто на улицах Киева.
Люди, вам заняться нечем?!
Вот случай с реальным человеком и настоящей проблемой, касающейся всех наших воинов!
Он воюет уже год и не может получить статус УБД!
Но не это главное! В его селе полно косящих, которые как раз и не дают этот статус.
А все из за процедуры, написанной еще с 2014 года!
У кого хватит сил собрать эти все справки и еще кучу бумаг во врем войны?! Вы там совсем что ли, бюрократы МО?
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20.04.2023 15:43 Відповісти
Не пи...ди, в Брно Чехия ,где я сей час нахожусь ,за 60000 не купишь однокомнатную квартиру. Цены на однушку ,от 4000000 кронн, а это прибз. 200000 евро.
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20.04.2023 16:18 Відповісти
Ты за бойца скажи лучше, тре..ло!
Мюсли есть, дезертир?
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20.04.2023 17:14 Відповісти
О чем ,ты вообще ,черт , мы за цены на квартиры.
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21.04.2023 06:01 Відповісти
Когда вам продают средневековый замок за 60 тыс евро, это может означать только одно - вы должны будете отреставрировать его за свой счет или, как минимум, поддерживать его текущее состояние, что тоже недешево, плюс платить немалый ежегодный налог. В Испании тоже раздавали дома и даже целые деревни за один евро, как правило пустующие или полуразрушенные. Но покупатель обязан восстановить дом в кратчайшие сроки и средний чек на восстановление получался от 200 тыс евро... От и думайТе...
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20.04.2023 16:58 Відповісти
Да я понимаю, что там какая то ж заложена.
Но факт, есть факт. Будете спорить?
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20.04.2023 17:12 Відповісти
Во падло куда вывело украденные миллиарды долларов. https://www.booking.com/hotel/fr/chateau-de-buffavent 135 евро ночь.
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20.04.2023 16:10 Відповісти
"Честный" олигарх, "кресный отец" самого "найвеличнішого ЛідОра **********"....
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20.04.2023 17:42 Відповісти
А шо ему, бородатому влагалищу, Бене КАЛ.омойскому бояться? Такой крыши, как у него в Украине, когда это бородатое влагалище крышует САМ найвелычнишый, нет ни у кого в мире.
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20.04.2023 18:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6Lxaytc-3Pk
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20.04.2023 20:24 Відповісти
вот так ж идота живет в украине
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20.04.2023 20:27 Відповісти
кто бы сомневался что беня разложит спиз...е яйца по корзинам через жидовку сестру
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20.04.2023 21:30 Відповісти
Ще на початку 2022 року місце Ігоря Коломойського, 59, у переліку найбагатших (та найвпливовіших) українців не викликало сумнівів. У лютому Forbes оцінював його статки у $1,8 млрд. Стільки ж було і роком раніше, коли Коломойський став четвертим у списку українських топбізнесменів. Дев'ять повних місяців війни коштували йому більшої частини статків, вони скоротились майже на $1 млрд. Бізнесмен втратив низку ключових активів і статус мільярдера, а також українське громадянство.
У листопаді Forbes оцінив його у $850 млн. Якби не втрата громадянства, він посідав би 11‑те місце.

Він чудово знає явні й таємні слабкості української держави і не соромиться цим користуватися: наприклад, в історії з націоналізацією ПриватБанку, яку він усе ще розраховує відіграти назад через суд, закривши Україні доступ до допомоги МВФ. ПриватБанк на початку квітня завдав Коломойському удару у відповідь, подавши на Кіпрі позов про виведення колишніми власниками $5,5 млрд через офшори.
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20.04.2023 23:06 Відповісти
Чмирь коломойський хоч і вийшов з радянського колгоспу але теж до Франції тягнеться.
Убоге радянське дитинство і іграшки прибиті до стелі зробили свою справу.
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21.04.2023 00:45 Відповісти
Питання - ХТО ЗРОБИВ ЗІ ЗВИЧАЙНИХ ПОСТРАДЯНСЬКИХ ЖЛОБІВ УКРАЇНСЬКИХ ОЛІГАРХІВ У 90 х?
Без допомоги кремля і кгб/фсб тут звичайно не обійшлось.
Всі олігархи України мають (мали) тісні звязки з масквой.
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21.04.2023 00:49 Відповісти
Всі олігархи України з дитинства були злодійкуватими і шахраюватими і в часи дикого ринку злодійством і підкупом за копійки скупили державну власність. Тут не має ніяких геніїв бізнесу та винахідників. Завдяки продажним правоохоронцям ніхто з них навіть і не сидів.
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21.04.2023 01:27 Відповісти
Рінат Ахметов починав свою кар'єру експедитором в донецькому магазині No 41, директором якого став колишній президент ФК «Шахтар» Ахат (Олександр) Брагін на прізвисько Алік Грек.

Ахат Хафізович Брагін - український підприємець, кримінальний авторитет, який стояв біля витоків створення найбільшої фінансово-промислової групи в Україні, яка після його смерті стала основною частиною бізнес-конгломерату Ріната Ахметова.

За хабарі, отримували з бази дефіцитні товари по низьким державним цінам і перепродували їх на базарах. Потім на ці гроші стали підкупати керівників державних підприємств і банків. Плюс звичайний рекет і бандюгівка. Кого не копнеш, за кожним тягнеться кримінальний хвіст.
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21.04.2023 02:21 Відповісти
Увесь кримінал в срср підпорядковувася кдб, тому всі звязки гопоти з Сходу України типу Юлі і інших, і сина Данілича були через кгб/фсб. Для них расєя це завжди були грошові потоки від газу нафти і ринки збуту, на цей ринок пускали зі згоди кацапських спецслужб, потім бабу Юлу затримували в аеропортах с сотнями тисяч баксів і це ще в 90 х роках.
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21.04.2023 12:16 Відповісти
Ну да.Він не дурак.Дурні люди,які несли кошти в його банк.А банк був 100% законно зробленний.А далі пішло-поїхоло.
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21.04.2023 10:16 Відповісти
Нам колись казали, що коли в нас зробити приватизацію, навіть щось нечесно, то приватне запрацює й ми заживемо як на Заході.
В результаті вийшло таке уродство. І це ж тільки вершина айзбергу, а скільки подібного, але трохи в меншому масштабі.

Треба назва імена тих які агітували за прихватизацію. Один з найактивніших це володимир черняк. Його агітація дуже впливала, бо він же доктор економічних наук.
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21.04.2023 12:35 Відповісти
Володимир Черняк був порядною людиною і справжнім доктором економічних наук. Він підтримував чесну приватизацію і виступав проти злодійської прихватизації.
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21.04.2023 21:03 Відповісти
 
 