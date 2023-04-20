Замість Лисої гори: Київрада виділила землю для створення Національного меморіалу

Київська міська рада на засіданні у четвер, 20 квітня, виділила землю для створення Національного військового меморіального кладовища.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у Telegram.

"Раніше ми підтримали пропозицію уряду щодо створення військового кладовища на Лисій горі. Але у громадськості вона підтримки не знайшла. Тому тепер ідеться про Биківню. 8 гектарів землі в цій місцевості – у власності міста. І сьогодні ми відвели їх, фактично, розпочавши процедуру організації Меморіалу. Поруч – близько 90 гектарів – земля державна. Відтак, загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів", – зазначив Кличко.

За його словами, Меморіал побудують у західній частині Національного заповіднику "Биківнянські могили".

"Мова йде про територію пам’яті, місце вшанування героїв, які поклали життя за незалежність та волю нашої держави", – додав Кличко.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів державної установи "Національний військовий меморіальний цвинтар".

Після цього Київрада доручила Департаменту містобудування та архітектури КМДА розробити детальний план території для розташування Національного військового меморіального кладовища на території урочища "Лиса Гора" у Голосіївському районі Києва. Орієнтовна площа меморіального кладовища становитиме 140 га.

У листопаді 2022 року природоохоронна організація "Київський еколого-культурний центр" (КЕКЦ) запропонувала п'ять вільних ділянок землі для розміщення Національного військового меморіального цвинтаря замість урочища "Лиса гора".