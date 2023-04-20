Кабмін доручив списати борги за підготовку об’єктів до "Євро-2012"

Кабінет міністрів затвердив план заходів щодо завершення реалізації деяких інфраструктурних проектів, у тому числі пов’язаних із підготовкою до проведення в Україні "Євро-2012".

Згідно з розпорядженням №314 від 18 квітня, виконання плану заходів покладено на Мінінфраструктури, Мінмолоді та спорту, Міносвіти та Держагентство інфраструктурних проєктів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, у першому півріччі 2023 року доручено розробити та подати на розгляд уряду проєкт нормативно-правового акта, який передбачає списання заборгованості державних та комунальних підприємств перед держпідприємством "Фінансування інфраструктурних проектів", що виникла за договорами безвідсоткової позики, наданої для виконання деяких завдань та заходів державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Також у першому півріччі 2023 року доручено забезпечити передачу від держпідприємства "Дирекція з будівництва об'єктів до "Євро-2012" у Львові" до держпідприємства "Фінансування інфраструктурних проектів" активів та пасивів, що виникли в рамках реалізації проєкту "Реконструкція існуючого пасажирського терміналу та зовнішніх інженерних мереж держпідприємства "Міжнародний аеропорт "Львів" у частині "Будівництво зовнішніх інженерних мереж" для завершення будівництва об'єкта інфраструктури та введення його в експлуатацію.

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У зв'язку з цим також доручено забезпечити передачу від Дирекції з будівництва об'єктів до "Євро-2012" у Львові держпідприємству "Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького" активів та пасивів, що виникли в рамках реалізації проекту "Реконструкція аеродрому в державному підприємстві "Міжнародний аеропорт Львів" для завершення будівництва об'єктів критичної інфраструктури.

Крім того, доручено забезпечити передачу від Дирекції з будівництва об'єктів до "Євро-2012" у Львові активів та пасивів, що виникли в рамках реалізації проєкту "Будівництво стадіону по вул. Стрийській — Кільцевій дорозі у Львові", проекту "Реконструкція стадіону комплексно-спортивної бази Львівського державного університету по вул. Черемшини, 17, у м. Львові", а також здійснити низку інших заходів.

Як повідомлялося, у 2020 році уряд оцінював у 902 млн грн вартість завершення будівництва та введення в експлуатацію об'єктів, які будувалися для проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.