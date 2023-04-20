СБУ арештувала газ компаній Новинського на понад 144 мільйони

За матеріалами Служби безпеки накладено арешт на 18 млн кубометрів газу, який компанії олігарха Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ "Укртрансгаз" та намагались відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій.

Як уточнює пресцентр СБУ, загальна вартість арештованих обсягів газу становить понад 144 млн грн.

Зазначається, що для того, щоб уникнути санкцій РНБО, Новинський перереєстрував власні газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб, які безпосередньо пов’язані з РФ.

"Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Утім, співробітники СБУ викрили злочинну схему і заблокували її", – йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Як повідомлялося, 10 квітня СБУ на Полтавщині провела обшуки в офісі компанії Enwell Energy, яка входить до групи Smart Energy Новинського, через спробу вивести бізнес з-під санкцій.

За даними СБУ, у рамках справи арештовано майно Новинського на загальну суму 3,5 млрд грн, у тому числі корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин. Крім того, Міністерством юстиції вже скасовано незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха.

На початку грудня минулого року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким запровадив санкції щодо низки діячів УПЦ МП, а також колишнього народного депутата Вадима Новинського. До нього строком на 5 років застосовано 12 видів санкцій, включно із блокуванням активів та анулюванням чи зупиненням дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Після цього, 16 січня, інвестиційна-промислова група Smart Holding Вадима Новинського оголосила про передачу її активів у траст, стверджуючи, що відповідні рішення були ухвалені до запровадження санкцій, у листопаді 2022 року. Хоча ще на початку січня у публічних заявах компаній Новинського не йшлося про зміну власності або передачу активів в управління.

Новинський є співвласником найбільшого металургійного холдингу "Метінвест" разом з Рінатом Ахметовим, йому належить одна з найбільших українських газодобувних компаній Enwell Energy, а також бізнес у сфері нерухомості та суднобудування. За даними української редакції Forbes, статки Новинського у 2021 році оцінювалися у $1,4 млрд, він займав 8 місце у списку найбагатших українців. Водночас Новинський відомий як прибічник і спонсор УПЦ МП.