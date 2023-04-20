Україна закликає Туреччину арештувати судно з ячменем, незаконно вивезеним із Криму, – ЗМІ

Українська влада просить Туреччину заарештувати судно із ячменем, який було вивезено окупантами з анексованого Криму.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зокрема, йдеться про судно Bomustafa O, яке під прапором Панами прибуло до турецького чорноморського порту Самсун 17 квітня.

За даними The Wall Street Journal, на його борту було 19 тис. тонн ячменю. Декількома днями раніше українська прокуратура направила турецькій владі листа з проханням заарештувати судно, заявивши, що він вантажив ячмінь у порту в анексованому Криму.

Як повідомлялося, минулоріч Росія збільшила експорт зерна з окупованого Криму до Сирії у 17 разів.