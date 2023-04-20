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"Нафтогаз" почне купувати газ у приватних українських компаній на біржі

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газ,тарифы

НАК "Нафтогаз України" оголосив про початок закупівлі природного газу українського видобутку на біржових торгах.

Як повідомили у пресслужбі компанії, майданчиком для проведення закупівель визначена "Українська енергетична біржа" (УЕБ).

Державна компанія планує купувати природний газ з точками поставки на віртуальній торговій точці (ВТТ) та/або у підземних сховищах газу (ПСГ) з постачанням впродовж поточного (BOM) та наступного (MAH) місяців.

Як повідомлялося, за даними Міністерства енергетики, до наступного осінньо-зимового періоду Україні необхідно збільшити запаси газу у сховищах із 9 млрд до 14,5 млрд кубометрів.

При цьому уряд збереже заборону на експорт газу українського видобутку.

Автор: Михайло Орлюк
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Знову закрутили рулєтку....коли ви нажретеся?
Коли відмінять незаконну доставку та транспортировку газу?
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20.04.2023 18:03 Відповісти
 
 