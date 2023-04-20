Державний борг України підскочив за рік із 49% до 79% ВВП, – Мінфін
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Державний та гарантований державою борг України у 2022 році збільшився на $13,4 млрд – до $161 млрд, що відповідає 78,5% ВВП на кінець 2022 року, хоча станом на кінець 2021 року держборг становив лише 48,9% ВВП.
Про це свідчить оцінка Міністерства фінансів про співвідношення державного боргу до ВВП.
"У 2022 році повномасштабне російське вторгнення призвело до падіння номінального ВВП України до $161 млрд та збільшення відношення (прямого) державного боргу України до ВВП до 71,6% з 43,3% у 2021 році", – зазначає міністерстві.
Мінфін уточнює, що зростання відбулося за рахунок збільшення на 50,4% боргу, отриманого на пільгових умовах, – з $29,1 млрд у 2021 році до $43,9 млрд у 2022 році.
Як повідомлялося, держборг України у 2022 році зріс до $111,4 млрд, зокрема прямий держборг збільшився на $15 млрд – до $101,6 млрд, тоді як гарантований зменшився на $1,6 млрд – до $9,8 млрд.
Водночас реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України за підсумками 2022 року через повномасштабну російську військову агресію впав на 29,1%.
Будь ласка, зачекайте...
Водночас не забувайте прокурорам, суддям та нардепам підвищувати зарплати, бо 300 тис на місяць їм явно мало.
І буде щастя - держборг стане 300% ВВП
2. звідки інфа що "держборг навпаки зменшується й інфляція заразом"
3. наскільки достовірна ця інформація?
2. Це не секретна інформація і є у вільному доступі.
3. якщо інформація офіційна і підтверджується західними ЗМІ і рейтинговими агентствами - то вона звичайно достовірна.
2. пруф...
3. пруфи...
І не забувайте що таке "чайник Рассела")))
За оцінкою Блумберг, зовнішній борг Російської Федерації станом на 1 квітня 2023 року склав 357,9 млрд. доларів США, знизившись з початку року на 22,6 млрд. доларів США, або на 5,9%. і тд ... поцікавтеся якщо вам це цікаво і самі знайдете всі пруфи. Я вашим лікбезом не збираюся займатися.
на аргумент про Блумберг...ще лапшу на вуха мені не накидали
https://www.bloomberg.com/news/videos/2022-06-27/russia-defaults-on-foreign-debt-for-first-time-in-a-century
В итоге они выплатили этот долг, чуть позже. Да там и было то около 550 млн $ по еврооблигациям.
то був приклад "чайника"стосовно "блумберга"...
Але мільони наших жінок і дітей Захід отримав. А це ніякими трильонами не замінити
Там ілш промовисти цифри.
А якщо по рокам дати інфу де брали і %,то буде ще цікавіше!
Тому держборг виріс не майже вдвічі,
як видається істотам що читають лише заголовки, а лише на 9%.
І то в умовах війни ще дивно що так мало.
2 держава яка воює за ЄС заганяється в борги тим самим ЄС
3борг більший за 80% ввп, це ознаки що такої країни вже не існує, є лиш територія та люди
4 мабудь у Єс та сша є бажання щоб людей не було зовсім але територія щоб належала тим кого нема
5 гандони всі кругом нас,
програти не дають і виграти теж....
тобто США, Китаю, Iталii, Японii вже не iснує ? де вас, таких екЗпердiв тiльки беруть... ))
на кiнець 2022 року
Китайський борг досяг 295% ВВП
За останніми даними Банку міжнародних розрахунків (BIS), загальний обсяг кредитів нефінансовому сектору Китаю за підсумками другого кварталу досяг 51,87 трлн доларів - це майже три розміри ВВП країни (295%). За підрахунками японського агентства Nikkei , такий рівень заборгованості для Китаю є максимальним з 1995 року. Для порівняння, у Росії обсяг такої заборгованості за підсумками другого кварталу становить 120% ВВП, у США - 263,5%, у Великій Британії - 257%, у Німеччині - 195%.
Максимальне співвідношення загального обсягу кредитів нефінансовому сектору до ВВП, за підрахунками BIS, зараз спостерігається у спеціальному автономному районі Гонконг (463%), Японії (425%) та Люксембурзі (422%).
Експерти пояснюють зростання внутрішнього боргу Китаю збільшенням запозичень з боку регіональної влади, яка намагається впоратися із уповільненням економіки та виробництва через жорсткі антиковидні заходи. Зазначається, що регіональна влада КНР спрямовує залучені боргові кошти в основному на інфраструктурні проекти та підтримку будівельної галузі, яка через проблеми низки великих девелоперів перебуває у складному становищі вже другий рік поспіль .