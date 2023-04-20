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Новини Фінанси
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ВВП (1043) держборг (971) борг (1767) Мінфін (2675)

Державний борг України підскочив за рік із 49% до 79% ВВП, – Мінфін

Новини БізнесЦензор Фінанси

ввп

Державний та гарантований державою борг України у 2022 році збільшився на $13,4 млрд – до $161 млрд, що відповідає 78,5% ВВП на кінець 2022 року, хоча станом на кінець 2021 року держборг становив лише 48,9% ВВП.

Про це свідчить оцінка Міністерства фінансів про співвідношення державного боргу до ВВП.

"У 2022 році повномасштабне російське вторгнення призвело до падіння номінального ВВП України до $161 млрд та збільшення відношення (прямого) державного боргу України до ВВП до 71,6% з 43,3% у 2021 році", – зазначає міністерстві.

Мінфін уточнює, що зростання відбулося за рахунок збільшення на 50,4% боргу, отриманого на пільгових умовах, – з $29,1 млрд у 2021 році до $43,9 млрд у 2022 році.

Як повідомлялося, держборг України у 2022 році зріс до $111,4 млрд, зокрема прямий держборг збільшився на $15 млрд – до $101,6 млрд, тоді як гарантований зменшився на $1,6 млрд – до $9,8 млрд.

Водночас реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України за підсумками 2022 року через повномасштабну російську військову агресію впав на 29,1%.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+24
на гівномарафон не давайте грошей, все одно там тільки прокацапська наволоч і працює. най олігархи податки заплатять, най заплатять штрафи, най повернуть все те, що вони отримали незаконним шляхом. Ой, а у них тоді нічого взагалі не залишиться. Курви, за стільки років, вже могли би стати розумнішими, і вкладати гроші в Україну, відбудовувати країну і так ставати багатшими, але ж як були розбійниками і червоними директорами так в більшості випадків і залишилися. Тьфу! Навіть равлик ліпше вчиться ніж олігарх.
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20.04.2023 14:14
+18
Да, та самая полномасштабная война, которую в нашу страну позвала зеленая шобла во главе с зеледентом.
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20.04.2023 14:24
+8
давай без істерики...основний чинник збільшення держборгу це військові дії...
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20.04.2023 14:18
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на гівномарафон не давайте грошей, все одно там тільки прокацапська наволоч і працює. най олігархи податки заплатять, най заплатять штрафи, най повернуть все те, що вони отримали незаконним шляхом. Ой, а у них тоді нічого взагалі не залишиться. Курви, за стільки років, вже могли би стати розумнішими, і вкладати гроші в Україну, відбудовувати країну і так ставати багатшими, але ж як були розбійниками і червоними директорами так в більшості випадків і залишилися. Тьфу! Навіть равлик ліпше вчиться ніж олігарх.
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20.04.2023 14:14 Відповісти
давай без істерики...основний чинник збільшення держборгу це військові дії...
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20.04.2023 14:18 Відповісти
Да, та самая полномасштабная война, которую в нашу страну позвала зеленая шобла во главе с зеледентом.
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20.04.2023 14:24 Відповісти
Основная масса займов вроде как на поддержание социальной сферы идёт. Не знаю, были ли вообще целевые займы на военные действия. Там не займы, там помощь идёт. Так что Марина вполне права
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20.04.2023 14:25 Відповісти
да, Марина права ...только не все "марины" читают и понимают что кроме расходной есть еще доходная часть бюджета..А так же что такое падение ВВП
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20.04.2023 14:32 Відповісти
Мы же о государственном долге говорим. То есть о займах на покрытие бюджетных расходов. Ок, военные действия сжирают бюджет, оставляя государство с невыполненными финансовыми обязательствами. До войны невыполненные обязательства привели к госдолгу в размере... Сейчас не полезу искать. Через год войны госдолг вырос на 30% при том, что военная помощь передается не по займам. Ну явно что-то не так с эффективностью экономики. Особенно если учесть что в госдолг входят и проценты, сформировавшиеся до войны
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20.04.2023 15:04 Відповісти
Ще більше відловлюйте на вулицях роботяг, що наповнювли бюджет...
Водночас не забувайте прокурорам, суддям та нардепам підвищувати зарплати, бо 300 тис на місяць їм явно мало.
І буде щастя - держборг стане 300% ВВП
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20.04.2023 18:57 Відповісти
а чому у орків держборг навпаки зменшується й інфляція заразом?
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20.04.2023 14:32 Відповісти
1. по перше мені байдуже що у орків...
2. звідки інфа що "держборг навпаки зменшується й інфляція заразом"
3. наскільки достовірна ця інформація?
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20.04.2023 14:34 Відповісти
1. мені теж байдуже, але порівнювати треба, оскільки сторони конфлікту.
2. Це не секретна інформація і є у вільному доступі.
3. якщо інформація офіційна і підтверджується західними ЗМІ і рейтинговими агентствами - то вона звичайно достовірна.
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20.04.2023 14:41 Відповісти
1. Яка у вас освіта що збираєтесь порівнювати та ще й того що "оскільки сторони конфлікту"?)))))
2. пруф...
3. пруфи...

І не забувайте що таке "чайник Рассела")))
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20.04.2023 14:44 Відповісти
ніяких проблем для порівняння немає, на Україну майже вся Європа та США працюють. все справедливо.
За оцінкою Блумберг, зовнішній борг Російської Федерації станом на 1 квітня 2023 року склав 357,9 млрд. доларів США, знизившись з початку року на 22,6 млрд. доларів США, або на 5,9%. і тд ... поцікавтеся якщо вам це цікаво і самі знайдете всі пруфи. Я вашим лікбезом не збираюся займатися.
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20.04.2023 14:48 Відповісти
то ви сьогодні зареєструвались щоб написати про кацапську інформацію "якщо інформація офіційна - то вона звичайно достовірна"? Візьміть з полиці пиріжок! Чесно заробили
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20.04.2023 14:53 Відповісти
я раніше за вас зареєстрований і це не аргумент в споре. Я бачу, що ви не хочете розібратися у цьому питанні, а намагаєтеся мене уличить у брехні. Не хвилюйтеся, таких як ви тут 90 відсотків.
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20.04.2023 14:57 Відповісти
заїбав...чайник Рассела невідомий...
на аргумент про Блумберг...ще лапшу на вуха мені не накидали

https://www.bloomberg.com/news/videos/2022-06-27/russia-defaults-on-foreign-debt-for-first-time-in-a-century
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20.04.2023 15:03 Відповісти
Это был технический момент в связи с невозможностью использовать замороженные счета.
В итоге они выплатили этот долг, чуть позже. Да там и было то около 550 млн $ по еврооблигациям.
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20.04.2023 16:16 Відповісти
як мені такі чуваки подобаються як ти прийдуть, почнуть з кінця читати...
то був приклад "чайника"стосовно "блумберга"...
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20.04.2023 18:19 Відповісти
Ага, і під час військових дій обов'язково треба зекономити на військових, а різня херня по телевізору і зп депутатів недоторкані під час війни.
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20.04.2023 14:39 Відповісти
я веду річ за економічні фактори, а не за "хєрню по телевізору"...
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20.04.2023 14:41 Відповісти
А статки бариг на скільки підскочили?
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20.04.2023 16:00 Відповісти
Тому, що всі оліграхи та горішні чиновники - не українці.
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20.04.2023 14:16 Відповісти
натомість золотовалютні запаси зросли
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20.04.2023 14:22 Відповісти
Оце наголосували зебіли..
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20.04.2023 14:29 Відповісти
Польщі простили 300 млрд, і нам простять борги, якщо виграємо війну. Нє сцать.
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20.04.2023 14:42 Відповісти
Рожевий поні,цок-цок.
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20.04.2023 14:52 Відповісти
А він правду каже. Ті суми які зараз ми вже винні розбита країна навіть по відсоткам не сплате. Іншими словами воно навіть зараз непідйомне я вже мовчу що борг буде рости. Тому частину і то велику частину нашим кредиторам хочеш-нехочеш а прийдеться списувати.
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20.04.2023 17:13 Відповісти
І ми знаємо і вони знають, що ми ніколи нічого грошима не віддаватимемо.
Але мільони наших жінок і дітей Захід отримав. А це ніякими трильонами не замінити
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20.04.2023 21:59 Відповісти
Мене біль цікавить розмір держборгу по рокам,починаючи з 1992!
Там ілш промовисти цифри.
А якщо по рокам дати інфу де брали і %,то буде ще цікавіше!
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20.04.2023 14:43 Відповісти
зеля-кіноактор&Со. готова приймати з усіх боків і у будь-яких обсягах - віддавати борги однаковово буде 73%вий лохторат (хто не втік закордон, бо мужику-жлобу - какаяразніца) та порохоботи, коли вже повернуться з війни, яку "пєрєстал стрєлять і промєнял на бєлорускує елекрику та бітум для асфальта Найвеличнівшивий"..
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20.04.2023 14:55 Відповісти
Ну так і ВВП зменшився на 30%.
Тому держборг виріс не майже вдвічі,
як видається істотам що читають лише заголовки, а лише на 9%.
І то в умовах війни ще дивно що так мало.
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20.04.2023 16:07 Відповісти
зате порошенко барига.радійте овочі.
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20.04.2023 17:06 Відповісти
Зе команда жирує, країна та люди бідніють
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20.04.2023 17:25 Відповісти
1 саме тому не працює лендліз
2 держава яка воює за ЄС заганяється в борги тим самим ЄС
3борг більший за 80% ввп, це ознаки що такої країни вже не існує, є лиш територія та люди
4 мабудь у Єс та сша є бажання щоб людей не було зовсім але територія щоб належала тим кого нема
5 гандони всі кругом нас,
програти не дають і виграти теж....
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20.04.2023 21:23 Відповісти
борг більший за 80% ввп, це ознаки що такої країни вже не існує..

тобто США, Китаю, Iталii, Японii вже не iснує ? де вас, таких екЗпердiв тiльки беруть... ))

на кiнець 2022 року
Китайський борг досяг 295% ВВП

За останніми даними Банку міжнародних розрахунків (BIS), загальний обсяг кредитів нефінансовому сектору Китаю за підсумками другого кварталу досяг 51,87 трлн доларів - це майже три розміри ВВП країни (295%). За підрахунками японського агентства Nikkei , такий рівень заборгованості для Китаю є максимальним з 1995 року. Для порівняння, у Росії обсяг такої заборгованості за підсумками другого кварталу становить 120% ВВП, у США - 263,5%, у Великій Британії - 257%, у Німеччині - 195%.

Максимальне співвідношення загального обсягу кредитів нефінансовому сектору до ВВП, за підрахунками BIS, зараз спостерігається у спеціальному автономному районі Гонконг (463%), Японії (425%) та Люксембурзі (422%).

Експерти пояснюють зростання внутрішнього боргу Китаю збільшенням запозичень з боку регіональної влади, яка намагається впоратися із уповільненням економіки та виробництва через жорсткі антиковидні заходи. Зазначається, що регіональна влада КНР спрямовує залучені боргові кошти в основному на інфраструктурні проекти та підтримку будівельної галузі, яка через проблеми низки великих девелоперів перебуває у складному становищі вже другий рік поспіль .
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20.04.2023 23:13 Відповісти
ж идам при власти все равно, еще поворуют и свалят в израиль
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21.04.2023 06:20 Відповісти
 
 