Польща не обмежуватиме перелік української продукції для транзиту, – Мінагрополітики

Польща не обмежуватиме перелік українських продуктів, які перевозитимуться транзитом через її територію. Водночас польська сторона контролюватиме транзит відповідно до правил, які вона встановить.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає пресслужба Мінагрополітики.

За його словами, наразі ведуться переговори за участю Єврокомісії щодо імпорту української агропродукції в країни Східної Європи.

Міністр наголосив, що українські фермери розуміють своїх колег за кордоном і хочуть, щоб усім було комфортно працювати разом. Але перед українськими аграріями стоїть більша проблема – війна. Україна, підкреслив він, не кине своїх фермерів і захищатиме їхню позицію.

Водночас Сольський переконаний, що в складні часи надзвичайно важливо координувати та гармонізувати всі рішення в Європейському Союзі. Він нагадав, що рік тому Єврокомісія запустила ініціативу "Шляхи Солідарності", а в серпні 2022 року почала діяти Чорноморська зернова ініціатива. За цей період "Шляхами Солідарності" Україна відвантажила близько 32 млн тонн сільськогосподарської продукції, а "зерновим коридором" – 27 млн тонн.

Як повідомлялося, транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу запрацює у ніч з 20 на 21 квітня 2023 року. Обсяги аграрних транзитних товарів через цю країну, а також через Угорщину та Словаччину не обмежуються.

Як повідомлялося, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія заборонили імпорт низки сільськогосподарських товарів з України.

Після цього Єврокомісія нагадала, що не підтримує такі одноосібні дії, оскільки питання щодо регулювання торгівлі належить до компетенції ЄС. Раніше ЄС виділив 56 млн євро для підтримки фермерів у прикордонних з Україною державах ЄС, а напередодні речник Єврокомісії оголосила про розробку другого, більш масштабного пакета такої допомоги.