Майже 60 країн світу допомагають українським населеним пунктам у відновленні після атак РФ, – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що майже 60 країн світу допомагають українським містам, селищам та селам у відновленні після ворожих атак.

Про це він повідомив під час відкриття Міжнародного саміту міст та регіонів.

"Міжнародне міжмуніципальне партнерство сьогодні набуло небачених масштабів. Понад 300 територіальних громад України уклали 1,5 тисячі партнерських договорів. Майже 60 країн світу допомагають нашим містам, селищам та селам вижити та відновитися після смертоносних ворожих атак", – зазначив прем’єр.

Він очікує, що результати саміту стануть визначальними для сотень громад у різних куточках України. "Очікуємо на підписання угод про патронат між українськими громадами та іноземними муніципалітетами й регіонами. Це пришвидшить відновлення та євроінтеграцію України", – додав він.

Крім того, наголосив очільник уряду, незабаром запрацюють Регіональні офіси міжнародного співробітництва. Під час саміту буде представлена концепція їхньої діяльності.