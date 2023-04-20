Підприємці вважають, що податкова працює гірше за митницю та БЕБ, – опитування
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За результатами опитування, проведеного Українською Радою Бізнесу (УРБ), підприємці скаржаться на роботу податкової, митниці та БЕБ. Представники та власники бізнесу вважають, що відшкодування ПДВ отримати все так же важко, ситуація з блокуванням податкових накладних практично не змінилася, а частина контролюючих органів перешкоджає білому бізнесу.
Неочікуваний результат опитування у тому, що найбільше підприємці хочуть перезавантаження Державної податкової служби. Водночас голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, якого вважають негласним куратором ДПС, постійно зазначає, що всі сірі схеми в податковій давно викоренені, а перезавантаження потребує лише новостворене Бюро економічної безпеки.
Але за перезавантаження Державної податкової служби виступили 42,4% серед опитаних підприємців, та 60,3% впевнені, що треба зменшити штат співробітників й підвищити пpoзopість роботи ДПС.
Лише 4% вважають, що робота ДПС не потребує змін.
Водночас за перезавантаження БЕБ виступають на 3% менше. Питання про зменшення штату працівників не ставилось, адже за офіційною інформацією Бюро економічної безпеки із-за дефіциту фінансування укомплектовано лише на 18%.
Більшість підприємців вважають, що і ДПС, і ДМС працюють переважно неефективно та перешкоджають роботі білого бізнесу – 59,2% і 54,7% відповідно.
Відповіді щодо перешкоджання білого бізнесу з боку Бюро економічної безпеки відсутні, але 17,6% підприємці вважають, що БЕБ не достатньо працює щодо припинення роботи тіньових схем в економіці.
Опитування проведено Українською Радою Бізнесу серед керівників асоціацій та представників бізнесу щодо поточної ситуації у податковій системі України, ефективності роботи Податкової, Митної служби та Бюро економічної безпеки. Сфера діяльності опитаних – 19% керівники асоціацій, 81% – власники та представники малого та середнього бізнесу України.
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серйозно?
"ЦЕ МИСТЕЦТВО ОБЩИПУВАТИ ГУСАКА ТАК, ЩОБ ВІН НЕ КРИЧАВ" - ГЕТМАНЦЕВ ПРО ОПОДАТКУВАННЯ БІЗНЕСУ
Вас іпуть??? Мало,треба добавить, бо у вас в мізках все одно лише гівно. Хотіли папріколу,пасрєдінє, тепер не нийте, нехай вас Боневтіка *отгатить" по дорослому. Хотіли бути хитросрактми, а на "вихлопі", самі в гівні сидите. Що у вас в голові було, коли ви за урода гнусавого, який Україну називав повією, голосували??? Ваша хитросракість, вам, чмошники і уіпанам зеленомлрдим і повернулася. Тільки із за вас, пітарасів зелених,, нормальних людей полягло пів України.
А вам покуй, да чмирдяї зелені? Закінчиться війна,будуть ''розюори польотів", і ви ********** зелені, получите в "кабіну", так, що будете по новому вчить Буквар. Разом із своїми кумирами,будете прибиті в гівно. Вже зараз чмошники готуйтеся