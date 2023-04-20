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Новини Корпоративні відносини
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опитування (263) Державна податкова служба (224) Новини компаній (2761) Державна митна служба (352) Бюро економічної безпеки (256)

Підприємці вважають, що податкова працює гірше за митницю та БЕБ, – опитування

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

налоговая

За результатами опитування, проведеного Українською Радою Бізнесу (УРБ), підприємці скаржаться на роботу податкової, митниці та БЕБ. Представники та власники бізнесу вважають, що відшкодування ПДВ отримати все так же важко, ситуація з блокуванням податкових накладних практично не змінилася, а частина контролюючих органів перешкоджає білому бізнесу.

Неочікуваний результат опитування у тому, що найбільше підприємці хочуть перезавантаження Державної податкової служби. Водночас голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, якого вважають негласним куратором ДПС, постійно зазначає, що всі сірі схеми в податковій давно викоренені, а перезавантаження потребує лише новостворене Бюро економічної безпеки.

Але за перезавантаження Державної податкової служби виступили 42,4% серед опитаних підприємців, та 60,3% впевнені, що треба зменшити штат співробітників й підвищити пpoзopість роботи ДПС.

Лише 4% вважають, що робота ДПС не потребує змін.

Водночас за перезавантаження БЕБ виступають на 3% менше. Питання про зменшення штату працівників не ставилось, адже за офіційною інформацією Бюро економічної безпеки із-за дефіциту фінансування укомплектовано лише на 18%.

Більшість підприємців вважають, що і ДПС, і ДМС працюють переважно неефективно та перешкоджають роботі білого бізнесу – 59,2% і 54,7% відповідно.

Відповіді щодо перешкоджання білого бізнесу з боку Бюро економічної безпеки відсутні, але 17,6% підприємці вважають, що БЕБ не достатньо працює щодо припинення роботи тіньових схем в економіці.

Опитування проведено Українською Радою Бізнесу серед керівників асоціацій та представників бізнесу щодо поточної ситуації у податковій системі України, ефективності роботи Податкової, Митної служби та Бюро економічної безпеки. Сфера діяльності опитаних – 19% керівники асоціацій, 81% – власники та представники малого та середнього бізнесу України.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+10
Когда уже рашенского агента Гетьманцева посодют в тюрьму? Большего вреда, чем он, экономике Украины за эти 3 года в зеленой пошести не нанес никто.

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20.04.2023 12:39
+5
Звертайтесь до Найзеленішого. Вся влада у нього в руках.
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20.04.2023 12:28
+4
Податкова працює на СН. А що треба щоб на країну ?
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20.04.2023 12:37
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Звертайтесь до Найзеленішого. Вся влада у нього в руках.
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20.04.2023 12:28 Відповісти
Найміть собі няньок,бажано із сінагоги.
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20.04.2023 12:34 Відповісти
вівці скаржаться на вовків?

серйозно?
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20.04.2023 12:35 Відповісти
Податкова працює на СН. А що треба щоб на країну ?
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20.04.2023 12:37 Відповісти
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20.04.2023 12:39 Відповісти
Когда уже рашенского агента Гетьманцева посодют в тюрьму? Большего вреда, чем он, экономике Украины за эти 3 года в зеленой пошести не нанес никто.

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20.04.2023 12:39 Відповісти
Схиляюсь до думки, що вони обоє російські шкідники(шпигуни, кроти...)
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20.04.2023 12:56 Відповісти
ГетьМанцев учень міколи азірова, який з фінвідділів при РДА на 2-3 людини створив цього монстра по ощіпуванню гусей. Зате як свої люди піднялись. Жаба 25 рочків протрубила у податковій, зараз продає "хатинку" за 400т баксів і купу "комерції" з продажу гуманітарки і біженкою до Туреччини, куди вже в кінці вересня вивезла своїх ухилянтів. Сраною мітлою все це кодло розігнати треба, реХформатори хрінові.
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20.04.2023 12:47 Відповісти
Поганий він митець - податківець, коли бінес кричить і волає:

"ЦЕ МИСТЕЦТВО ОБЩИПУВАТИ ГУСАКА ТАК, ЩОБ ВІН НЕ КРИЧАВ" - ГЕТМАНЦЕВ ПРО ОПОДАТКУВАННЯ БІЗНЕСУ
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20.04.2023 12:49 Відповісти
Дайте вже Зєлє накрастись
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20.04.2023 12:50 Відповісти
Ну що, уіпани, тіпа "підприємці", наголосували???.
Вас іпуть??? Мало,треба добавить, бо у вас в мізках все одно лише гівно. Хотіли папріколу,пасрєдінє, тепер не нийте, нехай вас Боневтіка *отгатить" по дорослому. Хотіли бути хитросрактми, а на "вихлопі", самі в гівні сидите. Що у вас в голові було, коли ви за урода гнусавого, який Україну називав повією, голосували??? Ваша хитросракість, вам, чмошники і уіпанам зеленомлрдим і повернулася. Тільки із за вас, пітарасів зелених,, нормальних людей полягло пів України.
А вам покуй, да чмирдяї зелені? Закінчиться війна,будуть ''розюори польотів", і ви ********** зелені, получите в "кабіну", так, що будете по новому вчить Буквар. Разом із своїми кумирами,будете прибиті в гівно. Вже зараз чмошники готуйтеся
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20.04.2023 13:00 Відповісти
саме краще в них виходить кришувати горілчаний бізнес
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20.04.2023 13:12 Відповісти
Коли очільник податкової зрадник ,то які його дії будуть ?
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21.04.2023 11:59 Відповісти
Перезавантаження податкової необхідне. Старі кадри не хочуть працювати по-новому і не дають новим кадрам дороги.
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28.04.2023 13:16 Відповісти
 
 