Підприємці вважають, що податкова працює гірше за митницю та БЕБ, – опитування

За результатами опитування, проведеного Українською Радою Бізнесу (УРБ), підприємці скаржаться на роботу податкової, митниці та БЕБ. Представники та власники бізнесу вважають, що відшкодування ПДВ отримати все так же важко, ситуація з блокуванням податкових накладних практично не змінилася, а частина контролюючих органів перешкоджає білому бізнесу.

Неочікуваний результат опитування у тому, що найбільше підприємці хочуть перезавантаження Державної податкової служби. Водночас голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, якого вважають негласним куратором ДПС, постійно зазначає, що всі сірі схеми в податковій давно викоренені, а перезавантаження потребує лише новостворене Бюро економічної безпеки.

Але за перезавантаження Державної податкової служби виступили 42,4% серед опитаних підприємців, та 60,3% впевнені, що треба зменшити штат співробітників й підвищити пpoзopість роботи ДПС.

Лише 4% вважають, що робота ДПС не потребує змін.

Водночас за перезавантаження БЕБ виступають на 3% менше. Питання про зменшення штату працівників не ставилось, адже за офіційною інформацією Бюро економічної безпеки із-за дефіциту фінансування укомплектовано лише на 18%.

Більшість підприємців вважають, що і ДПС, і ДМС працюють переважно неефективно та перешкоджають роботі білого бізнесу – 59,2% і 54,7% відповідно.

Відповіді щодо перешкоджання білого бізнесу з боку Бюро економічної безпеки відсутні, але 17,6% підприємці вважають, що БЕБ не достатньо працює щодо припинення роботи тіньових схем в економіці.

Опитування проведено Українською Радою Бізнесу серед керівників асоціацій та представників бізнесу щодо поточної ситуації у податковій системі України, ефективності роботи Податкової, Митної служби та Бюро економічної безпеки. Сфера діяльності опитаних – 19% керівники асоціацій, 81% – власники та представники малого та середнього бізнесу України.