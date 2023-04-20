Єврокомісія виплатить допомогу країнам ЄС тільки після скасування аграрних заборон щодо України

Фінансовий пакет на 100 млн євро, який Єврокомісія запропонувала п’яти державам на тлі кризи з українським зерном, країни отримають за умови скасування своїх односторонніх заборон.

Про це заявили віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс та єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський після зустрічі з представниками Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини, Румунії та України, передає Європейська правда.

Члени Єврокомісії повідомили, що на зустрічі у середу вони представили комплексні пропозиції ЄС, спрямовані на вирішення занепокоєння, висловленого цими п'ятьма країнами-членами щодо погіршення становища європейських виробників певних видів продукції.

Запропонований Єврокомісією пакет заходів включає другий транш фінансової підтримки постраждалих фермерів, виняткові захисні заходи щодо ключових продуктів та заходи, спрямовані на сприяння транзиту українського експорту зерна через "коридори солідарності". Раніше у Єврокомісії повідомили про те, що фінансовий пакет підтримки складе 100 млн євро.

"Запропонований Єврокомісією пакет залежить від того, чи скасують держави-члени свої односторонні заходи. Ми підкреслили важливість швидкого дотримання спільного підходу ЄС, а не односторонніх рішень, щоб уникнути численних заборон та рішень, які ставлять під загрозу внутрішній ринок", – заявили Домбровскіс та Войцеховський.

Вони додали, що Єврокомісія взяла до відома думки, які учасники висловили на зустрічі. Сторони домовилися продовжити політичні консультації найближчими днями з метою якнайшвидшого пошуку рішення.

Як повідомлялося, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія заборонили імпорт низки сільськогосподарських товарів з України.

Після цього Єврокомісія нагадала, що не підтримує такі одноосібні дії, оскільки питання щодо регулювання торгівлі належить до компетенції ЄС. Раніше ЄС виділив 56 млн євро для підтримки фермерів у прикордонних з Україною державах ЄС, а напередодні речник Єврокомісії оголосила про розробку другого, більш масштабного пакета такої допомоги.