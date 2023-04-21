БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1117 відвідувачів онлайн
Новини ТехнологіїВлада
20 904 41
крейсер (9) Росія (11622)

Росія спише найбільший у світі атомний крейсер через брак коштів, – ЗМІ

Новини БізнесЦензор Технології Влада

петр

Росія планує вивести зі складу свого військово-морського флоту важкий атомний ракетний крейсер "Пьотр Вєлікій" – флагман Північного флоту і найбільший у світі діючий бойовий корабель, за винятком авіаносців.

Про це повідомило російське державне інформагентство ТАСС із посиланням на джерело у військово-морській сфері РФ, пише РБК.

За словами співрозмовника держагентства, це питання зараз опрацьовують. Можливе списання корабля джерело пов'язало з досвідом ремонту та модернізації іншого важкого атомного крейсера з цієї серії "Адмірал Нахімов", який показав, що це дуже затратно.

Співрозмовник агентства стверджує, що частина екіпажу крейсера "Пьотр Вєілікій" вже перейшла на борт "Адмірала Нахімова", що проходить модернізацію.

Своєю чергою інше російське пропагандистське інформагентство "РИА Новости" із посиланням на джерела пізніше заперечило плани списати крейсер.

Науковий редактор російського журналу "Экспорт вооружений" Міхаіл Барабанов зауважив, що економічної доцільності у збереженні такого корабля немає, оскільки утримувати такі крейсери занадто дорого.

"Я думаю, що питання про виведення "Петра" у нинішній економічній та військово-політичній ситуації вирішено наперед і справа тільки в тому, коли влада до цього дозріє. Корабель малобоєздатний і потребує ремонту та модернізації. Ремонт та модернізація "Нахімова" розтяглися на 15 років, ще не закінчилися і коштують понад 200 млрд руб. Очевидно, що це зовсім неадекватні витрати, особливо в нинішній ситуації, коли армії не вистачає найнеобхіднішого", – визнав російський експерт.

Читайте також: На річницю потоплення крейсера "Москва": Зеленський започаткував свято працівників ОПК

Крейсер "Пьотр Вєлікій" – флагман російського Північного флоту. Це єдиний бойовий надводний атомохід у російському військовому флоті, а також найбільший у світі неавіаносний ударний бойовий корабель із ядерною енергетичною установкою.

Його водотоннажність – 24,7 тис. тонн, екіпаж складається з 727 осіб, він здатний виходити в автономне плавання на 60 діб.

Загалом з 1977 по 1989 рік було побудовано чотири важких атомних ракетних крейсери радянського проекту 1144.2 "Орлан" – "Кіров", "Адмірал Лазарєв", "Адмірал Нахімов" і сам "Пьотр Вєлікій". Будівництво ще трьох кораблів цього проекту скасували.

"Кіров" та "Адмірал Лазарєв" списали наприкінці 1990-х років і відправили на утилізацію. "Адмірал Нахімов" не виходив у море з 1997 року, вже 24 роки він перебуває на ремонті та модернізації у Сєвєродвінську. Строки його повернення флот регулярно переносяться. 2021 року його запланували на 2023 рік, але в серпні минулого року в Об'єднаній суднобудівній корпорації (ОСК) визнавали, що строки можуть відкласти ще на рік.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+47
Ні в якому разі не можна списувати! Ремонтуйте та модернізуйте його до останньої копійки в бюджеті!
показати весь коментар
21.04.2023 16:10
+41
показати весь коментар
21.04.2023 16:19
+35
Я з вами категорично не згоден. Вважаю що ремонт треба продовжувати бо "гразіть шведу" буде нічим.
показати весь коментар
21.04.2023 16:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ні в якому разі не можна списувати! Ремонтуйте та модернізуйте його до останньої копійки в бюджеті!
показати весь коментар
21.04.2023 16:10 Відповісти
Ще один вариант...Попросити турк1в - зайтИ в Чорне море,стати на м1сц1 москви,постро1ти на палуб1 весь екипаж,1 чекати,поки Укра1на его ********* (пришвартуе рядом з москвою) ...
показати весь коментар
21.04.2023 18:54 Відповісти
У них для цього є Кузя)))
показати весь коментар
21.04.2023 21:50 Відповісти
Все патроны кончились, больше нет гранат и в живых остался кремлёвский е.анат.
показати весь коментар
21.04.2023 16:14 Відповісти
Дружня Чайна викупить. За ціною металобрухту.
показати весь коментар
21.04.2023 16:18 Відповісти
Для того і виводять зі складу флоту, передадуть китайцям на розборку задарма, а ті відремонтують і модернізують. Прецедент є )
показати весь коментар
21.04.2023 16:49 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2023 16:19 Відповісти
Ну так так, нажаль орки не розуміють, що навіть якщо б це було правдою, штучний інтелект налаштовується)
показати весь коментар
21.04.2023 16:25 Відповісти
Та це ж жарт )))
показати весь коментар
23.04.2023 14:29 Відповісти
Нічьо...Побачать 55 - отключать інтелект і так завалять,досвід є...
показати весь коментар
21.04.2023 16:38 Відповісти
Про "Петра" пишуть жахливі речі. Весь іржавий, брудний, страшний. Нижні трюми у ньому взагалі занедбані. Що на них діється ніхто не знає, бо туди не спускаються. Внизу вода, бруд, сморід. Якщо матросики пропадають, то "безвісти зниклий", тому що або сам упав або скинули його, але не шукають.
Так що правильно вирішили списати, тому що у "Петра" три опції - або ремонтувати 20 років без гарантії повернення до ладу або дочекатися катастрофи і перетворити його на братський цвинтар або списати це уйобище і забути про нього.
показати весь коментар
21.04.2023 16:20 Відповісти
Я з вами категорично не згоден. Вважаю що ремонт треба продовжувати бо "гразіть шведу" буде нічим.
показати весь коментар
21.04.2023 16:30 Відповісти
Згоден з Вами, хай ремонтують, років через 15 ремонту, він сам затоне.
показати весь коментар
22.04.2023 12:13 Відповісти
Другий варіант мені дуже подобається.
показати весь коментар
21.04.2023 17:00 Відповісти
Перший варіант - найкращій. Бо катастрофа і затоплення або списання - то одразу вивільнення купи коштів в майбутньому на іншу зброю. А "цілий" і "на ремонті/модернізації" він коштує 200 мільярдів дерев'яних тільки "модернізації", а скільки там коштує його утримання (і ці кошти, а також тисяча членів особового складу, ніколи не будуть використані проти України) - навіть уявляти приємно...
показати весь коментар
21.04.2023 22:00 Відповісти
Ніфіга собі. Це ж прямо сюжет для міської легенди. Корабель-привид, в темних занедбаних трюмах якого живуть пацюки розміром з корову. Вони крадуть матросів з верхніх палуб, щоб ними пообідати.
показати весь коментар
21.04.2023 21:23 Відповісти
взагалі то то писали про кузнєцова,бо той якраз і був кораблем-привидом,навіть стоячи в базі ламався,а петрушка якраз показове і як не дивно досить ходове корито.
показати весь коментар
22.04.2023 00:34 Відповісти
может, и ужасные пишут вещи. Но сверхдержавный корабль на плаву. Мотор (хоть и атомный, но) работает. Можно установить на нем пусковые установки иранских ударных барражирующих беспилотников Shahed 136 и атаковать Швецию, чтобы замерзли зимой, пока не вступили в НАТО
Время то, идет
показати весь коментар
22.04.2023 00:59 Відповісти
попросить турков чтобы пропустили ,,пятра вяликаго,, через босфор до острова ЗМЕИНЫЙ и ЗСУ ОТПРАВЯТ ЕГО ***** туда где крейсер ,,масква,,----АМИНЬ
показати весь коментар
22.04.2023 06:46 Відповісти
може краще набити його касабами і затопити?? 2 в одному
показати весь коментар
21.04.2023 16:27 Відповісти
Пьотр Дірявий...
показати весь коментар
21.04.2023 16:35 Відповісти
А дарма, скільки ще бабла могли на нього списати ...
показати весь коментар
21.04.2023 16:46 Відповісти
"Адмирал Нахимов". Ну-ну...
показати весь коментар
21.04.2023 18:09 Відповісти
Это вонючее корыто уже выполнило свою главную миссию- расх#ярило подлодку курск, где подохли все мужья Ху#ловских 10-долларовых шлюх.
Жаль, что только одну- остальные их корыта придётся нам, Штатам и всему миру топить.
показати весь коментар
21.04.2023 19:03 Відповісти
Как метко написал Вал Мишель в Твитере год назад:
За 21 год "10-долларовые шлюхи» постарели, с благодарностью голосуют за Володю, который совершенно не изменился. Всё такой же мерзавец. Даже ещё лучше."
показати весь коментар
21.04.2023 20:00 Відповісти
жаль, так бы зараз почти 1к кацапов стали бы хорошими под чутким управлением Хйла.
показати весь коментар
21.04.2023 19:46 Відповісти
оскільки утримувати такі крейсери занадто дорого. Джерело: https://biz.censor.net/n3413267

Де ж був цей економіст коли планували "спецоперацію"
показати весь коментар
21.04.2023 23:12 Відповісти
***** і тут ту парашу постять,вивести не значить списати,он нахімова вивели майже на 20 років зі складу і не списали,то по перше.по друге петрушка наймолодший з усіх 1144х проектів,скоріше за все стане в відстій,до виходу нахімова а після цього стане на такий самий довготривалий ремонт. новина типу одна бабка іншій сказала,бо якийсь "інсайд" шось там висрав,кузьку теж "хотіли" так само списати і шо списали?а на кузі і пожежа була люта і крани падали і док під ним тонув і всі гигикали що його ніде ставити в док,і шо русня зробила,запхала його в наливний басейн на "звьоздочці",і нічого котли замінили,хоч і люто трахнулись,і так нагадаю,апч вони досі стабільно будують.шо несподіванка?
показати весь коментар
22.04.2023 00:33 Відповісти
Та "Звйоздочка" вже давно напрошується на соковитий приліт.
показати весь коментар
22.04.2023 03:07 Відповісти
асфальт так далеко не літає
показати весь коментар
22.04.2023 23:33 Відповісти
Надеюсь Украина учится на чужих ошибках и страдать строительством флота не будет. Вполне можно ограничиться флотом быстроходных катеров, способных нести парочку нептунов.
показати весь коментар
22.04.2023 07:50 Відповісти
"Москва" - на х#й.
"Петр Великий" - туда же.
Тенденция, однако.
показати весь коментар
22.04.2023 14:21 Відповісти
Правильно було б назвати "пьотр вєлікій алкоголік". Погано, що списують. Він був хороший пожиратель бюджета. Хоч би героя України Кузю не списали! Йому ще купу літаків топити!
показати весь коментар
22.04.2023 14:30 Відповісти
Шо тебе сница крейсяр афрора?
показати весь коментар
22.04.2023 15:47 Відповісти
на раССее все самое "лучшее, большое". типа как "большой" йух, который не стоит, но за-то красиво висит...
показати весь коментар
22.04.2023 19:04 Відповісти
Знаючи долю "Адмірала Нахімова" будемо чекати продовження.
показати весь коментар
22.04.2023 21:02 Відповісти
Цікава аналогія - перед самим вторгненням " Гетьман Сагайдачний" завели на ремонт у доки, зняли все озброєння і притопили
показати весь коментар
22.04.2023 23:07 Відповісти
ПОРА ПУТИНА СПИСАТЬ !!!
показати весь коментар
23.04.2023 09:05 Відповісти
Этот корабль это олицетворение рашки. Такая же огромная, дырявая, гнилая , бесполезная х..та
показати весь коментар
23.04.2023 13:25 Відповісти
Пьотр Вєлікій?

Скоріше, петро некрофіл!
показати весь коментар
23.04.2023 13:25 Відповісти
 
 