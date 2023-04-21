Росія спише найбільший у світі атомний крейсер через брак коштів, – ЗМІ

Росія планує вивести зі складу свого військово-морського флоту важкий атомний ракетний крейсер "Пьотр Вєлікій" – флагман Північного флоту і найбільший у світі діючий бойовий корабель, за винятком авіаносців.

Про це повідомило російське державне інформагентство ТАСС із посиланням на джерело у військово-морській сфері РФ, пише РБК.

За словами співрозмовника держагентства, це питання зараз опрацьовують. Можливе списання корабля джерело пов'язало з досвідом ремонту та модернізації іншого важкого атомного крейсера з цієї серії "Адмірал Нахімов", який показав, що це дуже затратно.

Співрозмовник агентства стверджує, що частина екіпажу крейсера "Пьотр Вєілікій" вже перейшла на борт "Адмірала Нахімова", що проходить модернізацію.

Своєю чергою інше російське пропагандистське інформагентство "РИА Новости" із посиланням на джерела пізніше заперечило плани списати крейсер.

Науковий редактор російського журналу "Экспорт вооружений" Міхаіл Барабанов зауважив, що економічної доцільності у збереженні такого корабля немає, оскільки утримувати такі крейсери занадто дорого.

"Я думаю, що питання про виведення "Петра" у нинішній економічній та військово-політичній ситуації вирішено наперед і справа тільки в тому, коли влада до цього дозріє. Корабель малобоєздатний і потребує ремонту та модернізації. Ремонт та модернізація "Нахімова" розтяглися на 15 років, ще не закінчилися і коштують понад 200 млрд руб. Очевидно, що це зовсім неадекватні витрати, особливо в нинішній ситуації, коли армії не вистачає найнеобхіднішого", – визнав російський експерт.

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Крейсер "Пьотр Вєлікій" – флагман російського Північного флоту. Це єдиний бойовий надводний атомохід у російському військовому флоті, а також найбільший у світі неавіаносний ударний бойовий корабель із ядерною енергетичною установкою.

Його водотоннажність – 24,7 тис. тонн, екіпаж складається з 727 осіб, він здатний виходити в автономне плавання на 60 діб.

Загалом з 1977 по 1989 рік було побудовано чотири важких атомних ракетних крейсери радянського проекту 1144.2 "Орлан" – "Кіров", "Адмірал Лазарєв", "Адмірал Нахімов" і сам "Пьотр Вєлікій". Будівництво ще трьох кораблів цього проекту скасували.

"Кіров" та "Адмірал Лазарєв" списали наприкінці 1990-х років і відправили на утилізацію. "Адмірал Нахімов" не виходив у море з 1997 року, вже 24 роки він перебуває на ремонті та модернізації у Сєвєродвінську. Строки його повернення флот регулярно переносяться. 2021 року його запланували на 2023 рік, але в серпні минулого року в Об'єднаній суднобудівній корпорації (ОСК) визнавали, що строки можуть відкласти ще на рік.