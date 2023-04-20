"Укрпошті" можуть передати конфіскований банк російського олігарха (оновлено)

Кабінет Міністрів може ухвалити рішення про передачу в статутний капітал "Укрпошти" контрольного пакету акцій "PIN банку", який раніше був стягнутий у дохід держави.

Про це повідомив очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, передає Mind.

"Акції російського PINbank (Перший Інвестиційний Банк), сподіваюсь, передадуть у статутний капітал "Укрпошти" – минулого тижня це питання розглядала експертна група на своєму першому засіданні", – сказав він в інтерв’ю виданню.

Новіков нагадав, що відповідна експертна група була створена 31 березня.

Своєю чергою гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський привітав це рішення

"Менше готівки, менше ризиків та менше корупції. Дякую голові НАЗК Олександру Новікову за підтримку. Впевнений, Укрпошта зможе долучитись не на словах, а дієво, до створення сучасної антикорупційної інфраструктури. Ну і, звісно, якщо голова НАЗК "за", то ті, хто проти банку "Укрпошти" – проти боротьби з корупцію, я так вважаю", – написав Смілянський у Telegram.

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Як повідомлялося, у березні Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмовила у задоволенні скарги представника російського мільярдера і президента московського футбольного клубу "ЦСКА" Євгенія Гінера і залишила в силі рішення суду першої інстанції про стягнення в дохід держави 88,89% акцій "PIN банку", що йому належали.

Акції банку були арештовані в рамках кримінального провадження про фінансування російської агресії (ст. 110-2 ККУ), диверсію (ст. 113 ККУ) та ведення агресивної війни (ст. 437 ККУ). Зокрема, слідство встановило зв'язок між Гінером та корпорацією "Ростєх", яка постачає зброю й боєприпаси для російської армії.

Нагадаємо, "Укрпошта" вже декілька років намагається придбати невеликий банк. У червні минулого року Антимонопольний комітет (АМКУ) надав державній поштовій компанії дозвіл на придбання "Альпарі Банку".