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"Укрпошті" можуть передати конфіскований банк російського олігарха (оновлено)

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

укрпошта

Кабінет Міністрів може ухвалити рішення про передачу в статутний капітал "Укрпошти" контрольного пакету акцій "PIN банку", який раніше був стягнутий у дохід держави.

Про це повідомив очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, передає Mind.

"Акції російського PINbank (Перший Інвестиційний Банк), сподіваюсь, передадуть у статутний капітал "Укрпошти" – минулого тижня це питання розглядала експертна група на своєму першому засіданні", – сказав він в інтерв’ю виданню.

Новіков нагадав, що відповідна експертна група була створена 31 березня.

Своєю чергою гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський привітав це рішення

"Менше готівки, менше ризиків та менше корупції. Дякую голові НАЗК Олександру Новікову за підтримку. Впевнений, Укрпошта зможе долучитись не на словах, а дієво, до створення сучасної антикорупційної інфраструктури. Ну і, звісно, якщо голова НАЗК "за", то ті, хто проти банку "Укрпошти" – проти боротьби з корупцію, я так вважаю", – написав Смілянський у Telegram.

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Як повідомлялося, у березні Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмовила у задоволенні скарги представника російського мільярдера і президента московського футбольного клубу "ЦСКА" Євгенія Гінера і залишила в силі рішення суду першої інстанції про стягнення в дохід держави 88,89% акцій "PIN банку", що йому належали.

Акції банку були арештовані в рамках кримінального провадження про фінансування російської агресії (ст. 110-2 ККУ), диверсію (ст. 113 ККУ) та ведення агресивної війни (ст. 437 ККУ). Зокрема, слідство встановило зв'язок між Гінером та корпорацією "Ростєх", яка постачає зброю й боєприпаси для російської армії.

Нагадаємо, "Укрпошта" вже декілька років намагається придбати невеликий банк. У червні минулого року Антимонопольний комітет (АМКУ) надав державній поштовій компанії дозвіл на придбання "Альпарі Банку".

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+3
Ну якщо в двух словах і відкинути принцип роботи будь якого банку і як він заробляє, то... Пошта за своєю суттю є оператором великих грошових потоків, але технічно утримує кошти і робить платежі через фінансову установу, яка їй не належить. Це якби ви мали грощі, а тримали їх у дружини в кишені і витрачали їх через свою дружину... до того ж наявність великої кількості власних відділень, транспорту і працівників уможливлює збільшити спектр надання послуг і максималізує користь використання активів і персоналу...
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20.04.2023 14:15
+2
Вибачайте, але зараз вся реклама таргетна, відповідно до тем, які найчастіше цікавлять користувача в мережі... розумієте, про що я?
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20.04.2023 12:24
+2
"Укрпошта" стане власником банку???
Може хто пояснить: а нащо?
Давайте і СБУ буде мати свій банк, і ДСНС, і ДПСУ, і "Охмадит", і театр опери і балету, і...
Кожній державній структурі по банку!
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20.04.2023 12:37
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Любий Цензоре, відкорригуйте будь ласка рекламу на свому сайті. Бо у вас або чиясь простата, або бл№ді або така крень усюди що сайт соромно на роботі відкривати
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20.04.2023 12:12 Відповісти
Особливо мені подобається з доктором Тайсом до перемоги.
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20.04.2023 12:15 Відповісти
Вибачайте, але зараз вся реклама таргетна, відповідно до тем, які найчастіше цікавлять користувача в мережі... розумієте, про що я?
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20.04.2023 12:24 Відповісти
аж ніяк... в мене на полях реклама того, про що я ніколи не запитував у всіляких штучних антилектів (але не те, про що пишуть)... в цей час - лише за гроші сюють усілякий непотріб...
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20.04.2023 12:29 Відповісти
Добре-добре, як скажете
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20.04.2023 12:32 Відповісти
але коли вимикаєш стримувачі реклами повністю, лізе вже зовсім інша, але теж не по темах вештання ланами інету... тож якись мутні договрняки між ними існують...
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20.04.2023 12:39 Відповісти
Всі знають, що браузер opera- фсб-ешна, і все рівно тут вискакує її реклама
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20.04.2023 12:41 Відповісти
Так то ж не Цензор рекламу вставляє, а всім відомий Гугля
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20.04.2023 12:48 Відповісти
Мгид - это не гугля, и реклама там не таргетированная, а объемами...
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20.04.2023 15:18 Відповісти
Ну Цензор ми гугльЙОм дивимось А Гуглю по барабану шо там рекламодавці викладають, головне шоб бабло своєчасно падало і реклама закони не порушувала, щоб за жопу не взяли
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20.04.2023 15:23 Відповісти
Це адмін вам делікатно натякає на можливі проблеми з простатою через сидіння в Інтернеті в робочий час
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21.04.2023 18:42 Відповісти
Укрпошта вже закриває деякі відділення через Нову пошту. Навіщо їм ще одне приміщення?
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20.04.2023 12:13 Відповісти
роздерибанять майно банку, а потім скажуть, що він їм вже не потрібен...
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20.04.2023 12:26 Відповісти
укрпошта украде все! ))
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20.04.2023 12:36 Відповісти
Уявляю, як зросте платня Смілянського. Мабуть мільйонів п'ять на місяць тепер матиме.
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20.04.2023 12:36 Відповісти
"Укрпошта" стане власником банку???
Може хто пояснить: а нащо?
Давайте і СБУ буде мати свій банк, і ДСНС, і ДПСУ, і "Охмадит", і театр опери і балету, і...
Кожній державній структурі по банку!
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20.04.2023 12:37 Відповісти
Вибачте, а яка у Вас освіта? Є досвід роботи в фінансовій сфері?
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20.04.2023 12:41 Відповісти
Освіта технічна і досвіду не маю. Тому й питаю: нащо?
Бо моє розуміння роботи державних структур не може пояснити цього. Особливо при наявності декількох державних банків.
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20.04.2023 13:51 Відповісти
Ну якщо в двух словах і відкинути принцип роботи будь якого банку і як він заробляє, то... Пошта за своєю суттю є оператором великих грошових потоків, але технічно утримує кошти і робить платежі через фінансову установу, яка їй не належить. Це якби ви мали грощі, а тримали їх у дружини в кишені і витрачали їх через свою дружину... до того ж наявність великої кількості власних відділень, транспорту і працівників уможливлює збільшити спектр надання послуг і максималізує користь використання активів і персоналу...
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20.04.2023 14:15 Відповісти
Дякую. Трохи зрозумів...
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20.04.2023 14:46 Відповісти
І ще трохи "в двух словах":
- магазин мережевий, "за своєю суттю є оператором великих грошових потоків, але технічно утримує кошти і робить платежі через фінансову установу, яка їй не належить";
- ресторан, особливо мережевий, "за своєю суттю є оператором великих грошових потоків, але технічно утримує кошти і робить платежі через фінансову установу, яка їй не належить"
- залізниця, "за своєю суттю є оператором великих грошових потоків, але технічно утримує кошти і робить платежі через фінансову установу, яка їй не належить"
може уможливити і їм спектр послуг?
Схоже, MrStepanovM, Вам ні освіта, ні досвід не допомогли зрозуміти призначення поштової служби.
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20.04.2023 16:13 Відповісти
молодець, сідай! За логіку-"двійка", за розуміння суті питань- "двійка", за балабольство- "п'ятірочка"
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20.04.2023 16:47 Відповісти
І буде ще один совковий банк.
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20.04.2023 12:58 Відповісти
Відгонить деребаном.
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20.04.2023 13:56 Відповісти
Тепер листоноші будуть співати пісню :" Тепер я став багатий".
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20.04.2023 14:44 Відповісти
Хорошая мысль. Укрпочта сможет и некоторые банковские услуги оказывать...
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20.04.2023 15:19 Відповісти
Укрпошті додати проктолога, зможе й медичні послуги надавати! Хорошая мысль?
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20.04.2023 16:15 Відповісти
В Украине становится всё больше государственных банков, а это вовсе не хорошо
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20.04.2023 16:29 Відповісти
Ого, це дуже жостко, на такому банку можна ставити відразу великий осиковий хрест! Укрпошта здатна дивувати - вони його похоронять на раз-два)
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21.04.2023 18:38 Відповісти
 
 