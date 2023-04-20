Окупанти у Маріуполі визнали, що не можуть запустити ММК імені Ілліча

Колаборанти у тимчасово захопленому Маріуполі визнали, що не можуть запустити металургійний комбінат ім. Ілліча.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Колаборанти нарешті взинали, що запустити ММК ім. Ілліча (хіба только Ілліча?!) вони не можуть. Не зараз. Не в найближчий час. Микола Решинський – один з керівників-зрадників, що очолює управляіня персоналу Ілліча при окупантах в інтерв’ю заявив, що вони потребують 2900 людей на розбор завалів (а їх немає) та ще 300 людей на охорону", – зазначив він.

Андрющенко додав, що, за словами колаборанта, завали на території меткомбінату розбирають в ручну, а про розмінування "взагалі мови не було".

Металургійний комбінат імені Ілліча належить компанії "Метінвест" Ріната Ахметова. Під час боїв у Маріуполі він постраждав менше, ніж інший комбінат "Азовсталь".

Як раніше повідомлялося, бізнесмен із Чеченської Республіки (РФ) Валід Корчагін, пов’язаний із родиною наближеного до Рамзана Кадирова Сулеймана Геремеєва, став співвласником компанії "ММК Ілліча", зареєстрованої в так званій "ДНР".