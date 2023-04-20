Вивели 500 мільйонів з ОПЗ та ОГХК: суд заочно арештував одного з учасників схеми

Суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 19 квітня обрав запобіжний захід директору приватного товариства та учаснику злочинної організації, яка протягом 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів "Одеського припортового заводу" та "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії".

Про це повідомляє пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури.

"Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав указаному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Як повідомлялося, наприкінці березня Національне антикорупційне бюро викрило злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сеннниченком. Упродовж 2019-2021 років її учасники заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю над "Одеським припортовим заводом" становить понад 2 мільярди гривень.