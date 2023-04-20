США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $325 мільйонів

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет критично важливої безпекової допомоги для України загальною вартістю $325 млн.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Так, до нового пакета допомоги входять додаткові боєприпаси для систем HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові керовані ракети TOW, протитанкові комплекси AT-4, протитанкові міни та підривні боєприпаси для знешкодження перешкод.

Водночас США нададуть понад 9 млн боєприпасів для стрілецької зброї, чотири автомобілі матеріально-технічного забезпечення, високоточні авіаційні боєприпаси, контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів, обладнання для охорони портів та гаваней, запасні частини та інше польове обладнання.

Пакет військової допомоги виділили в межах президентської Ініціативи зі скорочення озброєнь, яка дозволяє лідеру США в надзвичайних ситуаціях передавати зброю із американських запасів.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", – підкреслюють у Міноборони США.

Як повідомлялося, на початку квітня США повідомили про пакет військової допомоги для України на $2,6 млрд.