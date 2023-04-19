Масові скорочення у світових гігантах: Disney наступного тижня звільнить тисячі співробітників

Walt Disney Co. планує оголосити про скорочення штату на тисячі робочих місць наступного тижня/

Як пише Bloomberg із посиланням на інформовані джерела, скорочення торкнуться телевізійного підрозділу, кінобізнесу та парків розваг, причому у всіх регіонах присутності компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Про першу хвилю звільнень може бути оголошено вже наступного понеділка.

Керівництво компанії в лютому анонсувало плани щодо скорочення штату приблизно на 7 тис. осіб у рамках програми скорочення витрат на $5,5 млрд на рік, зокрема на неспортивний контент на $3 млрд.