Ryanair збирається створити 30 маршрутів після повернення в Україну, – гендиректор

Головний виконавчий директор Ryanair Holdings Plc Майкл О’Лірі заявив, що лоукостер готовий швидко відновити роботу в Україні, коли знову стане безпечно літати до країни. Зокрема, перевізник найняв близько 60 українських пілотів та 80 членів екіпажу, які в основному розташовані на базах Ryanair у Польщі в очікуванні на відновлення ринку.

Як розказав О’Лірі на панелі Bloomberg New Economy Gateway Europe, авіакомпанія планує створити 30 маршрутів і мати кілька баз у країні протягом 12 місяців після повернення.

"Ми могли б полетіти туди приблизно за два тижні (після закінчення війни, – ред.). Ми активно шукаємо шляхи та можливості, щоб повернутися в Україну", – сказав О'Лірі.

Генеральний директор сказав, що відбудова України надасть величезну можливість для європейського бізнесу брати участь і прискорюватися, і авіація відіграватиме ключову роль, тому що "росіяни, ймовірно, підірвуть дороги та мости на виїзді", тому переміщення людей за допомогою літаків буде бути ключовим.

До вторгнення Росії в Україну та подальшого закриття повітряного простору країни Ryanair була другою за величиною авіакомпанією на ринку, і О'Лірі передбачив, що вона може стати №1, коли життя повернеться в нормальне русло.