Індія випередить Китай за кількістю населення вже цього року, – ООН

Вже до середини 2023 року Індія стане найбільш густонаселеною країною світу, випередивши Китай на 3 мільйони людей.

За оцінкою Фонду народонаселення Організації Об'єднаних Наці (ООН), населення Індії становитиме 1,429 мільярда осіб у порівнянні з 1,426 мільярда у КНР, повідомляє Deutsche Welle.

На ці дві країни припадатиме більше третини всього населення світу, однак приріст у обох із них сповільнюється, причому в Китаї набагато швидшими темпами.

Із 1950 року, коли ООН почала збирати відповідні дані, населення Індії зросло на понад на мільярд осіб, однак з 2011 року приріст становить в середньому 1,2% на рік порівняно з 1,7% за 10 років до того. Населення ж Китаю торік скоротилося вперше за понад шість десятиліть. Прогнозується, що ця тенденція збережеться, і це матиме глибокі наслідки для економіки Китаю та світу.

Третє місце за кількістю населення посідають США з великим відривом – приблизно 340 мільйонів людей.

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Населення всього світу до середини поточного року сягне 8,045 мільярда людей, прогнозують в ООН.

Країни з найвищими показниками народжуваності знаходяться в Африці: Нігер, Чад, ДР Конго, Сомалі, Малі та Центральноафриканська Республіка (приріст від 6,7% до 5,8% на рік).

Водночас дві третини людей зараз живуть в країнах з низьким рівнем народжуваності. Найнижчий він у Гонконгу, Південній Кореї, Сінгапурі, Макао, Сан-Марино, Арубі та Китаї.

В ООН також прогнозують, що протягом наступних 25 років рейтинг найбільш густонаселених країн світу суттєво зміниться. Половина прогнозованого зростання до 2050 року припадатиме на вісім країн: ДР Конго, Єгипет, Ефіопію, Індію, Нігерію, Пакистан, Філіппіни й Танзанію.

Європа – єдиний регіон, де ООН прогнозує загальне скорочення населення в період до 2050 року.

В ООН визнають, що існує широке занепокоєння щодо чисельності населення світу, яке, як очікується, досягне піку в близько 10,4 мільярда у 2080-х роках.

Втім там вважають, що подолання позначки у вісім мільярдів цього року "має стати приводом для святкування". Водночас там зазначають, що хоча чисельність населення зараз є найбільшою за всю історію спостережень, "середній світовий рівень народжуваності є найнижчим за всю історію людства". Світовий коефіцієнт народжуваності на одну жінку зараз становить 2,3, а майже половина всіх вагітностей в світі – незаплановані.