Фонд держмайна продав Ізмаїльський винзавод за 200 мільйонів

Фонд державного майна 19 квітня провів приватизаційний онлайн-аукціон з продажу Ізмаїльського винзаводу.

Під час аукціону вартість винзаводу зросла в 11 разів (з 17,9 млн грн стартової ціни до 200 млн грн, запропонованих переможцем), повідомляє пресслужба Фонду.

За право приватизації в торгах змагалися чотири учасники. За даними у системі "Prozorro.Продажі", переможцем аукціону стало ТОВ "Фінінвест груп П". Власником цієї компанії у реєстрі вказаний Роман Лобанов.

Таку ж саму ціну запропонував ще один учасник – ТОВ "Вега агро трейд плюс" Володимира Щербини, проте на дві хвилини пізніше.

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За даними ФДМУ, до складу активів винзаводу входять виносховище, цех переробки винограду, цехи розливу, цех виготовлення шампанських вин, склад готової продукції, виставковий комплекс, адмінбудівлі тощо. Загальна площа приміщень 27,2 тис. кв. м.

Активи знаходяться в Одеській області в Ізмаїлі, а також в смт Суворове, с. Плавні та с. Приморське (база відпочинку).

Раніше активи винзаводу використовувалися приватним орендарем для виробництва виноробної продукції, наприклад, шампанських та ігристих вин.

Переможець аукціону має 20 робочих днів на сплату вартості лоту після дня завершення аукціону. Після надходження коштів до бюджету підписується договір купівлі-продажу. Якщо переможець відмовиться від сплати переможної суми, він втратить гарантійний внесок в розмірі 3,57 млн грн (20% від стартової ціни). Ці кошти будуть зараховані до держбюджету.