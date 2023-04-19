Кабмін спростив фітосанітарні заходи на звільнених територіях

Кабінет міністрів врегулював здійснення фітосанітарних заходів на територіях, де ведуться чи велися бойові дії, або які тимчасово окуповані.

Відповідну постанову №333 уряд затвердив 18 квітня, повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Документ вносить зміни до 1 пункту вже діючої постанови № 398 "Деякі питання здійснення фітосанітарних заходів та процедур в умовах воєнного стану". Він також був розроблений з урахуванням постанови № 1364 "Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ".

Відповідно до нових змін, фітосанітарні процедури не здійснюватимуться там, де ведуться (велися) бойові дії або на землях, які є тимчасово окупованими. Перелік таких територій затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Якщо ж для території вже визначена дата завершення чи припинення бойових дій або тимчасової окупації, то фітосанітарні процедури можуть здійснюватися. Однак це відбуватиметься за наявності документа, що підтверджує відсутність на відповідній території ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами.

"Прийнята постанова дозволяє у найшвидші терміни після завершення бойових дій чи звільнення території від російської окупації проводити фітосанітарні процедури, а це у свою чергу, дасть можливість здійснювати аграріям с/г роботи за всіма необхідними процедурами", – пояснили у Мінагрополітики.

У міністерстві нагадали, що головною метою фітосанітарних заходів є запобігання ввезення та поширення організмів, які завдають шкоди рослинам і продуктам рослинного походження.