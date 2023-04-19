McDonald’s змінює рецепти своїх бургерів
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Американська McDonald’s Corp. вносить незначні зміни до рецептів приготування бургерів.
Як ідеться в повідомленні компанії, зміни спрямовані на підвищення якості сендвічів і передбачають використання більш м'яких та "повітряних" булочок та додавання цибулі в котлети безпосередньо при обсмажуванні, завдяки якому вони стануть соковитішими. Крім того, у "Біг-Маку" буде більше соусу, передає Інтерфакс-Україна.
Приготовлені за новою технологією бургери вже продаються в Австралії, Канаді, Бельгії та на заході США. У 2024 році вони будуть доступні по всій території Штатів.
Ціни сендвічів не зміняться.
Раніше повідомлялося, що мережа ресторанів швидкого харчування в Білорусі, що раніше належала франшизі McDonald’s, з 18 квітня розпочала роботу під брендом Mak.by.
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