McDonald’s змінює рецепти своїх бургерів

Американська McDonald’s Corp. вносить незначні зміни до рецептів приготування бургерів.

Як ідеться в повідомленні компанії, зміни спрямовані на підвищення якості сендвічів і передбачають використання більш м'яких та "повітряних" булочок та додавання цибулі в котлети безпосередньо при обсмажуванні, завдяки якому вони стануть соковитішими. Крім того, у "Біг-Маку" буде більше соусу, передає Інтерфакс-Україна.

Приготовлені за новою технологією бургери вже продаються в Австралії, Канаді, Бельгії та на заході США. У 2024 році вони будуть доступні по всій території Штатів.

Ціни сендвічів не зміняться.

Раніше повідомлялося, що мережа ресторанів швидкого харчування в Білорусі, що раніше належала франшизі McDonald’s, з 18 квітня розпочала роботу під брендом Mak.by.