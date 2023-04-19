Таїланд вкотре відкладає введення туристичного збору, – ЗМІ

Влада Таїланду вп’яте відкладає введення туристичного збору з іноземців, які в’їжджають до країни, терміни перенесені з червня щонайменше до вересня 2023 року.

"Збір у розмірі 300 бат ($9) з іноземців, які в'їжджають до Таїланду по повітрю, суші чи морю, перенесено як мінімум на вересень. Це п'ята затримка запровадження туристичного збору з моменту першого обговорення цієї ідеї у 2018 році", – пише газета Pattaya Mail, передає Інтерфакс-Україна.

За словами міністра туризму Таїланду Піпата Ратчакітпракана, затримка пов'язана з проблемами реалізації ідеї, оскільки при стягуванні збору слід відсівати громадян королівства та деяких експатів. Також не вирішено проблему збирання грошей на сухопутних кордонах та під час подорожей по воді – зокрема, на круїзних лайнерах.

Міністр зазначив, що більша частина податку піде на розвиток туристичної інфраструктури, а 10-17% – на часткове покриття медичних витрат туристів під час відпочинку у Таїланді.

Передбачається, що гроші можна буде витратити на кремацію чи компенсацію в разі ДТП із численними жертвами.