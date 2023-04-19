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Румунія не закриватиме транзит українського зерна, цей маршрут забезпечує 80% експорту суходолом, – Сольський (оновлено)

Новини БізнесЦензор Транспорт Аграрний ринок

микола,сольський

Румунія не ставить під сумнів транзит української сільськогосподарської продукції до румунських портів.

Про це міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив за підсумками онлайн зустрічі з міністром сільського господарства та сільського розвитку Румунії Петре Дая, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

За словами Сольського, інші питання транзиту та імпорту української агропродукції сторони домовились обговорити під час зустрічі в Бухаресті у п‘ятницю, 21 квітня.

За даними Мінагрополітики, суходолом найбільше української продукції, майже 80%, транспортується транзитом саме через Румунію, на другому місці Польща – 10%, і найменший транзит здійснюється через Угорщину – це близько 5-6% та Словаччину – 1,5%.

Він нагадав, що транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу запрацює вночі з 20 на 21 квітня 2023 року. Обсяги транзитних товарів через цю країну, а також через Угорщину та Словаччину не обмежуються. Проте, до транзиту своєю територією Польща буде застосовувати додатковий контроль.

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Як повідомлялося, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія заборонили імпорт низки сільськогосподарських товарів з України.

Після цьог Єврокомісія нагадала, що не підтримує такі одноосібні дії, оскільки питання щодо регулювання торгівлі належить до компетенції ЄС. 

Для врегулювання цього питання очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн закликала уряди п’яти європейських країн, які просили вирішити питання ввезення української агропродукції, виробити загальноєвропейський підхід у рамках принципу єдиних ринків та митного союзу, а також пообіцяла додаткову фінансову допомогу місцевим фермерам та обмежувальні заходи проти української продукції.

Автор: Михайло Орлюк
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румуни особисто мені завжди більше подобалися за усіх наших сусідів, як і сама їх країна
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19.04.2023 16:53 Відповісти
скоріше справа в тому, що це найближчі морські порти,
і зерно з машин потрапляє майже відразу на FOB,
його не потрібно перевантажувати та складувати, як в других країнах для транзиту, тому менше охочих місцевих ділків щось намутити та залишити на місцевому ринку
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19.04.2023 17:33 Відповісти
Мозгов хватает Румынскому Правительству. Не поддержат Украину сейчас в трудную годину, потом самим херово будет.
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19.04.2023 16:59 Відповісти
Гей-гей-гей Соколи
Оминайте гори ліси доли...
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19.04.2023 17:20 Відповісти
Руководство ЕС вставило пистонов отдельным свои членам, чтоб не мешали стране, которая ценой жизни своих граждан устраняет угрозу существоаания всего ЕС.
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19.04.2023 17:58 Відповісти
Не понятно почему польские фермеры тогда поднимают такой кипиш??Из этого мизера зерна??
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19.04.2023 19:40 Відповісти
На питання, чому українська сільгосппродукція не поставляється в треті країни, а осідає у сусідів , в Єврокомісії відповіли, що для представників бізнесу це дешевше, ніж транзит. Чиновники відзначили, що вартість транспортування українського зерна в принципі надзвичайно висока: транспортні витрати зараз складають 40 відсотків від його кінцевої ціни, при тому, що зазвичай цей показник повинен становити близько 10 відсотків.

Це не дозволяє українському зерну конкурувати з російським, яке сьогодні значно дешевше, констатували в Брюсселі.
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19.04.2023 21:58 Відповісти
 
 