Україна планує збільшити кількість пунктів пропуску на кордоні з ЄС

Україна продовжує переговори з європейськими країнами-сусідами про розвиток існуючих та створення нових пунктів пропуску, деякі з них запрацюють вже наступного року.

Про це заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що зараз поляки власним коштом будують пункт пропуску "Ніжанковичі-Мальховіце", згідно з планами будівництва, роботи мають завершитися до кінця цього року, а сам пункт пропуску має запрацювати у першому кварталі 2024 року.

За словами Деркача, щоб цей пункт пропуску запрацював як спільний, потрібна додаткова угода між країнами.

"Угода не про окремий пункт, а про можливість створення спільних пунктів пропуску. Ми маємо спільні пункти з поляками, але вони функціонують за старим законодавством, коли Польща ще не була членом ЄС. Тепер потрібна спеціальна нова угода. Ми направили фінальну версію полякам, 13 квітня отримали коментарі до неї і зараз активно працюємо з ними. Аналогічну роботу розпочинаємо зі Словаччиною та Угорщиною, вже ініціювали перед урядом створення відповідної делегації, очікуємо на персональне затвердження делегації та директив", – розповів заступник міністра.

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Він додав, що на кордоні з Румунією триває співпраця з розвитку нових пунктів пропуску: "Біла-Криниця - Клімауці" та "Біла-Церква - Сігету-Мармаціей".

"Це будуть абсолютно нові пункти пропуску, які прийматимуть легковий та вантажний транспорт", – пояснив заступник міністра.

Деркач уточнив, що румунська сторона взяла на себе фінансування будівництва мосту через річку Тиса під час облаштування пункту пропуску "Біла-Церква – Сігету-Мармаціей".

Він також розповів про варіант швидкого розширення пропускної спроможності на кордоні з Угорщиною.

"Ми обговорюємо з угорцями створення пунктів пропуску на тимчасовій інфраструктурі: ми ставимо павільйони та облаштовуємо під'їзні дороги. Так працює ПП "Ніжанковичі", де пропускають порожні вантажні транспортні засоби", – навів приклад Деркач.