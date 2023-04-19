Банки зменшили видачу іпотечних кредитів у лютому в 5 разів, – НБУ

Банки України у лютому 2023 року видали 126 іпотечних кредитів на загальну суму 169,8 млн грн, що вп’ятеро менше, ніж у лютому 2022 року за кількістю таких кредитів, і на 69% – за обсягом.

Як свідчать результати щомісячного опитування Національного банку України, про видачу іпотеки повідомили чотири банки.

Кредити переважно видавалися в межах державних програм підтримки кредитування виключно на вторинному ринку нерухомості, передає Інтерфакс-Україна.

Середньозважена ефективна ставка за кредитами іпотеки у лютому склала 8,3%, тоді як у січні налічувала 7,5%.

За даними опитування, найбільше кредитів було видано у Києві та області – 51 договір на загальну суму 77,5 млн грн (46% всього обсягу), у Рівненській – 10 договорів на 12,5 млн грн (7%) та Вінницькій області – сім договорів на 9,8 млн. грн (6%).