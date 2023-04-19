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Heineken знайшов покупця на свій бізнес і йде з Росії

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

heineken

Нідерландський пивоварний концерн Heineken знайшов покупця на свій бізнес у Росії, але угоду ще має затвердити місцева влада.

Про це йдеться у пресрелізі до квартальної звітності компанії, оприлюдненому на її сайті.

"Ми продовжуємо працювати над передачею права власності на наш бізнес у Росії, на затвердження до органів влади РФ було подано заявку на схвалення (угоди з продажу бізнесу, – ред.), відповідно до місцевих вимог... Якщо ми отримаємо схвалення, ми ми повідомимо додаткові відомості про покупця та угоду", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, наприкінці лютого Heineken у відповідь на критику європейських ЗМІ запевняв, що не відмовився від продажу свого бізнесу у Росії, однак цей процес гальмується через пошук підходящого покупця та необхідність зберегти роботу для російських працівників.

Компанія вказувала, що інвестувала у російський бізнес понад 1 мільярд євро, однак вже у 2022 році зафіксувала знецінення активів на 88 мільйонів євро і очікує збитків внаслідок його продажу на 300 млн євро. Heineken планує завершити угоду з продажу бізнесу в РФ у першій половині 2023 року.

Нідерландський концерн також виправдовував присутність своїх міжнародних брендів на ринку РФ необхідністю підтримувати роботу російського бізнесу. Водночас Heineken запевняв, що запуск нових брендів на російському ринку не отримував підтримки з боку глобального бізнесу.

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При цьому у другому кварталі минулого року нідерландський пивоварний концерн Heineken планував домовитися про продаж російських активів у другому півріччі 2022 року.

Heineken оголосила про плани продати бізнес у березні 2022 року. Компанія повідомляла, що досі всі її пивоварні в РФ продовжать роботу, а співробітники – отримувати зарплату до кінця 2022 року.

Компанія працює на російському ринку з 2002 року, коли купила першу броварню в Санкт-Петербурзі. Зараз Heineken належить сім пивоварень у країні. У Росії вона виробляє пиво під марками Strongbow, "Охота", "Три Ведмеді", "Бочкарьов", "Жигулівське" та інші.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+4
У лапатнікав тєпєрь будєт новий бренд-асліная моча і точка...
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19.04.2023 16:35
+4
це не дла лапотних рукажопих-вкусна і точка послє Макдональдса гдє тоже всьо осталось нє даст саврать...
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19.04.2023 16:54
+3
беда в том, что оборудование и технологический процесс остается и материалы те же для пива, они поменяют вывеску.
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19.04.2023 16:51
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Податки з продажу виплатить й профінансує ними війну РоССії проти України!!!
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19.04.2023 16:25 Відповісти
То що,не йди їм з засрашки,а торгувати пивом далі і платити податки?
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19.04.2023 16:48 Відповісти
ні, спалити все, щоб кацапам не дісталось, бо вивезти не дадуть. жартую.
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19.04.2023 21:38 Відповісти
У лапатнікав тєпєрь будєт новий бренд-асліная моча і точка...
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19.04.2023 16:35 Відповісти
беда в том, что оборудование и технологический процесс остается и материалы те же для пива, они поменяют вывеску.
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19.04.2023 16:51 Відповісти
це не дла лапотних рукажопих-вкусна і точка послє Макдональдса гдє тоже всьо осталось нє даст саврать...
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19.04.2023 16:54 Відповісти
Так. В конечном итоге без контроля голландских специалистов, через определенное время испоганят первоначальный вкус.
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19.04.2023 16:56 Відповісти
У них вже ********...
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19.04.2023 17:38 Відповісти
ну ці помиї і в Україні варять, може вже й ні, але були.
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19.04.2023 21:39 Відповісти
На жаль так, хоча кому вони тут треба?
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19.04.2023 21:44 Відповісти
бирло, и точка
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19.04.2023 16:35 Відповісти
Цікаво, а орки вважали б за необхідність зберегти робочі місця голландців, якби ситуація була б трошечки інакша і Україна не стояла щитом захищаючи світ від чергового фашиста?
Дитячий якийсь садочок, штани на лямках. Ще забули написати про "гуманітарну місію" - улюблена відмазка гнід, які дуже ******* торгувати на крові з фашистами.
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19.04.2023 16:43 Відповісти
Буде: "Бурда. І точка".
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19.04.2023 16:56 Відповісти
Боря абідіца, хоча шоу у нього дурнувате було та й для хрюзге т.з калонарні книжки пейсав.
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19.04.2023 21:49 Відповісти
Так русне і треба! Нехай п'ють цю ссанину. 😂

Стільки в Нідерландах відмінних пивоварів як Gulpener, Texel, 't IJ, Grolsch із широким асортиментом спеціального пива, ель, сезонний бoк, etc. Heineken самий ніякий. 😎
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19.04.2023 17:54 Відповісти
хейнекен це масмаркет, воно й не може бути хорошим, воно ніяке, краще ніх помиї, але це дистильовані помиї.
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19.04.2023 21:50 Відповісти
....
Зувсім намахані ! ! ! Чого вони туди взагалі приперлися ?
.
Куди їм братися проти бражки ? ?
....
На том стояла м будет стоятьь Русь
..
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25.04.2023 22:50 Відповісти
 
 