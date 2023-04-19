Фінляндія зняла арешт з майна російського культурного центру у Гельсінкі

Виконавча служба Фінляндії 11 квітня на запит Міністерства закордонних справ країни арештувала земельну ділянку, на якій розташований Російський центр науки і культури в Гельсінкі, а також об’єкти нерухомості, які йому належать. Однак згодом арешт зняли.

Згідно із ухваленим 11 квітня рішенням, йдеться про ділянку землі площею 3326 квадратних метрів та офісну будівлю центру площею 3926 квадратних метрів, які за офіційними документами належать державі Росія, а до того – СРСР, пише Європейська правда із посиланням на фінське видання Helsingin Sanomat.

Крім того, було арештовано п’ять квартир у столиці Фінляндії, а на ще дві накладено тимчасовий арешт. Вартість кожної з квартир, площі яких коливаються від 36 до 175 квадратних метрів, оцінюється у 200-300 тисяч євро.

Ця нерухомість, як і Російський центр науки і культури у Гельсінкі, належать російському фонду "Россотруднічєство", який діє під егідою Міністерства закордонних справ Росії та потрапив під санкції ЄС.

Заморожування активів є тимчасовим заходом, під час якого Росія не має права передавати, відчужувати або передавати в заставу активи. Воно мало діяти протягом трьох тижнів, протягом яких компетентні органи визначать, чи перебувають земельні ділянки та офісні будівлі у власності, володінні або під контролем підсанкційної особи.

Однак голова відділу Управління зі стягнення боргів (Ulosottovirasto) Акі Віртанен 19 квітня повідомив фінському виданню Yle, щотимчасовий арешт цього майна скасовано, оскільки влада країни не знайшла підстав для вилучення власності.

Перед цим російське МЗС направило ноту МЗС Фінляндії з вимогою скасувати арешт з огляду на норми міжнародного права про імунітет державної власності.