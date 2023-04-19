Через санкції у Росії рекордно подорожчала жувальна гумка

Жувальна гумка виявилася продуктом, який найбільше подорожчав у Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну та запровадження антиросійських санкцій у відповідь.

За даними Росстату, середня вартість жуйки у березні 2023 року склала 39 рублів, що на 22,3% більше, ніж у березні минулого року (32 рублі), пише РБК.

При цьому темпи подорожчання жувальної гумки за останній рік стали рекордними за минуле десятиліття, коли ціни зростали на 1-3 рублі щорічно.

Різке подорожчання пов'язане із санкціями та залежністю від імпорту, пояснив виконавчий директор підмосковної кондитерської фабрики "К-Артель" Роман Шуваєв. Це підприємство виробляє жуйку під брендом Turbo. За його словами, у Росії основа для жувальної гумки не виробляється. Імпорт же основи із синтетичних полімерів потрапив під санкції ЄС.

Російські заводи з виробництва синтетичного каучуку, наприклад, у Воронежі та Єфремові, не можуть задовольнити попит, зазначив Шуваєв. Російські виробники, які раніше закуповували матеріал в Іспанії, імпортують його з Бразилії та Єгипту, а також "налагоджують зв'язок" з Китаєм, але через подорожчання логістики постачальники підняли ціни до 40%.

Читайте також: Спроба обійти санкції: Росія планує легалізувати криптовалюти для експорту та імпорту

Голова президії Асоціації компаній роздрібної торгівлі (АКОРТ) Ігор Караваєв підтвердив, що доставка компонентів з-за кордону в 2022 році подорожчала вдвічі, що призвело до зростання собівартості продукції з імпортною складовою як мінімум на 8-10%.

У трійку продуктів, що найбільше подорожчали з березня минулого року, за даними Росстату, також увійшли маргарин (його вартість зросла на 22% – до 242 рублів за 1 кг), і огірки (подорожчали на 20% – до 201 рубля за кілограм).

У топ-10 продуктів, що здорожчали найбільше, також увійшли зефір та пастила (зростання на 17,4%, до 400 рублів за 1 кг), печиво (на 17,3%, до 255 рублів за 1 кг), вершкове морозиво (на 17,2%, до 677 рублів за 1 кг), томатні консерви (на 16,9%, до 329 рублів за 1 кг), пряники (на 16,1%, до 213 рублів за 1 кг), цибуля (на 16%, до 55 рублів за 1 кг) та варення та джем (на 15,8%, до 437 рублів за 1 кг).