Спроба обійти санкції: Росія планує легалізувати криптовалюти для експорту та імпорту

Російська влада розробляє законопроєкт, який передбачає створення в Росії державної криптоплатформи, яка формуватиме реєстр операторів цифрових валют, ліцензуватиме їхню діяльність і слідкуватиме за дотриманням необхідних вимог.

Про це член комітету Держдуми з економічної політики Сергій Алтухов розповів російському виданню "Вєдомості".

Раніше цього тижня очільниця центробанку РФ Ельвіра Набіулліна розповіла, що регулятор припускає використання криптовалюти для зовнішньоекономічних розрахунків у вигляді експерименту. Проєкт у вигляді відповідного правового режиму готується, наголосила вона.

За словами Алтухова, законопроєкт міститиме новий класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) для майнерів, що дозволить фізособам та юрособам вести бізнес легально та сплачувати податки.

Джерела видання стверджують, що створення передбаченої цим законопроєктом національної криптоплатформи дозволить обслуговувати учасників зовнішньоекономічної діяльності, які потребують транскордонних розрахунків з використанням криптовалют, та авторизовуватимуть криптобіржі та криптообмінники, які займатимуться обміном, купівлею та реалізацією криптовалюти для учасників. Вони, зі свого боку, створюватимуть ліквідність для російських експортерів та імпортерів.

При цьому на даному етапі не виключений варіант, що біржа не обов'язково має бути зареєстрована у російській юрисдикції.

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При цьому деякі учасники ринку вважають, що криптовалюти, яку майнять безпосередньо в Росії, вистачить для потреб імпорту, інші попереджають про недостатність цих обсягів. За різними оцінками, російські структури можуть створювати від $10 млрд до $50 млрд криптовалюти.

Керуючий партнер юридичної фірми "Аграновська та партнери" Марія Аграновська нагадала, що зараз купівля криптовалюти для транскордонних переказів у сусідніх країнах дешевша, ніж у Росії, за рахунок низьких комісій. Але створення легального способу купівлі криптовалюти для юросіб із можливістю відносити це до витрат стане вирішальним чинником для експортерів.

Регулювання також має легалізувати майнінг та створити не менше трьох майданчиків, які забезпечують купівлю-продаж цифрових валют у Росії для зниження санкційних ризиків та забезпечення конкуренції, зазначив директор із взаємодії з державними органами BitRiver Олег Огієнко.

Як повідомлялося, паралельно на розгляді Держдуми РФ знаходиться законопроєкт уряду про запровадження кримінальної відповідальності за розрахунки криптовалютою за товари чи послуги в Росії та організацію криптовалютних бірж.

При цьому раніше експерти зазначали, що низка російських компаній-експортерів, зіткнувшись з неможливістю провести розрахунки у валюті через санкції, використовують криптовалюту.