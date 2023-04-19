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Mercedes остаточно пішов з Росії

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mercedes

Німецький автомобільний концерн Mercedes-Benz завершив продаж своїх активів у Росії місцевій дилерській групі "Автодом", включаючи підмосковний автозавод (ТОВ "Мерседес-Бенц Мануфекчурінг Рус").

За даними російського реєстру юридичних осіб, АТ "Автодом" стало власником 100% компанії-власниці заводу та ТОВ "Мерседес-Бенц Капітал Рус" (займалося лізингом, факторингом та страхуванням автомобілів) 18 квітня, повідомляє російський Інтерфакс.

Інформація про придбання дилером контролю над іншими місцевими структурами Mercedes поки не відображена в реєстрі.

Таким чином, дилер закрив угоду, яка була анонсована наприкінці жовтня, коли Mercedes офіційно оголосив про вихід з Росії та намір продати активи "Автодому".

До угоди увійшли частки у двох названих компаніях, а також у АТ "Мерседес-Бенц Рус" (офіційний дистриб'ютор у РФ), ТОВ "Мерседес-Бенц Файненшл Сервісез Рус" (лізингова "дочка") та ТОВ "Мерседес-Бенц Банк Рус".

Сума угоди із продажу російських активів Mercedes не розкривалася. Однак "Автодом" повідомляв, що німецький концерн отримав опціон на зворотний викуп часток у переданих юрособах "за справедливу ринкову ціну, яка підлягає визначенню незалежним оцінювачем".

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"Автодом" ще має знайти партнера для відновлення роботи заводу. Губернатор Московської області Андрій Воробйов у вересні заявляв, що йдеться про одного із китайських автовиробників.

Завод Mercedes-Benz в індустріальному парку "Єсипово" у Підмосков'ї будувався протягом двох років і відкрився навесні 2019 року. Його виробничі потужності розраховані на випуск за повним циклом 25-30 тис. автомобілів на рік. Першою моделлю підприємства став седан Е-класу. Планувалося поступово налагоджувати випуск позашляховиків GLE, GLC та GLS.

Російська дилерська група "Автодом" заснована наприкінці 1992 року і має 27 дилерських центрів у Москві, Санкт-Петербурзі та Краснодарі. Компанія спеціалізується на продажі та сервісному обслуговуванні автомобілів класів преміум та люкс, більшість із яких припинили офіційне постачання своїх авто на російський ринок.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+21
Свято місто пустим не буває. Мерседес пішов, Леопарди прийдуть )
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19.04.2023 17:37
+14
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19.04.2023 17:38
+8
тут таке - або Мерин, або Мерседес

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19.04.2023 17:37
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Свято місто пустим не буває. Мерседес пішов, Леопарди прийдуть )
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19.04.2023 17:37 Відповісти
або

Тигр - український локалізований варіант німецької майбутньої Пантери чи корейської Чорної пантери
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19.04.2023 17:40 Відповісти
Все разом, міжнародна солянка )
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19.04.2023 17:52 Відповісти
український кішкатник
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19.04.2023 18:40 Відповісти
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20.04.2023 07:53 Відповісти
тут таке - або Мерин, або Мерседес

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19.04.2023 17:37 Відповісти
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19.04.2023 17:38 Відповісти
не смішно !
західні корпорації не можуть просто вийти з рашки - крім продажу активів за копійки буйло вимагає з них ще й міліардні суми "вихідних"

інвестиції в рашку:
рупь за вход і пьять за вихід

наука зажерливим капіталістам на майбутнє
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19.04.2023 17:44 Відповісти
тут же написано, що "німецький концерн отримав опціон на зворотний викуп"! це означає, що як тіки, так мерседес прискаче взад роняя какашкі
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19.04.2023 17:57 Відповісти
вам розсказати що станеться з активами Мерса після кількох років хазяйнування там кацапів ?

ці активи будуть переведені в Сизрань....
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19.04.2023 18:05 Відповісти
на це вся надія
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19.04.2023 18:06 Відповісти
та тут без варіантів

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19.04.2023 18:42 Відповісти
так то оно так , но !!! парашники не умеют нихера , от слова АБСОЛЮТНО , СКОЛЬКО НУЖНО ВРЕМЕНИ ЧТО-БЫ ВСЕ ЭТО ПОХЕРИТЬ ? кацапу что ни дай он все просрет , тупые и невежественные создания за 80 лет своего существования ни создали для людей ни чего , против людей , против человечества они что-то там еще клепают , а вот стиральные машины , унитазы , гвозди , не в состоянии , они диски для ,, урала,, делают на станках 53 года , все оборудование на производственных линиях у них китайское , и тд , ........страна с насилением в 150 000 000 человек и занимающая территорию в 1.6 земли не в состоянии создать конкурентноспособный автомобиль , дай кацапу 2 железных шарика , он один потеряет а второй поломает , они ,, жигули ,, 50 лет на одном заводе херачат по варованным схемам , ...............то что им оставили , это тоже бесполезный кусок металла в руках кацапни.
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19.04.2023 18:02 Відповісти
фильм моего детства))
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19.04.2023 17:56 Відповісти
прийдуть іранскі ішаки круто на ішаку
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19.04.2023 17:43 Відповісти
Нічого, щось там таки буде
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19.04.2023 17:44 Відповісти
Мерседес ушел, Мессершмитт пришел.
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19.04.2023 18:01 Відповісти
прилетел,
Мессершмиты пролетают

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19.04.2023 18:46 Відповісти
Ну и на чем теперь рашисты на Берлин будут ехать? На ведрах с болтами от ВАЗа? Не доедут, в пути водка закончится, передерутся и пересношаются за боярой в аптеках...
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19.04.2023 18:02 Відповісти
А від Паші Мерседеса не пішов
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19.04.2023 18:13 Відповісти
Мерсе́дес не витримала кацапа. Подала на розлучення.
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19.04.2023 18:13 Відповісти
Даже Мерс там завод построил. А у нас даже Дэу развалилось к хренам.
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19.04.2023 18:22 Відповісти
не выдерживает конкуренцию с бляхерами
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19.04.2023 18:45 Відповісти
Усі ці мерседеси, тойоти, форди могли б складатися в Україні, якби не захмарні апетити чинуш, починаючи ще від Паші Лазаренко.
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20.04.2023 12:26 Відповісти
ласкаво просим в Україну. Співпраця з андрофагами до добра не призводить
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19.04.2023 18:33 Відповісти
Не з захмарними апетитами наших "власть імущіх". У свій час провідні автовиробники спробували зайти в Україну, однак були шоковані розмірами хабарів. Навіть в сраній кацапії вийшло "дешевше".
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20.04.2023 12:28 Відповісти
Зате на росію вернувся "Москвічь". Кетайський
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19.04.2023 18:37 Відповісти
бенц вам а не мерседес
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19.04.2023 18:44 Відповісти
Буде ''*уйлодес''
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19.04.2023 18:44 Відповісти
Та.....Піднебесна їм таких мерсів наробить, шо від оригінала не відрізниш
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19.04.2023 18:44 Відповісти
неуй было заходить на раССею... качество сборки упало , а деньги хотят те же и даже больше... к диктаторским режимам заходить - себе потом накладней будет. еще кактай ожидается впереди. вот тогда на мерцэдесе уху поедят...
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19.04.2023 18:49 Відповісти
Китайцы займут место немецкого автоконцерна и начнут поставлять автомобили под брендом "Мэрсэрдэс" по типу "Абибас" (Адидас) и "Рита" (Пума)....
Вместо трёхлучевой звезды эмблемой будет узкий глаз !
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19.04.2023 19:16 Відповісти
Може я чогось не розумію,але думаю що хай би собі продавали їм Мерси,дорожче набагато,а різницю витрачали на озброєння України.Це ж не військова техніка
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19.04.2023 19:56 Відповісти
Ладу- назовёте Мерседесом))
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19.04.2023 23:49 Відповісти
 
 