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Новини Енергетика
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Словаччина (274) експорт (3421) електроенергія (2945)

Україні не вдалося розпочати експорт електроенергії до Словаччини

Новини БізнесЦензор Енергетика

електроенергія

Україна з 21 квітня призупиняє експорт електроенергії до Словаччини, який розпочався 17 квітня.

За даними аукціонної платформи НЕК "Укренерго", розподілена пропускна потужність для експорту за цим напрямом на вказану дату становить 0 МВт, повідомляє галузеве видання ExPro.

За даними джерел видання на ринку, Україна не може нарощувати експорт електроенергії в країни Європейського Союзу через відсутність спільних аукціонів з розподілу пропускної спроможності.

Раніше між Україною та країнами ЄС (Польща, Словаччина, Угорщина) була досягнута домовленість щодо того, що пропускна спроможність буде розподілятись з використанням майданчика єдиного офісу з розподілення на Joint Allocation Office (JAO). Однак вона досі не реалізована.

Як повідомлялося, з 17 до 19 квітня обсяг експортованої електроенергії до Словаччини склав 14,4 тис МВт-год. Таким чином, Україна з 21 квітня зможе експортувати електроенергію тільки до Польщі (до 75 МВт) та до Молдови (до 650 МВт, проте потреба значно менша).

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+8
...ашотакоє, знов Укренерго 10 лямів за підключення бажає?
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19.04.2023 16:03
+8
думаю есть таки Бог на свете и во Вселенной он тому и наказывает нашу недолугую дебильну владу Украины которая умеет одно ВОРОВАТЬ ГРАБИТЬ И **************** АХ КАКИЕ МЫ КОШЩЕРНЫЕ ПЕЛЕРАСТЫ ДЬЯВОЛОМ ИЗБРАННЫЕ.. на войне горе и крови в силу своей инцестного дефекта в развитии слабоумия и скудоумия ничего как рефлекторно красть гоп-стоп пилить бабло не умело и не имеет это вам не выйти на сцену и
сказать-- моя страна порноактриса или без штанов елозить по клавишам роялю или ржать с Майдана и народа... который убивала власть...в прямом значении слова УБИВАТЬ.... зерновой скандал коррупция Мега масштаба сравнимого с Космосом по размеру за что не берутся эти квартальные служивые очумелые от наглости ручонки все через кабинет проктолога и выходит по результату... я вам скажу что ИМЕЕМ В СУХОМ ОСТАТКЕ ЭХТА ГНИДА ШМЫГАЙЛО МИНЭНЕРГО РЕШИЛО ПОКЛАСТЫ НА ПЛЕЧИ НАРОДА ПОДНЯВ ТАРИФ ДО 8 ГРН КВТ ЧАС ТИПА НАДО ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЭНЕРГИЧЕСКУЮ ИНФРАСТУКТУРУ ТОЛЬКО ПОСТАВИМ ОДИН ВОПРОСИК для кого для страны и нас ой ли для Ахметова этого неубитого еще ублюдка который привел войну в Украину????Шобла давайте попробуйте вы обо***рались с Приказом ляшко когда народ за 1 день выбросил 1 млрд. 200.000. долларов или гривен даже в гривне ДО ФИГА КАК МНОГО...на лекарства скупив мигом 9 млн. упаковок сделав прибуток 386% за сутки аптекам--- но дальше то что будет минус 2.000.000. денег каждый месяц..а к зиме начнется дефицит лекарств начнут останавливаться фармацевтические предприятия --потому что ушлебок Ляшко с идиотом Шмыгайло с клоуном Вовой захотелось заработать во время войны гешефт это вредители даже хуже чем Россия РЫНОК НЕ БАЗАР ОН НЕ ТЕРПИТ РУЛЕНИЯ КРЕТИНАМИ... ... с энергетикой будет также ---подняв тариф на любую величину они получат блэк аут на пару месяцев когда НАРОД ПЕРЕСТАНЕТ ПЛАТИТЬ КВИТАНЦИИ АХМЕТОВУ А БУДЕТ ТАК КАК В МОЛДОВЕ.. там как ни крути Санду переборщила сделав рынок в энергетике и все профукала..такое уже было 3 раза в Польше 4 раза в Болгарии 2 раза в Венгрии т 4 раза Румынии--- когда слетали с посад Президенты Правительства именно на игре в лохотрон рыночные типа квитанции на свет и тарифы... А подняв тариф на свет ВОВЕ БУДЕТ ПОЛНАЯ ЛИЗДА...и они в КМУ когда говорят о поднятии тарифа физически чувствуют на шеях своих веревку и табурет под ногами своими...
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19.04.2023 16:19
+5
Сергій, читай, пережовуй вже нарешті, перед тим як пісяти дурню не в тему.
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19.04.2023 16:04
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Що, вже " добрі" сусіди і української електроенергії злякалися?
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19.04.2023 15:57 Відповісти
Сергій, читай, пережовуй вже нарешті, перед тим як пісяти дурню не в тему.
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19.04.2023 16:04 Відповісти
Раніше між Україною та країнами ЄС (Польща, Словаччина, Угорщина) була досягнута домовленість щодо того, що пропускна спроможність буде розподілятись з використанням майданчика єдиного офісу з розподілення на Joint Allocation Office (JAO). Однак вона досі не реалізована. Джерело: https://biz.censor.net/n3413078

Я тут розумніший за більшість, не тобі мені це казати)
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19.04.2023 16:06 Відповісти
Я тут розумніший за більшість, не тобі мені це казати)...

Не заздрю, бо це ж складно з розумово недорозвиненими? Ось тому, ти вже вдруге за сьогодні перегрівся від роздумів?
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19.04.2023 16:19 Відповісти
так, мені незрозумілий твій тупий юмор про Єрмака в іншому посту, мені цей персонаж геть не цікавий.
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19.04.2023 16:33 Відповісти
спробуй прочитати відповідь...
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19.04.2023 16:45 Відповісти
знаю, що ти це читав, але для інших: Leading service provider for Transmission System Operators (TSOs)
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19.04.2023 16:26 Відповісти
Ти не зрозумів на що я натякав, взагалі. Я натякав на те, що сітуація нагадує дуже сітуація з продовольством. Наши добрі сусіди: Словачина, Польща, Угорщина перекрили нам транзит і продаж українського продовольства. Те саме з електроенергиєю. Толку , що є площадка JAO? Якщо ти самі дійові особи Словачина, Польща, Угорщина не приняли участь в аукціоні. Електроенергію у кишеню не покладеш, якщо сусіди не будуть її передавати, то ми ніяк її не передамо у ЄС.
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19.04.2023 16:38 Відповісти
от і кажу, що ти перегрівся та відстаєш від реальності сьогодення, бо вже транзит дозволили та й інше... не усі, але що ти вимагаєш від жмиГаля, котрий як потішний балванчик для підпису в ОПі?
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19.04.2023 16:50 Відповісти
...ашотакоє, знов Укренерго 10 лямів за підключення бажає?
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19.04.2023 16:03 Відповісти
''Пєчалька'' , ахметка мільйони не заробе
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19.04.2023 16:04 Відповісти
Ухорьшщина наложила вето как на зерно.
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19.04.2023 16:05 Відповісти
А що з Польщею та Словаччиною?
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19.04.2023 16:45 Відповісти
спитай у напарника по зміні, таку ж відрижку з VPN як і ти.
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20.04.2023 11:50 Відповісти
Так я тебе і питаю: що з Польщею та Словаччиною? Чи ти, кацапе, тільки на висери здатен?
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20.04.2023 15:03 Відповісти
рыночные отношения. видимо дорого просим
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19.04.2023 16:14 Відповісти
Гудок зажрався
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19.04.2023 21:40 Відповісти
думаю есть таки Бог на свете и во Вселенной он тому и наказывает нашу недолугую дебильну владу Украины которая умеет одно ВОРОВАТЬ ГРАБИТЬ И **************** АХ КАКИЕ МЫ КОШЩЕРНЫЕ ПЕЛЕРАСТЫ ДЬЯВОЛОМ ИЗБРАННЫЕ.. на войне горе и крови в силу своей инцестного дефекта в развитии слабоумия и скудоумия ничего как рефлекторно красть гоп-стоп пилить бабло не умело и не имеет это вам не выйти на сцену и
сказать-- моя страна порноактриса или без штанов елозить по клавишам роялю или ржать с Майдана и народа... который убивала власть...в прямом значении слова УБИВАТЬ.... зерновой скандал коррупция Мега масштаба сравнимого с Космосом по размеру за что не берутся эти квартальные служивые очумелые от наглости ручонки все через кабинет проктолога и выходит по результату... я вам скажу что ИМЕЕМ В СУХОМ ОСТАТКЕ ЭХТА ГНИДА ШМЫГАЙЛО МИНЭНЕРГО РЕШИЛО ПОКЛАСТЫ НА ПЛЕЧИ НАРОДА ПОДНЯВ ТАРИФ ДО 8 ГРН КВТ ЧАС ТИПА НАДО ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЭНЕРГИЧЕСКУЮ ИНФРАСТУКТУРУ ТОЛЬКО ПОСТАВИМ ОДИН ВОПРОСИК для кого для страны и нас ой ли для Ахметова этого неубитого еще ублюдка который привел войну в Украину????Шобла давайте попробуйте вы обо***рались с Приказом ляшко когда народ за 1 день выбросил 1 млрд. 200.000. долларов или гривен даже в гривне ДО ФИГА КАК МНОГО...на лекарства скупив мигом 9 млн. упаковок сделав прибуток 386% за сутки аптекам--- но дальше то что будет минус 2.000.000. денег каждый месяц..а к зиме начнется дефицит лекарств начнут останавливаться фармацевтические предприятия --потому что ушлебок Ляшко с идиотом Шмыгайло с клоуном Вовой захотелось заработать во время войны гешефт это вредители даже хуже чем Россия РЫНОК НЕ БАЗАР ОН НЕ ТЕРПИТ РУЛЕНИЯ КРЕТИНАМИ... ... с энергетикой будет также ---подняв тариф на любую величину они получат блэк аут на пару месяцев когда НАРОД ПЕРЕСТАНЕТ ПЛАТИТЬ КВИТАНЦИИ АХМЕТОВУ А БУДЕТ ТАК КАК В МОЛДОВЕ.. там как ни крути Санду переборщила сделав рынок в энергетике и все профукала..такое уже было 3 раза в Польше 4 раза в Болгарии 2 раза в Венгрии т 4 раза Румынии--- когда слетали с посад Президенты Правительства именно на игре в лохотрон рыночные типа квитанции на свет и тарифы... А подняв тариф на свет ВОВЕ БУДЕТ ПОЛНАЯ ЛИЗДА...и они в КМУ когда говорят о поднятии тарифа физически чувствуют на шеях своих веревку и табурет под ногами своими...
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19.04.2023 16:19 Відповісти
тут водки нема ходь додому
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19.04.2023 20:55 Відповісти
Дурка.
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20.04.2023 07:54 Відповісти
судя по Гадім Вабінович

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Реєстрація:20.04.2023 бот на зарплате вали отсюда дурка это на Банковой.. где дурики захватили власть и "лечат" народ Украины
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20.04.2023 13:03 Відповісти
Україна б розпочала експорт електроенергії до Словаччини ,але люті прорашистські вороги України,котрі сидять у владі, і багато з них є власниками українських енергокомпаній ,будуть робити все,щоб принести як можна більше шкоди Україні і її народу.
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19.04.2023 16:26 Відповісти
Що вони в даному випадку зробили? Конкретно.
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19.04.2023 16:46 Відповісти
правильніше ставити питання-"Що вони в даному випадку не зробили???Знайшовши відповідь на це запитання,Ви знайдете всю конкретику,,,
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19.04.2023 18:52 Відповісти
Хай буде так. Що вони в даному випадку не зробили? Дайте вичерпну відповідь.
ПС. Особисто я розумію ситуацію так, що зараз наша е/енергія Європі просто не потрібна, цілком вистачає власної. Її ж бо в сховище не закачаєш. Якщо причина відмови інша і ви її знаєте, напишіть, буду вдячний. Тільки справжню причину, підкріплену фактами і документами, а не власну маячню про "прорашистських ворогів у владі".
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19.04.2023 19:06 Відповісти
Тільки справжню причину, підкріплену фактами і документами,- Вам потрібно звертатися безпосередньо із подібною власнею маячнею , до тих хто є відповідальним за спільні аукціони з розподілу пропускної спроможності в державі . За даними аукціонної платформи НЕК "Укренерго", розподілена пропускна потужність для експорту за цим напрямом на вказану дату становить 0 МВт, ???
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19.04.2023 19:19 Відповісти
Саме так, при цьому експорт до Польщі та Молдови буде тривати. Висновок: Словаччині наша е/енергія наразі просто не потрібна. Знову питання: при чому тут "люті прорашистські вороги у владі"? І як би інша влада змусила словаків купувати в нас товар, який їм зовсім не потрібен?
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19.04.2023 19:56 Відповісти
ось висновок- Раніше між Україною та країнами ЄС (Польща, Словаччина, Угорщина) була досягнута домовленість щодо того, що пропускна спроможність буде розподілятись з використанням майданчика єдиного офісу з розподілення на Joint Allocation Office (JAO). Однак вона досі не реалізована.(((https://www.radiosvoboda.org/a/news-gerus-import-**************-z-bilorusi/31549034.html))кожен залишається із своїм розумінням про державний інтерес Україна і не державний інтерес .
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19.04.2023 20:17 Відповісти
Поляки з молдаванами вихід знайшли, якщо їм наша е/енергія дійсно потрібна. І так, невідомо, чий насправді тут інтерес: державний чи особисто Ахмєтки. Бо вони, олігархи, надто вже звикли вирішувати власні інтереси за рахунок держави. Як було і з вугіллям: на ахмєтові ТЕЦ питання імпорту вугілля, чомусь, вирішувалось на державному рівні. І, не здивуюсь, якщо ще й за державні кошти.
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19.04.2023 21:11 Відповісти
Ай-я-я-я-яй, знову-абъядь обісрались з повідомленнями, а так квохтали, так квохтали, як ряба курка на все село після того, як знесла яйце🤔🧐😁 Афффтар повідомлення таки не знає стару добру армійську приказку часів СеруСеру :"Молчі,- за умного сойдьош". Але йому можливо простити в СА не служив, зєльоний ще, як утіний понос, але ініціативний таки ініціативний, тож запам'ятай, шустряк ти едакій, другу приказку:"Ініціатівний дурак,- хуже врєдітєля", а також "Ініціатіва биваєт наказуємой"🤔🧐😁 Пане Бутусов, позбавте пайки афффтара цього висєра, буде пам'ятати, що значить "мовчання - золото"
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19.04.2023 16:31 Відповісти
Тобто знайшли таки пестициди...
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19.04.2023 17:13 Відповісти
Аха, с высоким содержанием- 100 кВт на один МВат.
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19.04.2023 18:14 Відповісти
 
 