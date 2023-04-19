Україні не вдалося розпочати експорт електроенергії до Словаччини
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Україна з 21 квітня призупиняє експорт електроенергії до Словаччини, який розпочався 17 квітня.
За даними аукціонної платформи НЕК "Укренерго", розподілена пропускна потужність для експорту за цим напрямом на вказану дату становить 0 МВт, повідомляє галузеве видання ExPro.
За даними джерел видання на ринку, Україна не може нарощувати експорт електроенергії в країни Європейського Союзу через відсутність спільних аукціонів з розподілу пропускної спроможності.
Раніше між Україною та країнами ЄС (Польща, Словаччина, Угорщина) була досягнута домовленість щодо того, що пропускна спроможність буде розподілятись з використанням майданчика єдиного офісу з розподілення на Joint Allocation Office (JAO). Однак вона досі не реалізована.
Як повідомлялося, з 17 до 19 квітня обсяг експортованої електроенергії до Словаччини склав 14,4 тис МВт-год. Таким чином, Україна з 21 квітня зможе експортувати електроенергію тільки до Польщі (до 75 МВт) та до Молдови (до 650 МВт, проте потреба значно менша).
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Я тут розумніший за більшість, не тобі мені це казати)
Не заздрю, бо це ж складно з розумово недорозвиненими? Ось тому, ти вже вдруге за сьогодні перегрівся від роздумів?
сказать-- моя страна порноактриса или без штанов елозить по клавишам роялю или ржать с Майдана и народа... который убивала власть...в прямом значении слова УБИВАТЬ.... зерновой скандал коррупция Мега масштаба сравнимого с Космосом по размеру за что не берутся эти квартальные служивые очумелые от наглости ручонки все через кабинет проктолога и выходит по результату... я вам скажу что ИМЕЕМ В СУХОМ ОСТАТКЕ ЭХТА ГНИДА ШМЫГАЙЛО МИНЭНЕРГО РЕШИЛО ПОКЛАСТЫ НА ПЛЕЧИ НАРОДА ПОДНЯВ ТАРИФ ДО 8 ГРН КВТ ЧАС ТИПА НАДО ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЭНЕРГИЧЕСКУЮ ИНФРАСТУКТУРУ ТОЛЬКО ПОСТАВИМ ОДИН ВОПРОСИК для кого для страны и нас ой ли для Ахметова этого неубитого еще ублюдка который привел войну в Украину????Шобла давайте попробуйте вы обо***рались с Приказом ляшко когда народ за 1 день выбросил 1 млрд. 200.000. долларов или гривен даже в гривне ДО ФИГА КАК МНОГО...на лекарства скупив мигом 9 млн. упаковок сделав прибуток 386% за сутки аптекам--- но дальше то что будет минус 2.000.000. денег каждый месяц..а к зиме начнется дефицит лекарств начнут останавливаться фармацевтические предприятия --потому что ушлебок Ляшко с идиотом Шмыгайло с клоуном Вовой захотелось заработать во время войны гешефт это вредители даже хуже чем Россия РЫНОК НЕ БАЗАР ОН НЕ ТЕРПИТ РУЛЕНИЯ КРЕТИНАМИ... ... с энергетикой будет также ---подняв тариф на любую величину они получат блэк аут на пару месяцев когда НАРОД ПЕРЕСТАНЕТ ПЛАТИТЬ КВИТАНЦИИ АХМЕТОВУ А БУДЕТ ТАК КАК В МОЛДОВЕ.. там как ни крути Санду переборщила сделав рынок в энергетике и все профукала..такое уже было 3 раза в Польше 4 раза в Болгарии 2 раза в Венгрии т 4 раза Румынии--- когда слетали с посад Президенты Правительства именно на игре в лохотрон рыночные типа квитанции на свет и тарифы... А подняв тариф на свет ВОВЕ БУДЕТ ПОЛНАЯ ЛИЗДА...и они в КМУ когда говорят о поднятии тарифа физически чувствуют на шеях своих веревку и табурет под ногами своими...
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Реєстрація:20.04.2023 бот на зарплате вали отсюда дурка это на Банковой.. где дурики захватили власть и "лечат" народ Украины
ПС. Особисто я розумію ситуацію так, що зараз наша е/енергія Європі просто не потрібна, цілком вистачає власної. Її ж бо в сховище не закачаєш. Якщо причина відмови інша і ви її знаєте, напишіть, буду вдячний. Тільки справжню причину, підкріплену фактами і документами, а не власну маячню про "прорашистських ворогів у владі".