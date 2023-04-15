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У Судані під час спроби держперевороту горів український літак. ВIДЕО

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судан

У Судані під час спроби військового перевороту 15 квітня пошкоджений один із двох літаків української авіакомпанії SkyUp, який був в аеропорту Хартума.

Як повідомили в пресслужбі компанії, у пошкодженого літака спрацював аварійний радіобуй, наразі його стан оцінити неможливо.

Водночас 36 співробітників SkyUp, що перебувають у країні, зараз перебувають у "відносно безпечному місці", з ними є зв’язок.

Літаки SkyUp перебувають в Судані в межах контракту з авіакомпанією Sun Air. Від початку 2023 року вони виконували рейси до Каїра (Египет), Ер-ріяда та Джидди (Саудівська Аравія).

При цьому Аir plus news опублікувало відео, на якому горять принаймні два літаки в аеропорту Хартума. Зазначається, що це борт SkyUp Airlines та літак із Саудівської Аравії, пасажирів евакуйовано.

Наразі в Судані триває спроба військового перевороту. 15 квітня в Хартумі сталися зіткнення між регулярною армією та Силами швидкого реагування. Останні повідомили, що контролюють президентський палац, резиденцію командувача армії та аеропорт у столиці.

Автор: Юлiя Недашківська
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Ну , побачимо , чим це скінчиться
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16.04.2023 01:52 Відповісти
 
 