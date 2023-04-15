У Судані під час спроби держперевороту горів український літак. ВIДЕО

У Судані під час спроби військового перевороту 15 квітня пошкоджений один із двох літаків української авіакомпанії SkyUp, який був в аеропорту Хартума.

Як повідомили в пресслужбі компанії, у пошкодженого літака спрацював аварійний радіобуй, наразі його стан оцінити неможливо.

Водночас 36 співробітників SkyUp, що перебувають у країні, зараз перебувають у "відносно безпечному місці", з ними є зв’язок.

Літаки SkyUp перебувають в Судані в межах контракту з авіакомпанією Sun Air. Від початку 2023 року вони виконували рейси до Каїра (Египет), Ер-ріяда та Джидди (Саудівська Аравія).

При цьому Аir plus news опублікувало відео, на якому горять принаймні два літаки в аеропорту Хартума. Зазначається, що це борт SkyUp Airlines та літак із Саудівської Аравії, пасажирів евакуйовано.

🔴 [ Urgent ] Confirmation visuelle d’au minimum deux avions en feu à l’aéroport de Khartoum.



▫️A330–300 de Saudia (les passagers avaient déjà embarqués, ils ont été évacués par les toboggans)



▫️B737-800 de SkyUp Airlines https://t.co/SNWyEnyT1J pic.twitter.com/0T2Isd75w3 — air plus news (@airplusnews) April 15, 2023

Наразі в Судані триває спроба військового перевороту. 15 квітня в Хартумі сталися зіткнення між регулярною армією та Силами швидкого реагування. Останні повідомили, що контролюють президентський палац, резиденцію командувача армії та аеропорт у столиці.