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Новини Енергетика
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Німеччина відключає три останні атомні станції

Новини БізнесЦензор Енергетика

німеччина,аес

Німеччина відключає три останні атомні електростанції в суботу в межах реалізації свого плану з повністю відновлюваного виробництва електроенергії до 2035 року

Як пише Reuters, реактори станцій Isar II, Emsland і Neckarwestheim II відключать опівночі, передає Європейська правда.

Після багаторічних коливань Німеччина пообіцяла остаточно відмовитися від ядерної енергетики після того, як 2011 року в Японії сталася катастрофа на АЕС Фукусіма.

Утім, остаточну відмову від атомної енергетики було відкладено з літа минулого року після того, як вторгнення Москви в Україну змусило Німеччину припинити імпорт російського викопного палива.

Ціни злетіли, і по всьому світу виникли побоювання нестачі енергії – але тепер Німеччина знову впевнена в постачанні газу і розширенні використання поновлюваних джерел енергії.

За даними Міністерства економіки, останні три станції забезпечували лише близько 5% виробництва електроенергії в Німеччині за перші три місяці цього року.

Минулого року атомна енергетика забезпечила 6% виробництва електроенергії в Німеччині порівняно з 44% від поновлюваних джерел.

Проте дві третини німців виступають за продовження терміну служби реакторів або підключення старих станцій до мережі, і тільки 28% підтримують поступову відмову від атомної енергетики.

Автор: Юлiя Недашківська
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Не понимаю немцев. Почему-бы сначала не посторить избыточные мощности зеленой енергетике а уже потом повыключать АЭС? Зимой цены на газ снова скакнут и электричество всед за ним.
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16.04.2023 12:28 Відповісти
"дві третини німців виступають за продовження терміну служби реакторів або підключення старих станцій до мережі, і тільки 28% підтримують поступову відмову від атомної енергетики".
Тобто в Німеччині уже не демократія, а повна баблократія?
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17.04.2023 01:04 Відповісти
 
 