"Польща повністю заборонила ввезення зерна та іншої агропродукції з України"

Польський уряд заборонив ввезення та транзит українського зерна та десятків інших видів сільськогосподарської продукції.

Про відповідне рішення повідомив очільник правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, передає RMF24.

За його словами, повний перелік заборонених для ввезення продуктів є у додатку до урядовому розпорядження.

"Сьогодні уряд прийняв постанову, яка забороняє ввезення до Польщі зерна, а також десятків інших видів продуктів харчування, я не можу їх всі назвати. Вони перераховані в додатку до цього розпорядження – від уже згаданого зерна до медової продукції, дуже-дуже багато чого", – додав він.

Очільник правлячої партії також додав, що Польща проведе загальну закупівлю українського зерна, яке вже є на польських складах та елеваторах, а також збереже субсидії для польських аграріїв.

"Ми є і залишаємося друзями та союзниками України без найменших змін. Ми будемо її підтримувати і робимо це зараз. Незважаючи на це, обов'язок кожної влади захищати інтереси власних громадян", – наголосив Качинський.

Він визнав, що якщо не заборонити ввезення збіжжя з-за кордону, то польські аграрії отримуватимуть збитки, і цим скористуються політичні опоненти, які використають незадоволення у суспільстві на майбутніх виборах.

Водночас у Міністерстві аграрної політики та продовольства України заявили, що шкодують щодо рішення Польщі про тимчасове обмеження експорту в та через територію Польщі (в тому числі транзитом) української аграрної продукції.

"Рішення польської сторони протирічать нашим домовленостям. Мінагрополітики зі свого боку завжди з розумінням ставилось до ситуацій в польському агросекторі й оперативно реагувало на різного роду виклики. Тиждень тому ми погодили, що чотири культури: пшениця, кукурудза, насіння соняшника та ріпаку до 1 липня 2023 року йтимуть через Польщу лише транзитом. Цього тижня ми досягли низки домовленостей для розвитку взаємовигідного співробітництва в галузі сільського господарства та вирішення проблем логістики і погодили текст Меморандуму про взаєморозуміння", – нагадали у відомстві.

У Мінагрополітики додали, що розуміють, що у польських фермерів склалась складна ситуація, проте наголошують, що найскладніша ситуація у фермерів України.

"В даний час, вирішення різного роду питань односторонніми кардинальними діями не прискорить позитивного вирішення ситуації...Зі свого боку пропонуємо: найближчими днями узгодити з польською стороною новий Меморандум про взаєморозуміння, який враховуватиме інтереси України та Польщі в дусі конструктивного надійного ефективного співробітництва для обох країн і належним чином врегулює питання транзиту сільськогосподарської продукції територією Польщі", – підкреслили в українському міністерстві.

Раніше прем'єр-міністри Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини звернулися до офіційного Брюсселя з проханням обмежити кількість українського продовольства, що надходить до ЄС: збіжжя, олійних культур, яєць, птиці та цукру.

Традиційні експортні маршрути України були заблоковані після повномасштабного вторгнення Росії. Польща та інші країни регіону запропонували допомогу в транзиті українського зерна на ринки третіх країн. Також ЄС скасував митні збори та імпортні квоти, щоби полегшити транспортування. Проте через проблеми з логістикою зерно накопичувалося, заполонивши ринки та знижуючи місцеві ціни.

Задля "припинення дестабілізації ринків" прем'єри п'яти країн пропонують Євросоюзу та Всесвітній продовольчій програмі Організації Об'єднаних Націй знайти рішення, яке гарантує, що українське зерно не лишатиметься в ЄС або відновити тарифи та квоти на українські товари.