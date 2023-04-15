Польща повністю заборонила ввезення зерна та іншої агропродукції з України
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Польський уряд заборонив ввезення та транзит українського зерна та десятків інших видів сільськогосподарської продукції.
Про відповідне рішення повідомив очільник правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, передає RMF24.
За його словами, повний перелік заборонених для ввезення продуктів є у додатку до урядовому розпорядження.
"Сьогодні уряд прийняв постанову, яка забороняє ввезення до Польщі зерна, а також десятків інших видів продуктів харчування, я не можу їх всі назвати. Вони перераховані в додатку до цього розпорядження – від уже згаданого зерна до медової продукції, дуже-дуже багато чого", – додав він.
Очільник правлячої партії також додав, що Польща проведе загальну закупівлю українського зерна, яке вже є на польських складах та елеваторах, а також збереже субсидії для польських аграріїв.
"Ми є і залишаємося друзями та союзниками України без найменших змін. Ми будемо її підтримувати і робимо це зараз. Незважаючи на це, обов'язок кожної влади захищати інтереси власних громадян", – наголосив Качинський.
Він визнав, що якщо не заборонити ввезення збіжжя з-за кордону, то польські аграрії отримуватимуть збитки, і цим скористуються політичні опоненти, які використають незадоволення у суспільстві на майбутніх виборах.
Водночас у Міністерстві аграрної політики та продовольства України заявили, що шкодують щодо рішення Польщі про тимчасове обмеження експорту в та через територію Польщі (в тому числі транзитом) української аграрної продукції.
"Рішення польської сторони протирічать нашим домовленостям. Мінагрополітики зі свого боку завжди з розумінням ставилось до ситуацій в польському агросекторі й оперативно реагувало на різного роду виклики. Тиждень тому ми погодили, що чотири культури: пшениця, кукурудза, насіння соняшника та ріпаку до 1 липня 2023 року йтимуть через Польщу лише транзитом. Цього тижня ми досягли низки домовленостей для розвитку взаємовигідного співробітництва в галузі сільського господарства та вирішення проблем логістики і погодили текст Меморандуму про взаєморозуміння", – нагадали у відомстві.
У Мінагрополітики додали, що розуміють, що у польських фермерів склалась складна ситуація, проте наголошують, що найскладніша ситуація у фермерів України.
"В даний час, вирішення різного роду питань односторонніми кардинальними діями не прискорить позитивного вирішення ситуації...Зі свого боку пропонуємо: найближчими днями узгодити з польською стороною новий Меморандум про взаєморозуміння, який враховуватиме інтереси України та Польщі в дусі конструктивного надійного ефективного співробітництва для обох країн і належним чином врегулює питання транзиту сільськогосподарської продукції територією Польщі", – підкреслили в українському міністерстві.
Раніше прем'єр-міністри Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини звернулися до офіційного Брюсселя з проханням обмежити кількість українського продовольства, що надходить до ЄС: збіжжя, олійних культур, яєць, птиці та цукру.
Традиційні експортні маршрути України були заблоковані після повномасштабного вторгнення Росії. Польща та інші країни регіону запропонували допомогу в транзиті українського зерна на ринки третіх країн. Також ЄС скасував митні збори та імпортні квоти, щоби полегшити транспортування. Проте через проблеми з логістикою зерно накопичувалося, заполонивши ринки та знижуючи місцеві ціни.
Задля "припинення дестабілізації ринків" прем'єри п'яти країн пропонують Євросоюзу та Всесвітній продовольчій програмі Організації Об'єднаних Націй знайти рішення, яке гарантує, що українське зерно не лишатиметься в ЄС або відновити тарифи та квоти на українські товари.
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"Домовились тільки за транзит"
??
Правоохоронці викрили понад 10 високопосадовців, причетних до схеми розкрадання коштів на експорті українського зерна - за оцінками БЕБ збитки бюджету становлять 5,2 млрд грн. https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/3/695675/
і хто х зелених уібанів допустив до цього???
назвіть....
бо продавати транзитне зерно польським зернотрейдерам не можна було
збитки на ринку обвалюють ціну
хто це, *****, зробив???
Я так не казав. Корупція в Україні породжена бідністю, бідність - недостатньо патріотичною владою, недостатньо патріотична влада - бідністю.
А щодо поляків, працював, мав з ними бізнес. Вони завжди дивляться, як урвати копійку, або переманити твоїх працівників, або вийти напряму на постачальників, рахують кожну твою копійку, скільки ти заробляешь, якщо "багато", то в будь який момент готові зробити так, щоб забрати собі цей прибуток.
Впевнений, і тут сталося саме так, умовою транзиту українцям поставили "співробітництво" з місцевими, більш того, ці місцеві полякі ще мабуть і транзит на себе хотіли перетягнути, тобто, стати посередниками, та от не втримались при такому посередництві продавати і на внутрішній ринок, взагалі, куди завгодно, аби гроші
Йди собі за руцьким ржавим коритом бовдуре!
Друг пізнається в біді. Дякуємо "братам полякам"
Поляки і інші держави правильно роблять - захищають свій ринок і своїх виробників, що тут не так???
А наші бариги хочуть сплавити куди завгодно при цьому в казну держави нічого не поступає. Ви не читали??? Хвалений зерновий коридор практично нічого не приніс доходів в державну скарбницю, все пішло "наліво", зелені крадії постарались. Тому я двома руками і ногами підтримую поляків. Нам пересічним що з того?? Та одні плюси, може сільгосппродукція подешевшає на вітчизняному ринку раз діти нікуди
Тому потрібно дивитися на це і розуміти, що нам зараз просто по дорозі.
Країна дурнів...
p.s. Тепер у МО є залізобетонна відмазка на яйця, то були яйця на експорт, тому і ціна така)))
Всі притомні люди давно вже зхрозуміли, що це зерно аж ніяк не українське, і гроші з його продажу йдуть куди завгодно але тільки не в Україну.
Не розумію, якого біса ми маємо переживати за міжнародних (знов мабуть g2) зернотрейдерів, які за безцінь здають наші природні ресурси НАШИМ ***** ВОРОГАМ, а гроші кладуть в кишеньку.
Як на мене, то той зерновий ******** давно треба було б закрити на хрін. І зернотрейдери хай лососнуть тунця замість обдирати країну у вогні війни, і тим більше ссяні араби з азіатами, які не підтримують нашу країну, а підтримують орків, хай пожеруть лайна замість нашого зерна, може порозумнішають.
- Нет. При этом никаких объективных причин для такого бездействия я не вижу. Все условия для полноценной борьбы с некачественными продуктами созданы. И в этом участвовало не только государство, но и различные общественные организации. В результате закон есть, но выполнять его никто не спешит, потому что государство, как обычно, не контролирует ситуацию на продуктовом рынке. А проверки если и проводятся, то только точечно, когда это кому-то выгодно.
Это фрагмент интервью напечатанный в газете факты
Как говорится, результат на лицо.