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Польща повністю заборонила ввезення зерна та іншої агропродукції з України

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

зерно

Польський уряд заборонив ввезення та транзит українського зерна та десятків інших видів сільськогосподарської продукції.

Про відповідне рішення повідомив очільник правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, передає RMF24.

За його словами, повний перелік заборонених для ввезення продуктів є у додатку до урядовому розпорядження.

"Сьогодні уряд прийняв постанову, яка забороняє ввезення до Польщі зерна, а також десятків інших видів продуктів харчування, я не можу їх всі назвати. Вони перераховані в додатку до цього розпорядження – від уже згаданого зерна до медової продукції, дуже-дуже багато чого", – додав він.

Очільник правлячої партії також додав, що Польща проведе загальну закупівлю українського зерна, яке вже є на польських складах та елеваторах, а також збереже субсидії для польських аграріїв.

"Ми є і залишаємося друзями та союзниками України без найменших змін. Ми будемо її підтримувати і робимо це зараз. Незважаючи на це, обов'язок кожної влади захищати інтереси власних громадян", – наголосив Качинський.

Він визнав, що якщо не заборонити ввезення збіжжя з-за кордону, то польські аграрії отримуватимуть збитки, і цим скористуються політичні опоненти, які використають незадоволення у суспільстві на майбутніх виборах.

Водночас у Міністерстві аграрної політики та продовольства України заявили, що шкодують щодо рішення Польщі про тимчасове обмеження експорту в та через територію Польщі (в тому числі транзитом) української аграрної продукції. 

"Рішення польської сторони протирічать нашим домовленостям. Мінагрополітики зі свого боку завжди з розумінням ставилось до ситуацій в польському агросекторі й оперативно реагувало на різного роду виклики. Тиждень тому ми погодили, що чотири культури: пшениця, кукурудза, насіння соняшника та ріпаку до 1 липня 2023 року йтимуть через Польщу лише транзитом. Цього тижня ми досягли низки домовленостей для розвитку взаємовигідного співробітництва в галузі сільського господарства та вирішення проблем логістики і погодили текст Меморандуму про взаєморозуміння", – нагадали у відомстві. 

У Мінагрополітики додали, що розуміють, що у польських фермерів склалась складна ситуація, проте наголошують, що найскладніша ситуація у фермерів України.

"В даний час, вирішення різного роду питань односторонніми кардинальними діями не прискорить позитивного вирішення ситуації...Зі свого боку пропонуємо: найближчими днями узгодити з польською стороною новий Меморандум про взаєморозуміння, який враховуватиме інтереси України та Польщі в дусі конструктивного надійного ефективного співробітництва для обох країн і належним чином врегулює питання транзиту сільськогосподарської продукції територією Польщі", – підкреслили в українському міністерстві.

Раніше прем'єр-міністри Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини звернулися до офіційного Брюсселя з проханням обмежити кількість українського продовольства, що надходить до ЄС: збіжжя, олійних культур, яєць, птиці та цукру.

Традиційні експортні маршрути України були заблоковані після повномасштабного вторгнення Росії. Польща та інші країни регіону запропонували допомогу в транзиті українського зерна на ринки третіх країн. Також ЄС скасував митні збори та імпортні квоти, щоби полегшити транспортування. Проте через проблеми з логістикою зерно накопичувалося, заполонивши ринки та знижуючи місцеві ціни.

Задля "припинення дестабілізації ринків" прем'єри п'яти країн пропонують Євросоюзу та Всесвітній продовольчій програмі Організації Об'єднаних Націй знайти рішення, яке гарантує, що українське зерно не лишатиметься в ЄС або відновити тарифи та квоти на українські товари.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+10
Домовились тільки за транзит, але ж зелені не були б собою, якби не захотіли наваритись за рахунок інших.
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15.04.2023 17:56
+10
насрати по правді на все ті маніпуляції з зерновим коридором і т.д.
Поляки і інші держави правильно роблять - захищають свій ринок і своїх виробників, що тут не так???
А наші бариги хочуть сплавити куди завгодно при цьому в казну держави нічого не поступає. Ви не читали??? Хвалений зерновий коридор практично нічого не приніс доходів в державну скарбницю, все пішло "наліво", зелені крадії постарались. Тому я двома руками і ногами підтримую поляків. Нам пересічним що з того?? Та одні плюси, може сільгосппродукція подешевшає на вітчизняному ринку раз діти нікуди
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16.04.2023 10:12
+6
вбиваєм не за язик, а за сморід кацапосвинячий.Май на увазі.
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16.04.2023 11:19
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Домовились тільки за транзит, але ж зелені не були б собою, якби не захотіли наваритись за рахунок інших.
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15.04.2023 17:56 Відповісти
"Польський уряд заборонив ввезення та транзит українського зерна та десятків інших видів сільськогосподарської продукції. Джерело: https://biz.censor.net/n3412352

"Домовились тільки за транзит"

??
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15.04.2023 20:18 Відповісти
Цікавий момент: імбіцили звинувачують українську сторону у тому, що польські(!) бариги, скуповували транзитну українську агропродукцію і продавали її по демпінговим цінам у себе на ринку. ****, це що має творитися у ваших пустих черепних коробках аби народити такий брєд???
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16.04.2023 07:54 Відповісти
Стоп. Як ви кажете за корупцію в Україні:" Якби люди не давали хабарів, то й корупцїї і не було." Так і тут: Якби українські бариги не продавали, то поляки б і не купували.
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16.04.2023 17:37 Відповісти
Цікавий момент: ЗЕ-імбіцили, як завжди, плутають грішне з праведним та роблять вигляд, що не розуміють - це українські трейдери-бариги (не плутати з українськими виробниками зерна) замість транзиту зерна в треті країни через Польщу. Словаччину, Болгарію, дають згоду на продаж зерна в країнах-транзитерах, щоб швидше зрубтити бабла та зекономити на логістичних ланцюжках, то в цьому винні на поляки, словаки та болгари (бо вони ж не примушують силоміць продавати їм українське зерно), а наші зерно-трейдери, які співпрацюють з ЗЕ-мародерами. Фірми зерно-трейдери з міл"ярдними обігами грошей вже нанесли збитків Україні на 5, 2 мільярдів гривень, зманіпулювавши разом з митниками документи при митному оформленні зерна під час відвантаження за кордон. А тепер вони ж нанесли черговий, вже репутаційний, удар по іміджу України. Бо домовлялися транзитувати зерно, а замість цього почали продавати його в країнах-транзитерах. Ху@ло в кремлі просто аплодує своїм оманським партнерам з ОПи, як вони нищать економіку України та нищать імідж нашої держави на міжнародному рівні.
Правоохоронці викрили понад 10 високопосадовців, причетних до схеми розкрадання коштів на експорті українського зерна - за оцінками БЕБ збитки бюджету становлять 5,2 млрд грн. https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/3/695675/
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17.04.2023 18:15 Відповісти
Ну що, синку...
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15.04.2023 20:27 Відповісти
синку в неньку.. не можем не нагадить.
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16.04.2023 07:58 Відповісти
прикольно зелені з поляками за транзит "домовились")
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15.04.2023 20:55 Відповісти
ну,
і хто х зелених уібанів допустив до цього???
назвіть....
бо продавати транзитне зерно польським зернотрейдерам не можна було
збитки на ринку обвалюють ціну
хто це, *****, зробив???
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15.04.2023 21:51 Відповісти
Поляки це і зробили, чи думаєте, зерно само по собі там опинилося, на ринку Польщі? Полякі як бачать де копійку урвати, відразу туди лізуть. І тут, будьте впевнені, без них не обійшлося. При чому, польский уряд розуміє, що з тим явищем боротися неможливо, тобто, проти своїх бариг, тому пішов шляхом тотальної заборони.
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15.04.2023 23:21 Відповісти
Стоп. Як ви кажете за корупцію в Україні:" Якби люди не давали хабарів, то й корупцїї і не було." Так і тут: Якби українські бариги не продавали, то поляки б і не купували. Українцям просто потрібно було підтримувати умови транзиту зера і ні заяких обставин не продавати зерно. От і обісрали своєю хитрожопістю всю Україну. Почекайте, ще недалеко ці часи, що поляки будуть гнати українських біженців з Польщі брудною мітлою.
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16.04.2023 17:42 Відповісти
"Як ви кажете за корупцію в Україні:" Якби люди не давали хабарів, то й корупцїї і не було."

Я так не казав. Корупція в Україні породжена бідністю, бідність - недостатньо патріотичною владою, недостатньо патріотична влада - бідністю.

А щодо поляків, працював, мав з ними бізнес. Вони завжди дивляться, як урвати копійку, або переманити твоїх працівників, або вийти напряму на постачальників, рахують кожну твою копійку, скільки ти заробляешь, якщо "багато", то в будь який момент готові зробити так, щоб забрати собі цей прибуток.
Впевнений, і тут сталося саме так, умовою транзиту українцям поставили "співробітництво" з місцевими, більш того, ці місцеві полякі ще мабуть і транзит на себе хотіли перетягнути, тобто, стати посередниками, та от не втримались при такому посередництві продавати і на внутрішній ринок, взагалі, куди завгодно, аби гроші
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21.04.2023 22:24 Відповісти
ніхто нічого не знає, проте всі коментують
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15.04.2023 23:24 Відповісти
Так, я не розуміюсь в цій темі, тому не буду коментувати, хто винен в цій ситуації. Але тут очевидний інший, більш гнітючий висновок: якби на Заході не розпинались, що Україну будуть підтримувати стільки, скільки потрібно… не будуть. Весняний контрнаступ просто мусить бути успішним. Інакше нам жопа
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16.04.2023 08:55 Відповісти
перенасыщенность сельхозпродукцией украины рынка ЕС показывает насколько мы богаты. приэтом масса людей в украине в состоянии нищеты. это говорит о громадном несправедливом распределении благ в украине.
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16.04.2023 01:02 Відповісти
А чого це ви такі багаті на розум і пишете назву України з маленької літери?
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16.04.2023 07:47 Відповісти
ага !! убей его.. и меня походу за росийску.
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16.04.2023 07:59 Відповісти
вбиваєм не за язик, а за сморід кацапосвинячий.Май на увазі.
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16.04.2023 11:19 Відповісти
в русском языке из за экономических трудностей связанных с войной. отменили заглавные буквы. теперь россия пишется с малой буквы.
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16.04.2023 09:01 Відповісти
Вітаю з сьогоднішньою реєстрацією на Цензорі.
Йди собі за руцьким ржавим коритом бовдуре!
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16.04.2023 11:15 Відповісти
это как сказать, скорее поляки сначала обеспечили внутренний рынок а потом гонят все на экспорт (как и должно быть в принципе в любой нормальной стране). а тут условно пришло еще столько же\половина чего то там- цены очевидно надо снижать, склады\перевозки дорожают и т.п. кому такое понравится (кроме кацапов, у которых все равно все сгниет и засрется)
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16.04.2023 23:06 Відповісти
"Польща повністю заборонила ввезення зерна та іншої агропродукції з України"

Друг пізнається в біді. Дякуємо "братам полякам"
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16.04.2023 07:46 Відповісти
Вельмишановний пане Gut, тут зовсім інша ситуація: я в Польші мешкаю з 2016 року у Вроцлаві , і от всі роки до 22 всі поля засівалися кукурудзою і ріпаком, а в 2022 році, як почалася війна( будь вона трижди проклята) все що можна засіяли пшеницею. Поляки пам'ятають до сих днів совєти, і що тут робилось при комуністах! Такі речі розказують, що просто жах. І кажуть про нас, що ми дуже мужній народ!!!
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16.04.2023 20:03 Відповісти
насрати по правді на все ті маніпуляції з зерновим коридором і т.д.
Поляки і інші держави правильно роблять - захищають свій ринок і своїх виробників, що тут не так???
А наші бариги хочуть сплавити куди завгодно при цьому в казну держави нічого не поступає. Ви не читали??? Хвалений зерновий коридор практично нічого не приніс доходів в державну скарбницю, все пішло "наліво", зелені крадії постарались. Тому я двома руками і ногами підтримую поляків. Нам пересічним що з того?? Та одні плюси, може сільгосппродукція подешевшає на вітчизняному ринку раз діти нікуди
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16.04.2023 10:12 Відповісти
згоден, вони свій ринок охороняють, а ми маємо взяти з них приклад і свій також захищати, бо як кажуть: "Брат братом, сват сватом, а гроші не рідня". пояснюю на кацапській мові: "дружба дружбою, а табачок врось"...

Тому потрібно дивитися на це і розуміти, що нам зараз просто по дорозі.
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16.04.2023 11:25 Відповісти
Зате у нас ціни ростуть в геометричній прогресії. Це як з електроенергією, навіщо продавати українцям за доллар, якщо є можливість продавати європейцям за 10 євро.
Країна дурнів...
p.s. Тепер у МО є залізобетонна відмазка на яйця, то були яйця на експорт, тому і ціна така)))
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16.04.2023 11:33 Відповісти
Пане Vladislav, я з Вами не згодна ціни зрівнялись з польскими. Не знаю як з електрикою , а от з вугіллям так ціла проблема, на мій будинок потрібно 2 тони по ціні 4 тисячі за тону+ 1200 злот треба заплатити податку. 10 тис злот.
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16.04.2023 20:10 Відповісти
Задовбала вже конкретно ця тема.
Всі притомні люди давно вже зхрозуміли, що це зерно аж ніяк не українське, і гроші з його продажу йдуть куди завгодно але тільки не в Україну.
Не розумію, якого біса ми маємо переживати за міжнародних (знов мабуть g2) зернотрейдерів, які за безцінь здають наші природні ресурси НАШИМ ***** ВОРОГАМ, а гроші кладуть в кишеньку.
Як на мене, то той зерновий ******** давно треба було б закрити на хрін. І зернотрейдери хай лососнуть тунця замість обдирати країну у вогні війни, і тим більше ссяні араби з азіатами, які не підтримують нашу країну, а підтримують орків, хай пожеруть лайна замість нашого зерна, може порозумнішають.
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17.04.2023 09:34 Відповісти
- То есть после вступления в силу закона, расширяющего полномочия Госпотребслужбы, количество проверок с ее стороны совсем не увеличилось?

- Нет. При этом никаких объективных причин для такого бездействия я не вижу. Все условия для полноценной борьбы с некачественными продуктами созданы. И в этом участвовало не только государство, но и различные общественные организации. В результате закон есть, но выполнять его никто не спешит, потому что государство, как обычно, не контролирует ситуацию на продуктовом рынке. А проверки если и проводятся, то только точечно, когда это кому-то выгодно.
Это фрагмент интервью напечатанный в газете факты
Как говорится, результат на лицо.
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17.04.2023 11:58 Відповісти
30% зерна притримати в ******** сховищах-ціна підніметься як в африці почнеться голод.30% пустити на корм тваринам-мясо можна довше зерна зберігати.30% переробити на спирт-пальне.А 10% подарувати США з умовою самовивозу 6м флотом.
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17.04.2023 15:46 Відповісти
 
 