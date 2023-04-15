"Яндекс", донька Шойгу та російські спортсмени: Зеленський запровадив санкції проти майже 700 компаній та осіб (оновлено)
Новини БізнесЦензор Влада
Президент Володимир Зеленський двома указами ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 15 квітня про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.
Відповідні укази №227/2023 та № 228/2023 оприлюднили на сайті Офісу президента.
Перший указ запроваджує санкції щодо 351 людини та 254 компанії. Під санкції потрапили компанії, які надають послуги в галузі інформаційних та цифрових технологій, виробники інтегральних схем, пов'язані з ринком інформаційних технологій. Зокрема, "Яндекс", "Компанія ВК", "Рамблер", ТОВ "Газпромнафта-цифрові рішення", "РТ-Інвест транспортні системи", "Група компаній "Іннотех", АТ "Ікс-Холдинг" і "Софтлайн трейд".
Другий указ вводить санкції проти 87 осіб, серед них – є російські спортсмени. Зокрема, плавець Антон Чупков, гімнаст Артур Далалоян, фігуристи Ілля Авербух, Марк Кондратюк, гімнастки Вікторія Лістунової та Світлана Хоркіна. Також обмеження застосували щодо доньки міністра оборони РФ, президентки федерації тріатлону країни Ксенії Шойгу, міністра спорту і туризму Білорусі Сергія Ковальчука та українського підприємця Сергія Гаврильчука.
Будь ласка, зачекайте...
Начебто, Зеленський запровадив санкції проти "VK", "Яндекса" та "Рамблера"
але там, навпаки, вилучити позиції давнішіх санкцій. Это покруче Оруелла.
82
Закрите акціонерне товариство
"Завод ім. Козицького" (Закрытое акционерное общество "Завод
им. Козицкого", Close joint-stock company "Plant named after Kozitskii"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 1027800507932, ідентифікаційний номер платника податків - 7801096875. Місцезнаходження юридичної особи: 199178, Російська Федерація,
м. Санкт-Петербург, 5-та лінія Василівського острова, буд. 70 (199178, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, 5-я линия Васильевского острова, д. 70).
171
Акціонерне товариство "СіСофт" (Акционерное общество "СиСофт", Joint-Stock Company "Sisoft", "CSoft"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 1037719009085, ідентифікаційний номер платника податків - 7719266637. Місцезнаходження юридичної особи: 107031, Російська Федерація,
м. Москва, вул. Рождєствєнка, буд. 5/7, будова. 2, пов. 3, прим. V, к. 4, оф. 30 (107031, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, строение 2, эт. 3, пом. V, к. 4, оф. 30).