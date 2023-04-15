Нацбанк очікує пожвавлення економіки та уникнення падіння реального ВВП в цьому році

Національний банк очікує, що українська економіка й надалі пожвавлюватиметься та цьогоріч вдасться уникнути падіння реального ВВП.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що у 2022 році реальний валовий внутрішній продукт скоротився на 29,1%. Це найглибше річне падіння економіки за всю історію України.

Основною причиною падіння ВВП Нацбанк називає повномасштабну війну та пов'язані з нею наслідки. Йдеться, зокрема про окупацію територій, руйнування інфраструктури та виробничих потужностей, блокаду чорноморських портів і розрив логістичних зв’язків, масштабну міграцію.

Це все призвело до різкого скорочення споживчого попиту, інвестиційної діяльності, експорту та врожаїв.

Найбільших втрат економіка зазнала в перші місяці повномасштабної війни. Вже в першому кварталі 2022 року падіння економіки сягнуло 14,9%. Це стало наслідком не лише повномасштабного вторгнення з 24 лютого, а й значного зростання ризиків напередодні, що негативно позначилося на ділових та споживчих настроях.

У другому кварталі 2022 року реальний ВВП скоротився на 36,9% у річному вимірі. Проте успіхи армії, а також антикризові заходи Нацбанку та уряду за підтримки міжнародних партнерів дали змогу поступово стабілізувати макроекономічну ситуацію.

Завдяки релокації підприємств, переорієнтації низки видів діяльності на воєнні потреби, звільнення територій та відкриття "зернового коридору" дозволило сповільнити падіння реального ВВП у третьому кварталі до 30,6% у річному вимірі.

Утім, наприкінці року відновлення економіки перервалося через наслідки масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру, які призвели до суттєвого дефіциту електроенергії в Україні.

Дефіцит електроенергії призвів до поглиблення падіння ВВП у четвертому кварталі – до 31,4% у річному вимірі.

Утім, фактичне падіння економічної активності у 2022 році було меншим за прогнози багатьох організацій на початку повномасштабного вторгнення, а також кращим за оцінки Національного банку, наголошує регулятор.

На початку 2023 року економіка повернулася до відновлення завдяки значно ліпшій ситуації в енергетиці, подальшому пристосуванню бізнесу та населення до умов війни та міжнародній підтримці.

"Очікується, що економіка і надалі пожвавлюватиметься та в поточному році вдасться уникнути падіння реального ВВП. Поліпшенню очікувань серед іншого сприятимуть заходи НБУ із забезпечення макрофінансової стабільності та зниження інфляції, яке триватиме і надалі", – підкреслили в НБУ.

Водночас регулятор зауважує, що відновлення економіки залишатиметься стриманим через воєнні дії, що тривають, та високі безпекові ризики.