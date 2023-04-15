Франція, Німеччина та Велика Британія нададуть Україні додаткової підтримки на понад $5 мільярдів, – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за результатами Spring Meetings у Вашингтоні, Україні вдалося домовитися про додаткову підтримку від Франції, Великої Британії та Німеччини на суму понад $5 млрд.

Про це він заявив журналістам під час брифінгу у Вашингтоні.

"За результатами перемовин з міністрами фінансів країн Великої Сімки в межах Spring Meetings отримали запевнення у додатковій підтримці України на суму більше 5 млрд доларів. Зокрема, домовилися про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною та Великою Британією", – зазначив очільник уряду.

Крім того, Швейцарія надасть Україні 1,8 млрд франків протягом наступних шести років, а Данія створює спеціальний фонд і планує наповнити його на 1 млрд євро.

Додаткову підтримку Україні також нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди.

"Все це допоможе нам перемогти та забезпечити стійкість нашої економіки", – підкреслив Шмигаль.