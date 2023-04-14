Суд скасував стягнення коштів із "Приватбанку" на користь колишніх власників

Верховний Суд скасував незаконні рішення судів Дніпропетровської області про стягнення з "Приватбанку" коштів на користь пов’язаної з ексвласниками особи.

"Верховний Суд 12 квітня 2023 року задовольнив касаційну скаргу "Приватбанку" та скасував незаконні рішення судів Дніпропетровської області про стягнення з державного банку коштів на користь пов'язаної з колишніми власниками "Приватбанку" особи", – сказано в повідомленні банку, передає Укрінформ.

Зазначається, що ця справа розглядалася судами з 2017 року, її предметом було оскарження залучення грошових коштів пов'язаної з колишніми власниками "Приватбанку" особи до операції bail-in, яка була здійснена на виконання положень закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" в процедурі націоналізації "Приватбанку" в 2016 році.

Верховний Суд погодився з аргументами "Приватбанку" про те, що позивач не спростовував факт своєї пов'язаності з ПАТ КБ "Приватбанк", а списання грошових коштів із рахунків позивача було здійснено за наявності для цього відповідної правової підстави, якою є договір про придбання акцій, укладений уповноваженою особою Фонду від імені позивача як його представником на виконання вимог закону.

У банку нагадали, що в 2016 році, коли загалом порятунок "Приватбанку" коштував державі 155 млрд грн, саме завдяки операції bail-in статутний капітал "Приватбанку" вдалося збільшити майже на 29,4 млрд грн. Однак, незважаючи на беззаперечну законність цієї процедури, деякі повʼязані з колишніми власниками та топ-менеджментом банку особи вже роками штурмують українські суди в надії відібрати у "Приватбанку", а відтак у держави, мільярди гривень.

Так, наразі на розгляді Верховного Суду перебуває ще дві подібні справи, в яких Дніпровський апеляційний суд також ухвалив рішення про стягнення з банку коштів. Це, зокрема, справа за позовом Боголюбової О. Л. (ексдружини одного з колишніх кінцевих бенефіціарних власників Боголюбова Г. Б.), на користь якої 27 липня 2022 року тим самим Дніпровським апеляційним судом із державного "Приватбанку" стягнуто грошові кошти на загальну суму понад 669 млн грн, та справа, рішенням судів Дніпропетровської області в якій стягнуто з банку на користь пов'язаної з колишніми власниками "Приватбанку" особи кошти в розмірі понад 24 млн грн.