Російські технологічні компанії погрожують звільняти працівників, що втекли за кордон, – ЗМІ

Найбільший оператор мобільного зв’язку в Росії – МТС – заборонив своїм співробітникам працювати віддалено з-за кордону, якщо вони не повернуться в країну, їх звільнять.

За даними джерел російського видання "Спектр" в компанії, віддалений доступ до корпоративних ресурсів для співробітників буде обмежений у червні. В результаті вони не зможуть користуватися своїми обліковими записами, а отже працювати.

"Їм запропоновано повернутися до Росії. Інакше договір із ними буде розірвано", – пояснив співрозмовник видання.

Інше джерело уточнило, що керівництво МТС ухвалило це рішення ще у березні, а вимоги торкнутися всіх підрозділів.

Раніше російська VK Group також заборонила співробітникам працювати з-за кордону і вимагає від них повернути в Росію або звільнитися. В компаній пояснили це тим, що співробітники мають "перебувати в одному контексті з користувачами та розуміти їхні потреби".

Пізніше стало відомо, що "Яндекс" також відмовився від віддаленого формату роботи для співробітників і перевів усіх на "гібридний режим" – тепердва-три дні на тиждень необхідно з'являтися в офісі. Однак "Яндекс" дозволив відвідувати офіси за межами Росії: у Казахстані, Вірменії, Сербії, Туреччині, Китаї, США, Ізраїлі, Нідерландах тощо.

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Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року голова Мінцифри РФ Максут Шадаєв розповідав, що за дві хвилі від'їзду ІТ-фахівців країну залишили понад 100 тис. осіб, або до 10% співробітників ІТ-компаній, які втікали від оголошеної в Росії мобілізації.

В австрійській дослідницькій організації Complexity Science Hub Vienna підраховували, що Росію міг залишити кожен четвертий (23%) провідний IT-фахівець.