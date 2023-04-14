"Укрнафта" повністю погасила податковий борг
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"Укрнафта" сплатила 6,9 млрд грн податків до державного бюджету, тим самим повністю погасивши податкову заборгованість.
Як розповів директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький, ця сума становить близько 2,7% надходжень до зведеного державного бюджету (платежів, що контролюються ДПС), які в першому кварталі 2023 року становили 253,2 млрд грн.
"Ми повністю погасили заборгованість зі сплати податків і системно сплачуємо поточні платежі. На сьогодні "Укрнафта" не має прострочених зобов'язань перед податковою", – сказав Корецький.
Раніше повідомлялося, що "Укрнафта" завершила перший квартал 2023 року з чистим прибутком у розмірі 4,3 млрд грн. Цей показник дорівнює чистому прибутку, отриманому компанією в мирному 2020 році (4,3 млрд грн.) та майже вдвічі перевищує результат за весь 2021 рік – 2,4 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Перевіряти державні установи щодо податків, це просто задоволення.
Вони їх ніколи не уникають, навіть якщо ПДВ перетворюється на податок з обігу.
Бо немає сенсу. Це ж з кармана в карман перекласти.
А от перевіряти державні підприємства щодо витрат по тендерах, це вже зовсім інше.