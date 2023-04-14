Влада Дніпра купила майже 300 безпілотників Mavic за 60 мільйонів

Комунальне підприємство "Інфо-Рада-Дніпро" Дніпровської міської ради 10 квітня за результатами тендеру замовило фірмі "КРП-3" різних безпілотників на 61 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами договорів, до 14 квітня у Дніпро поставлять два безпілотні авіаційні комплекси Кажан Е620 по 995 тис. грн кожен, а також 140 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise по 209 тис. грн і 145 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise по 208 тис грн. Квадрокоптери купують із портативними зарядними станціями, додатковими акумуляторами і пропелерами.

У січні "Інфо-Рада-Дніпро" вже замовляла безпілотники Кажан Е620 прямо у виробника "Реактивні дрони" по 590 тис. грн, але тоді їхня комплектація відрізнялась.

Що ж до квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise, то замовили їх новіший варіант, якого немає в українських інтернет-магазинах. Наявний варіант CP.EN.00000411.01 нині продається по 125-170 тис. грн за штуку. Портативну зарядну станцію Jackery Explorer 1000 Pro продають по 19-61 тис. грн, комплект акумуляторів – по 24-38 тис грн, а комплект пропелерів – по 1-2 тис грн.

Єдиним конкурентом переможця тендера була дніпровська фірма "Кисет", якою зараз володіє та керує Ігор Мікшун. Вона пропонувала на 9% нижчу ціну (56 млн грн), однак її відхилили, бо вона не усунула недоліки пропозиції.

Фірма "КРП-3" була створена в Дніпрі у 2020 році під назвою "Бухгалтер Партнер" із бухгалтерським КВЕДом. Тоді нею володіла і керувала Ольга Трегубова. Однак у лютому 2023 році фірму переоформили під новою назвою "КРП-3" у смт. Покровське на нового директора Олексія Сукача з основним видом діяльності "Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням".

У квітні "КРП-3" отримала два підряди "Інфо-Рада-Дніпро" щодо акумуляторів на 10 млн грн і ноутбуків на 3 млн грн. Ціни ноутбуків відповідали ринку.

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Як повідомлялося, на початку січня Кабінет міністрів України дозволив на період дії воєнного стану ввозити безпілотні літальні апарати від донорів без оформлення гарантійних листів.

Раніше ряд відомих волонтерів закликали спростити ввезення в Україну цивільних дронів Mavic для військових. Вони пояснювали, що влада ЄС та США розглядає дрони на кшталт "мавіків" як цивільний виріб. Натомість Українська служба експортного контролю вважає їх виробом подвійного призначення і через це волонтерам, які їх завозять, "доводиться збирати величезну кількість дозвільних документів".

Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков висловив сумнів, що "все так погано" із ввезенням в Україну цивільних дронів Mavic. До того ж міністр закликав "не ідеалізувати "мавіки", додавши, що Міноборони їх офіційно не закуповує.