"Українське Дунайське пароплавство" розпочинає повну модернізацію суховантажних суден

На Кілійському суднобудівно-судноремонтному заводі, який є структурним підрозділом ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство", розпочалися підготовчі роботи на суховантажі "Капитан Бабкин" – першому з чотирьох суден пароплавства, що пройдуть глибинну модернізацію.

"Учора майже увесь день на Кілійському заводі. Разом із директором Олександром Бондаренко оглянули корпус теплохода "Капитан Бабкин". Це одне з чотирьох самохідних суден, що мають пройти глибинну модернізацію та заміну двигунів. Попередній висновок фахівців – корпус зберігся досить непогано й може прослужити ще дуже багато років. Це означає, що повна модернізація судна з заміною двигунів є економічно виправданою", – повідомив в.о. генерального директора УДП Дмитро Москаленко.

Наразі вже триває процес зачистки "Бабкина": демонтується внутрішня начинка – валолінії, гвинторульовий комплекс. На базі старого корпусу буде фактично побудоване нове сучасне судно з автоматизованою системою управління, потужними та економічними двигунами, комфортними умовами для перебування екіпажу.

"Плануємо частину робіт виконати в Україні, іншу – на верфі, де судна були збудовані. На наступному тижні запланована зустріч з нашими європейськими партнерами, під час якої будуть узгоджені конкретні рамки проєкту", – зазначив Москаленко.

Також, за його словами, із керівництвом заводу обговорили хід підготовки до будівництва барж SLG. Корпуси ліхтерів зачищаються та ремонтуються. До початку розрізання суден-донорів майже все готове.

"Щоб все встигнути й усе охопити, потрібно провести реконструкцію сліпу. Тендер на проєкт реконструкції вже проведений. Роботи мають початися ще цього року", – додав Москаленко.

Він додав, що розглядаються також і плани ремонту кранового господарства.