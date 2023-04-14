Скільки українські біженці в Польщі збираються витратити на Великдень, – дослідження

Понад половина біженців з України, які перебувають у Польщі, мають намір витратити на Великдень цього року від 101 до 300 злотих (880-2600 грн).

Як свідчить опитування "Воєнні біженці з України. Великдень у Польщі", проведене Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету, майже 1/4 українських біженців, які перебувають у Польщі (24%), не планують святкувати Великдень, а більш ніж половина респондентів (55%) мають намір витратити не більше 300 злотих (2600 грн) на великодні покупки та подорожі. Лише кожен п'ятий біженець (21%) декларує більші витрати, передає Укрінформ.

Згідно з дослідженням, серед страв традиційної польської кухні, яким надають перевагу біженці, найчастіше згадуються голубці (37%) та український борщ (36%). Крім того, 30% респондентів зізналися, що їм найбільше подобається традиційний польський кислий житній суп журек, який менш відомий в Україні. До п’ятірки страв, які найчастіше обирають українські в Польщі також увійшли сирник (27%) і яблучний пиріг (шарлотка, 24%).

"Серед найсмачніших страв громадяни України на перших двох місцях вказують ті страви, які також є українською кухнею, тобто голубці та український борщ. Третє місце – типово польський суп журек", – розповів операційний директор Міграційної платформи EWL Рафал Мруз.

Дослідження "Воєнні біженці з України. Великдень у Польщі" було проведено 23-28 березня 2023 року в різних містах та регіонах Польщі, зокрема Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську та інших містах. У дослідженні взяли участь 400 громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Раніше повідомлялося, що в 2023 році вартість великоднього кошика для родини з чотирьох осіб в Україні становитиме 1208,78 грн, що на 24,4% дорожче, ніж торік (972 грн).