Польща вже надала Україні військової допомоги на 3 мільярди євро, – Дуда

Військова допомога Польщі для України станом на сьогодні оцінюється у близько 3 млрд євро.

Як заявив президент Польщі Анджей Дуда під час спільної пресконференції у Відні з президентом Австрії Александером ван дер Белленом, Польща зараз зі свого арсеналу передає Україні літаки МіГ-29, передає Укрінформ.

Дуда висловив задоволення з приводу того, що Австрія підтримує рішення щодо передачі захисникам України літаків, які Варшава колись отримала від Німеччини.

"Ми передаємо Україні різні види зброї, починаючи від САУ Krab і ПЗРК Piorun, аби дати можливість захисникам України ефективно відбивати російську агресію. Ця допомога, враховуючи наші можливості, є величезною: ми оцінюємо, що на даний момент вона становить близько 3 млрд євро", – наголосив польський лідер.

Він підкреслив, що у Варшаві прекрасно усвідомлюють: якщо російську агресію не буде припинено, то в майбутньому вона становитиме загрозу також для Польщі та східної Європи.

"Відтак, у нас є відчуття, що сьогодні українці насправді захищають Європу, захищають і нашу країну. Тому, ми вважаємо природним військову підтримку України", – підкреслив Дуда.

Дуда також зазначив, що Польща стала енергетично незалежною від Росії на 100% і допомагає це робити іншим сусідам.