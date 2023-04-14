Польща вже надала Україні військової допомоги на 3 мільярди євро, – Дуда
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Військова допомога Польщі для України станом на сьогодні оцінюється у близько 3 млрд євро.
Як заявив президент Польщі Анджей Дуда під час спільної пресконференції у Відні з президентом Австрії Александером ван дер Белленом, Польща зараз зі свого арсеналу передає Україні літаки МіГ-29, передає Укрінформ.
Дуда висловив задоволення з приводу того, що Австрія підтримує рішення щодо передачі захисникам України літаків, які Варшава колись отримала від Німеччини.
"Ми передаємо Україні різні види зброї, починаючи від САУ Krab і ПЗРК Piorun, аби дати можливість захисникам України ефективно відбивати російську агресію. Ця допомога, враховуючи наші можливості, є величезною: ми оцінюємо, що на даний момент вона становить близько 3 млрд євро", – наголосив польський лідер.
Він підкреслив, що у Варшаві прекрасно усвідомлюють: якщо російську агресію не буде припинено, то в майбутньому вона становитиме загрозу також для Польщі та східної Європи.
"Відтак, у нас є відчуття, що сьогодні українці насправді захищають Європу, захищають і нашу країну. Тому, ми вважаємо природним військову підтримку України", – підкреслив Дуда.
Дуда також зазначив, що Польща стала енергетично незалежною від Росії на 100% і допомагає це робити іншим сусідам.
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