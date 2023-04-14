Антикорупційний суд повторно відмовився продовжити розслідування у справі про премії Коболєва
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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) залишив без розгляду повторне клопотання про продовження термінів досудового розслідування за підозрою колишнього голови правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрія Коболєва в отриманні премії, яка перевищувала встановлені законодавством обмеження.
Антикорупційний суд повторно відмовився продовжити розслідування у справі про премії КоболєваВідповідне рішення суд ухвалив у п’ятницю, 14 квітня, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Відмовити у задоволенні клопотань захисників... Залишити без розгляду клопотання старшого детективу НАБУ про продовження терміну досудового розслідування у кримінальному провадженні", – сказала суддя.
Захисник підозрюваного Олексій Носов уточнив, що після цього справу мають передати до суду.
"Суд залишив без розгляду повторне клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування. Через 10 хвилин після цього нам вручили повідомлення про завершення досудового розслідування, та відкриття матеріалів досудового розслідування. Слідство по справі Андрія Коболєва завершено. Тепер попереду ознайомлення з матеріалами справи та або обвинувальний акт, або закриття справи", – написав він у Facebook.
Як повідомлялося, 12 квітня ВАКС вже відмовився продовжити строки розслідування справи про премії Коболєва. Строки слідства у ній спливають 19 квітня.
Однак прокуратура вирішити направити до ВАКС повторне клопотання про продовження строків розслідування. У НАБУ пояснили, що після першого звернення до суду детективи вилучили нові документи та інформацію, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме – електронне листування осіб, залучених до ініціювання, погодження та виконання рішення про виплату премій голові, членам правління та працівникам НАК "Нафтогаз України" у зв’язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі.
Нагадаємо, 19 січня детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).
Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. Таким чином, протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229,25 млн грн, стверджує слідство. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) спочатку відмовився обирати запобіжний захід для Коболєва, але апеляційна палата визначила для нього заставу у розмірі 229 млн грн. Однак, було зібрано та сплачено лише орієнтовно половину від цієї суми. Своєю чергою Коболєв стверджував, що не може внести заставу самостійно, оскільки його рахунки заблоковані.
Тим часом строк дії цього рішення сплив. При повторному розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу ВАКС відмовився взяти під варту та збільшити розмір застави для колишнього голови "Нафтогазу України" Андрія Коболєва, однак зобов’язав його носити електронний браслет. Це рішення також оскаржується у апеляції.
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Але з початком цієї справи тут на сайті хтось зробив допис про те, що справу почали після 2019 року з поверненням до владних структур про-руснявих діячів.
Це була своєрідна помста русні Коболєву за те що під його керівництвом Нафтогаз Україна виграла справу проти Газпрома в міжнародному суді (з виплатою 3 млрд $ Україні).
Цей прециндент мав погані для Газпрома наслідки - інші країни також почали подавати в суд на Газпром і вигравати справи. Вся їхня корупційна кормушка для західних політиків почала рушитись.
Тому вони дуже злі і через своїх агентів в Україні хочуть наказати тих хто їх так побив.
Я не знаю всіх умов контракту Коболєва з Нафтогазом, але в західній практиці, для заохочування керівників, ставлять умови в трудових контрактах про преміальні виплати за різні перемоги і збільшення прибутків в державних компаніях. Це робиться для того щоб на державних підприємствах працювали досвідченні профессіонали, а не схематозники що думають тільки про відкати і як наживитись.
Такщо людина яка повернула державі мілліарди, на мою думку, може заслуговувати на кілька мілліонів.
До речі в США також є такі правила - якщо людина повідомила про фінансові махінації то вона заслуговує на якийсь процент від повернутих державі грошей.
Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.
человек работал за 1млн.грн, зарубежные адвокаты были наняты не за личные деньги. надо было сразу договариваться работаю бесплатно, за свои деньги найму адвокатов, но если выиграю, то мне 1% от выиграша.
А так работало много людей, за счет налогов - но премию получили не все.
И премию вроде выписали, еще до того как россия физически заплатила деньги - а могла ведь и не заплатить.
Вместо денег мог бы взять акциями, почемуто глава Apple заработал всего 3млн за год, а 90 млн в виде акций. Т.е. не оббирают компанию, изымая живые деньги.
А тут только деньгами, которых еще нет, и сразу перевел деньги в США.
С таким подходом, будет - договорился за выплату репараций, но мне 1%, договорился за кредиты на восстановление, но мне 1%
Закон про обмеження премій чиновникам з'явився в 2020 році. Коболєва судять саме по ньому, хоча премію він отримав в 2018. При чому судять за курсом долара 2022. Тобто абсолютно трешова, протизаконна фігня.
Це окрім того, що його судять за те, що нібито він сам собі премію виписав, хоча це неможливо, оскільки премію виписувати в 2018 могла лише міжнародна наглядова рада, тобто премію Коболєву виписував в тому числі радник Байдена. Дивно чому проти нього не відкрита кримінальна справа?
https://reyestr.court.gov.ua/Review/109368038
Никто не оспаривает, что на момент получения премии - было ограничение по размеру, вот этому
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/859-99-%D0%BF/ed20170627#Text
Т.е. у государства украли 230млн.грн (это разница между максимальной премией по закону и полученными 10млн.баксов) - осталось довести кто сделал, умышленно или нет.
В суде установлено, в 2017 году - премии выплачивались согласно ограничений. Т.е. про это ограничение было известно.
Но после выиграша в Стокгольме, решили выплатить премии на 1%, около 47млн.долларов.
Глава правления (Коболев), должен был созвать правление по этому поводу, и результат направить в наглядову раду, которая утвердила эту премию.
Решение правления в суд не было предоставлено - Нафтогаз ответил, что оно потерялось. Както странно, что такое могло потеряться - и теперь непонятно Коболев или правление, решило выделить премию, которое направили для утверждения в наглядову раду.
В решении наглядовой рады, было сказано, что руководитель (Коболев), может сам распределить 1% между сотрудниками - распределил 50% себе, чем нарушил закон о максимальной премии на 230млн.грн.
Судом установлено, что дело в Стокгольме вело три юридические фирмы, норвежская, швейцарская, и одна украинская. Норвежской было заплачено 35млн. евро.
Согласно закону о премиях - они выплачиваются за личный вклад. Никто из Нафтогаза лично не участвовал в деле. Коболев сказал, что его участие - это подпись об оплате услуг юридической фирме, и этого достаточно чтобы признать личный вклад. Т.е. человек имея формально право подписи - считает это достаточным личным вкладом, чтобы получить премию, да еще в разы большую чем по закону.
Защита Коболева хочет свести все, что "успешным" руководителям надо платить соответственно.
Суд сравнил оплату в ЕС в нефтегазовых компаниях со средней зарплатой в стране.
Оказалось в ЕС эта разница в 21 раз, в Украине в 126 раз. Поэтому зарплата в 1 041 000 грн в месяц, плюс до 3х премий в размере зарплаты за квартал, та до 24х премий за год - это достойная оплата труда. Итого до 4х годовых зарплат ~50млн.грн в год. В ЕС размер премий не превышает 100% зарплаты.
Поэтому суд считает, достойными и справедливыми эти условия оплаты.
Судом установлено, что выплата премии произошла, не по факту получения денег по решению суда от россии, а за счет средств Нефтегаза.
Банальная жадность, незнание законов (о размере премии) или надежда, что все нарушюат, и мне можно.
Руководители других госкомпаний - также любят сами себе выписывать премии, но не нарушают размеры - этот нарушил, обнаружили, поэтому все выглядит законно - надо вернуть 230млн.грн и отвечать.
Може у звітності відображається сукупна винагорода для всіх, котра не суперечила закону, а от індивідуальний розподіл (більше 50% - керівнику) - порушило закон, на що вказала аудитирська служба.
Олігархи мали просту як лопата схему, але дієву і надприбуткову. Через договорняки із керівництвом нафтогазу(за протекції найвищого керівництва державу) олігархи, насамперед Коломойський і Фірташ купували у нафтогазу ресурси нижче за ринкову ціну, а збували за ринковою, а касову нестачу нафтогазу покривали із бюджету, тобто із карманів громадян.
Так із Коболевим хочуть розправитися не лише русня, а й наші олігархи.
Вже не пам'ятаю в якому році чи в 2020 чи 2021 суд дозволив не сплачувати Фірташу борг майже у 60млрд гривень.
Все інше - лірика.
Якби він вкрав і втік, як всі зелені падли це роблять, то ніхто б його не шукав. Але якщо він зали шився і показав, що можна жити чесно і не красти, то треба їх пресувати.
Щоб ви здохли, зелені падлюки!
а потім прийшли зелені, нафтогаз став збитковим, при тому що ціну на газ для населення не зменшили, от така от ***** зелені малята.
Ознайомтесь із висновком Держаудитслужби за його керівництва. Лише за період ледь більше року в держбюджет було не доплачено більше 70млрд. грн. дивідендів, замість інвестицій у збільшення газовидобутку не за призначенням були спущені більше 200 млрд. грн., отриманих Нафтогазом за завищеними у 10 разів тарифами з перепродажу газу, за злочинними схемами з контрагентами створено величезну, вірогідно, що безнадійну, дебіторську заборгованість для покриття збитків від якої Україна з держбюджету виплатила Нафтогазу.
Плюс нанятая была норвежская компания Wikborg Rein Advokatfirma, которая вела это дело в суде за 10 млн
Потом когда россия не хотела выплачивать еще 14 млн - для принудительного взыскания
В итоге этой фирме с 2014 года заплатили около 50млн евро
Путем взаимозачетов с газпромом - сумма выплаты уменьшилась с 4.6млрд до 2.5млрд
Премия была выписана в 2018 году, в 1% от суммы 4.6млрд, и до реального получения 2.5 млрд в конце 2019 года от россии
Заплатить иностранным юристам, это понятно - они взялись и сделали дело.
Но получить премию, когда денег нет - это перебор, если 2.1млрд решили зачесть в виде газа от газпрома - то и премия должна быть в виде газа.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/109368038
Ніхто не оспорює, що розмір премії перевищив дозволений розмір на 230млн.грн.
Рішення суду, без реального виконання - це ще не перемога.
Колишне керівництво ЮКОСа виграло у росії 50млрд. - вже більше 20 років, змушують виконати рішення суду. Перемога - чи ще ні?
Коли виплатять грошима - тоді і премія, тільки в межах закону.
Зазвичай, якщо людина звільняється раніше - то не отримує премії. Хоча це можливо прописати в контакті - отримання після звільнення.
Суд встановив, що жоден керівник/робітник нафтогазу - не приймав участі у судовій справі.
Приймали тільки міжнародні найняті юридичні компанії, послуги одної становили 35млн.євро.
Згідно постанови КМУ - премії виплачуються за особистий внесок
На думку керівника, підпис про оплату послуг - є доказом особистого внеска у справу.
За що тоді встановлена зарплата у розмірі 1 041 000 грн на місяць, та премії - загалом 50млн.грн на рік?
Чи за підпис треба окремо доплачувати?я
Тоді суд'ям, митникам, податківцям, поліцейським, депутатам, КМУ, президенту - треба також виписувати премії у відсотках за підписи - так як вони формують бюджет країни.
Наглядова рада, дозволила керівнику розподілити премію між всіма робітниками нафтогазу.
Розподілив - 50% собі за підпис, чим порушив вимогу щодо максимально допустимого розміру премії.
Зараз, шукають хто саме винен, що премія у керівника на 230млн більше дозволеної.
Нафтогаз "загубив" рішення правління, котре затверджувало розподіл премії.
Женат. Имеет двоих сыновей.
Для начала мог бы показать - где его сыновья, инвалиды или нет, имеют ли бронь и почему.
Учитывая, работу в комитете по обороне ВР и юридическое образование - озаботиться, на каком основании выпускают за границу артистов (в частности Квартал 95), почему в указе президента нет ограничений на выезд, а есть копия ст.64 Конституции "можуть бути обмежені" - тобто может да, может нет, кем не понятно.
Объяснить как такая формулировка, попала на подпись президенту.
В итоге непонятно - кто решает, кого выпускать, кого нет - постанова КМУ содержит перечень кого можно выпускать, но артистов там нет, Минкульт говорит, что они договорились с пограничниками за артистов.
Поднять вопрос про лендлиз - где он, когда будет, т.к. 1 октября 2023 года - закончится действие закона. Или популярно объяснить, почему лендлиз не нужен Украине.
Стефанчук осенью 2022 года, не читая закон о лендлизе, наслушался Швеца, и утверждал, что лендлиз заработает с 1 октября 2022 года.