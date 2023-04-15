Український бізнес отримає підтримку від Єврокомісії на 7,5 мільйона євро

У межах програми ЄС "Єдиний ринок" український бізнес отримає підтримку від Європейської Комісії в розмірі 7,5 млн євро.

Як зазначається в повідомленні Міністерства економіки, в рамках програми для українського бізнесу стануть доступними полегшення доступу до ринків ЄС, сприяння розвитку підприємництва, вивчення досвіду ведення бізнесу в країнах ЄС та модернізація промисловості.

Наразі триває процес ратифікації відповідної угоди, підписаної у Києві на початку лютого.

Програма Європейського Союзу "Єдиний ринок" – це програма фінансової підтримки ЄС з бюджетом 4,2 млрд євро, яка розрахована на сім років (з 2021 по 2027 роки).

Україна братиме участь у таких компонентах програми, як зміцнення конкурентоспроможності та стійкості малих і середніх підприємств (близько 1 млрд євро), а також створення та поширення високоякісної європейської статистики (близько 546 млн євро).

Це забезпечить можливість надання різних форм підтримки бізнесу та дозволить Україні брати участь у розширеному партнерстві, спрямованому на розробку нової європейської статистики з використанням багатьох джерел даних, передових методів аналізу даних, смарт систем і цифрових технологій.

Європейська Комісія вже оголосила дві грантові пропозиції, спрямовані на підтримку українських підприємців. Ініціативи мають спільну назву ReadyForEU та загальний бюджет у 7,5 млн євро.

Зокрема, йдеться про ініціативу "Бізнес-Міст" із бюджетом в 4,5 млн євро, в рамках якої надаватиметься фінансова підтримка українським МСП (в тому числі переміщеним компаніям, зареєстрованим в Україні, які зараз працюють з ЄС), які постраждали від війни. Метою цієї пропозиції є створення Консорціуму із організацій з підтримки бізнесу, який відбере до 1500 українських МСП, орієнтованих на зростання та сталий розвиток, які отримають пряму підтримку в розмірі до 2500 євро.

Така підтримка покриє витрати на дослідження європейського ринку для пошуку партнерів, юридичні, організаційні чи фінансові консультації щодо створення нової компанії або адаптації існуючої, консультації з прав інтелектуальної власності, відвідування європейських виставок та ярмарків тощо.

Інша ініціатива "Еразмус для молодих підприємців – Україна" з бюджетом 3 млн євро дозволить новим українським підприємцям отримати досвід ведення бізнесу в європейських країнах через діючу програму "Еразмус" для молодих підприємців. Цією можливістю зможуть скористатися до 430 нових українських підприємців.